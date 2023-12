Les salines de Peyriac de Mer, una antiga explotació industrial convertida en reserva ecològica

Bona part del litoral del departament francès de l'Aude forma part del parc natural de la Narbonesa que s'estén al llarg de 100.000 hectàrees amb diverses subzones humides, de vegetació anomenada garrigues , boscos, vinyes, platges i dunes, salines, litoral i zona marítima . El parc inclou tres ètangs o àrees lacustres, típiques del sud-est francès perquè s'alineen al costat de la Mediterrània, separades per una estreta franja de terra o més generalment encara de sorra. Es tracta de les llacunes de Salses, La Palma i de Bages i Sigean, aquesta última la més gran de totes.

Al voltant d'aquestes llacunes han anat sorgint poblacions que han viscut de l'explotació dels recursos generats per la pròpia naturalesa del lloc i per això el poblet de Peyriac de Mer, situat a la llacuna de Bages i Sigean, davant de l'illot de Planasse , aprofités tant la salinitat de les aigües que l'envolten, com l'existència d'un petit mirall d'aigua més salat encara, el llacut de Doul, on la concentració de sal és superior a la del mar Mort.

La història de les salines de Peyriac de Mer data d'antic. Sembla que aquí hi va haver explotacions salines des de l'antiguitat, però els documents diuen que va ser el 1603 quan es van associar els propietaris d'aquesta població amb els de Sigean i Narbona per crear una indústria salinera que va funcionar fins al 1967. En realitat, les salines de Peyriac de Mer, que s'estenien al llarg de 260 hectàrees, són artificials. L'única zona natural és la de Doul, situada al costat de la salina artificial i comunicada amb ella per un accés habilitat a aquest efecte.

Les salines tenen una resclosa que permet accedir a l'aigua procedent del llac de Bages i Sigean. Per facilitar el bombament, que fins aleshores es feia de forma natural, d'acord amb l'acció del vent - el del sud permetia l'entrada d'aigua i el del nord la buidava- s'hi va instal·lar un motor el 1957, que va tenir poca vida perquè al any següent i demostrada la manca de rendibilitat econòmica de l'explotació, les salines van quedar abandonades a la seva sort. Durant el temps de la seva explotació van ser una font important de riquesa per al poble, però també de problemes perquè el subministrament d'aigua per al manteniment de l'explotació va produir diverses inundacions.

És clar que el problema més gran es va donar en ocasió de la seva clausura. De seguida va aparèixer algú que va proposar transformar-les en una marina de turisme, i va suscitar una reacció de rebuig en amplis sectors de la població perquè les salines Peyriac de Mer havien creat un ecosistema molt interessant des del punt de vista mediambiental. La mobilització dels ecologistes va donar els seus fruits i el 1981 el govern francès les va comprar per transformar-les en una reserva natural que, conservant alguns elements constructius propis de la seva antiga activitat industrial, han estat reacondicionades per al millor aprofitament com a habitat d'espècies i per al gaudi públic.

Amb aquest objectiu s'ha traçat una passarel·la de fusta que aixeca uns pams sobre el nivell de les aigües. L'itinerari ressegueix les antigues salines, permet la contemplació dels contraforts que protegien el poble de l'aigua, passa pel llac de Doul i es retroba amb la zona urbana després d'haver resseguit la carretera que s'aixeca sobre la petita presa que la separava del llac major i on hi ha l'antiga resclosa de comunicació. Perduda la seva funció econòmica s'ha rebaixat l'índex de salinitat de les aigües fins a no més de 50 grams per litre per permetre una millor supervivència de les espècies i així el passejant gaudeix amb la contemplació de flamencs roses, corbs marins, ànecs de coll verd , gavines i tota mena d'ànecs i ànecs.

La mateixa carretera de la resclosa ens porta de nou al nucli urbà de Peyriac de Mer. Al carreró per on caminem hi ha un petit Museu arqueològic abans d'arribar a la part posterior de l'església parroquial, d'aspecte gòtic i amb traces d'haver tingut alguna funció defensiva. La platja Major, on dóna la porta principal del temple i on hi ha l'ajuntament, és petita i tranquil·la. És migdia i al bar principal els treballadors del poble dinen en camaraderia intercanviant la conversa amb veu potent. És possible que aquest ambient recollit canviï en temps de vacances, però fora de temporada això pobles de sud-est francès continuen vivint com sempre. Peyriac de Mer n'és un bon exemple.