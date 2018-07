Per què tant d'odi contra Rafael Correa?

Un jutjat de l'Equador acaba de girar ordre de captura internacional per detenir un dels defensors principals dels drets humans dels pobles d'Amèrica Llatina i de l'Equador, l'expresident Rafael Correa.





L'acusen per delictes d'associació il·lícita i segrest en el cas de la suposada retenció de l'ex legislador equatorià Fernando Balda, ocorregut a Colòmbia, el 2012, d'acord amb la declaració d'un expolicía imputat (col·laborador eficaç) qui indica: "Vaig enviar cartes al president Correa".





Mentre això passa, els ex governants neoliberals més corruptes que van lliurar les riqueses dels pobles llatinoamericans a empreses estrangeres gaudeixen de les seves vacances perpètues als EUA. Cas, Gonzalo Sánchez, de Bolívia. Alejandro Toledo, del Perú ... Governants fraudulents i / o corruptes com els actuals de Guatemala o Hondures, mentre tinguin la vènia del govern dels EUA., Són intocables. Témer del Brasil, Macri d'Argentina, amb denúncies públiques en contra seva, segueixen governant a favor dels interessos de l'Imperi.





El teatre de mal gust de la "guerra anticorrupció" impulsat pel govern nord-americà, i aplaudit per la candidesa llatinoamericana, no és més que la continuació de la falsa "guerra anticomunista".





A la dècada dels 70, del passat segle, torturaven i aniquilaven físicament els defensors. Ara, mitjançant el linxament mediàtic i judicial, destrueixen l'honra i integritat moral dels defensors. La finalitat, sempre el mateix: doblegar als defensors, i convertir-los en monstres.





A Rafael Correa, cosa colós equatorià es va aixecar i va desafiar a l'Imperi, durant una dècada, des del Palau de Carondelet, intenten anul·lar jurídicament i políticament, perquè els genets de la mort saben que el seu juny Brutus (Lenín Moreno) té els dies comptats, no per discapacitat físic, sinó per la seva actual condició moral de traïdor. El romà Brutus, el traïdor/assassí del seu pare Juli Cèsar, es va suïcidar derrotat per la culpa. El traïdor ensellat també sucumbirà com a dolent.





Què és el que imperdonable que va fer Rafael Correa?





Segons informes del Banc Mundial, per a l'any 2000 més del 64% d'equatorians es trobava en situació de pobresa. Correa, si dècada de govern (2007-2017) va reduir la pobresa del seu país al 21%. És a dir, més de 6 milions d'equatorià van deixar de ser pobres en aquest període.

Rafael Correa va reestructurar tot el sistema tributari del país. I, aquests diners recaptats, va distribuir a les famílies empobrides, mitjançant polítiques socials. Tot un exemple de democratització econòmica en temps de recessió mundial.





Va convertir a l'Equador en un país referent mundial, no només en la justícia tributària i equitat social, sinó també per la construcció de la envejable xarxa caminera moderna mai abans vista al país. Va expandir, com mai al país, l'accés als serveis públics com a drets humans fonamentals. Els mercaders dels serveis públics, no li perdonaran aquestes i altres gosadies.





Pel 2007, en el fenomen migratori, Equador era el que actualment són Guatemala, Equador, El Salvador: estampides migratòries cap a fora. Amb Correa, els migrants equatorians van retornar al seu país, amb polítiques de retorn planificat. És més, des de la nova Constitució Política (2008), es va impulsar en aquest país ecològicament megadivers, la ciutadania llatinoamericana.





Rafael Correa, al costat de la plèiade de llibertaris llatinoamericans del segle XXI, va impulsar la dignitat i sobirania regional d'Amèrica Llatina mitjançant la creació de la CELAC, ALBA, UNASUR i altres instàncies. Tot això fora del consens de Washington. Va treure a l'Equador dels grillons econòmics de la CIADI-BM.





Com si fos el David llatinoamericà, Correa va expulsar l'usurpador exèrcit nord-americà del territori equatorià (Manta). Humiliar, sense buscar-ho, la prepotència de la geopolítica nord-americana en el cas Assange, USAID, etc.





Correa, el 2007, va trobar un Equador en accelerat procés de descomposició sociopolític. Però, per al 2017, va aconseguir col·locar a aquest país andí amazònic a la vitrina mundial, com un model a seguir.





En resum, el nostre defensor de drets Rafael Correa, va ser i és una muralla visqui contagiosa que va frenar i frena el anexionisme comercial i polític nord-americà d'Amèrica Llatina





L'oligarquia imperial nord-americana i els seus còmplices regionals acostumats a veure en els llatinoamericans parracs vassalls, mai acceptaran, ni permetran que defensors llibertaris llatinoamericans passin a la història com herois, planters de llibertat, dignitat i sobirania. Per això linxen Lugo, Cristina, Lula, Dilma, Rafael, Maduro ... Però, milions de llatinoamericans ja hem despertant, i anem després els nostres inacabats, somnis emancipadors