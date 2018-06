Separar un menor de 18 anys -nens en termes dels acords internacionals- dels seus pares, algun d'ells o tots dos, és un dels factors del desenvolupament que fa a la persona més vulnerable. En funció de la causa de l'allunyament, hi haurà o no diversos factors psicològics com el sentir-se culpables o la por a ser abandonats -succeeix quan pares es divorcien o moren abans dels 6 anys dels fills; la poca habilitat per reaccionar davant el dolor o la tendència a la manipulació dels que els envolten amb la intenció de canviar la seva realitat si són majors d'aquesta edat; i en tots els casos la por, la soledat, la depressió i la culpabilitat així com la inseguretat de la seva habilitat per sostenir una relació adulta, són símptomes recurrents, sobretot si aquests factors es donen en l'adolescència.





Adults amb grans mancances són freqüents entre generacions els pares van morir en les guerres; com a resultat de les seves pròpies addiccions -amb variables si conviuen amb l'addicte que si van ser separats i portats a viure en una institució d'acollida- i fins i tot en entorns de grans lapses d'absència quotidiana perquè tots dos pares treballen. El primer que se'ns ocorre en l'escenari de nens sense els seus pares és que poden ser subjectes d'abusos, des de mancances en l'alimentació fins perversió sexual passant per cops, treball no apropiat a la seva edat o adopcions irregulars, que signifiquen en tots els casos grans guanys financers per als criminals que això fan.





A l'una de l'ONU, després de la segona guerra mundial, la UNICEF s'ha ocupat de salvaguardar els drets infantils, dedicant-se a aquest propòsit molts dies, setmanes i anys internacionals així com compromisos subscrits per pràcticament totes les nacions com ho va ser la Convenció internacional de la matèria en l'any 1989 [1][1].





On era el senyor Trump i els seus assessors, el 1990, quan les nacions de manera consensuada van aprovar en una cimera la declaració mundial de la matèria? Es van assabentar del que passava aquest any a unes quantes quadres de l'edifici de superluxe en el qual habita? Està al corrent del comerç de nens, la prostitució infantil i la utilització d'infants en la pornografia? ¿Li queda clara la vulnerabilitat d'aquests menors d'edat que tot i tenir els seus pares són arrabassats per la força de la seva custòdia només per la presumpció d'actes delictius dels que arriben al país que ara el presideix per sol·licitar asil?





Per dècades, els Estats Units s'han autoconstituït a "guardians" de l'exercici dels drets humans en països aliens al seu. La sortida de l'organisme relatiu a aquest exercici és per evitar el judici?





Igual que ocorre en el divorci o per la mort d'un dels pares, els nens gairebé en automàtic comencen a enfrontar una sèrie de dificultats, iniciant per la disminució i fins pèrdua del poder adquisitiu en el que queda de la família, la desadaptació derivada del canvi de residència, escola i amics, la convivència forçada amb només les relacions imposades per qui es va convertir en tutor -en el cas de les llars substituts o del pare supervivent; la pèrdua d'una part o la totalitat de la seva família d'origen.





La discriminació és una de les conseqüències gairebé sempre presents i en perjudici dels fills allunyats o separats dels seus pares Coneix grups -i això inclou a moltes esglésies- que veuen amb mals ulls als nens de pares divorciats? Què pot fer un menor d'edat davant de l'actitud hipòcritament hospitalària d'un cònjuge o tota una família hostil?





En el cas dels nens de famílies migrants, tot això es magnifica: enrere queden els avis, els cosins, els oncles ... tota una xarxa social que els servia d'estructura en el seu desenvolupament i que té a veure amb credos religiosos, afeccions patriòtics, idioma, cultura etc. que arrencats de soca-rel faran més difícil el seu rendiment no només acadèmic, sinó social, a causa del baix autoconcepte i les dificultats emocionals que en cada cas es desenvolupin i derivin en conductes no necessàriament sanes.





Què pot discórrer de la religió un ésser humà que escolta a l'assessor d'un president recórrer a textos del nou testament per a justificar la traïció de segrestar milers d'infants? He escoltat gent sàvia recomanar la lectura de la Bíblia en el seu context perquè "un text sense el seu context és només un pretext" em van ensenyar. Per què no analitzen amb deteniment les cites en les quals Jesús va renyar als seus deixebles per intentar allunyar-los dient-los "deixeu als nens venir a mi"? [1][2]





L'estrès posttraumàtic de persones ficades en gàbies sense els seus pares serà una marca per a tota la vida d'aquests milers de nens, fins i tot després de superar la depressió, l'ansietat i la desesperança vital i, que dir dels progenitors que ara per ara no saben com trobar-los. Els que encara es sostenen per la fe, intenten amb resignació de comportar-se amb actitud humil davant les autoritats del país al qual li demanen asil, sense tractar d'impressionar a ningú, si mostrar egoistes i ressaltant que només busquen una millor vida per als seus fills mitjançant el treball i el servei.





Quants dels membres de l'actual govern i de les policies migratòries estarien disposades a renunciar als seus privilegis, com ho va fer el Crist al qual es refereixen al jurar la Bíblia? Ha estat aquesta l'actitud del senyor president en el que porta del seu mandat?









[1] [1] Des de 1924 La Lliga de les Nacions aprova la Declaració de Ginebra sobre els Drets de l'Infant, on destaca la urgència de donar-los suport sobretot als orfes i discapacitats. El 1948 s'inclou en la declaració dels drets humans el que tenen per la seva qualitat de menors d'edat a cures especials. Onze anys després es reconeixen una sèrie de drets en el si de l'ONU, els mateixos que es detallen en 1966 i després el 1973 a diferents convencions i pactes, per arribar finalment el 1979, l'any internacional de nen que dóna peu a la convenció subscrita el 1989.

[1] [2] Bíblia Nou Testament Mateu 19:14-16 i Lluc 18:16 Deixeu als nens venir a mi, i no els ho impediu; perquè dels tals és el Regne del cel.