En les diverses interpretacions mitològiques -gregues, testamentàries, precolombines, etc.- continua vigent la discussió sobre si l'esperança és un bé o un mal. Segons els grecs, Zeus molest amb Prometeu per haver descobert als humans el foc, planeja venjar-se per la qual cosa li ordena a Hefest crear l'estàtua d'una bella donzella, a la qual pràcticament tots els habitants de l'Olimp li atorguen dons que la converteixen en el més anhelat per als homes: Hermes li dóna la parla, Atenea la cobreix amb una túnica lluent i així successivament concloent Zeus seva creació obsequiant com a regal, una mena de vas, potser en forma de copa o àmfora, l'ús transcendir a la història com "la caixa de Pandora" nom que es va donar al femení, incapaç de complir una instrucció "no obrir el regal" i hàbil en canvi per encantar al sexe oposat.





Més enllà de la diversitat de versions -si la caixa l'obre Pandora o el seu marit Epimeteu [1] - en el que tots coincideixen és que a partir de l'obertura es van escampar pel món la malaltia, la fatiga, la tristesa, la vellesa , la pobresa, els vicis, el crim, la bogeria, la destrucció i fins i tot la mort, quedant a resguard només el que estava fins al fons que era l'esperança. A molts segles de distància, fins i tot es diu que després d'haver tancat la caixa de Pandora, no és prudent obrir-perquè poden sortir altres mals o el que és pitjor la mateixa esperança que si bé, per a alguns és un bé molts altres la comprenen com el més gran dels mals.





En el passat exercici democràtic, els eterns analistes, es divideixen en dos grans branques, els que consideren que el resultat ha estat meravellós, just i sobretot una resposta als anhels no complerts del poble de Mèxic i en l'altre costat, aquells que amb un somriure difícil d'amagar, li donen la mà al president electe de l'esperança, afirmant que tenen un tracte formal amb les seves promeses sense que això impliqui que li diran tot el que saben com segurament ho va fer Zeus, en el seu moment històric.





Quines de les desgràcies escampades a la república mexicana són les que el poble vol eradicar? Serà el càstig a una actriu per declarar-se còmplice de la compra d'una propietat denominada la casa blanca o li importa més que li disminueixin el cost d'un predial que posa al ciutadà en risc de perdre la seva propietat? Estan preocupats els caps de família per la legitimitat dels contractes vinculats amb les inversions estrangeres a energètics o només volen que es posi un fre als abusos d'una empresa de classe mundial que els aclapara amb rebuts injustificables? Li és rellevant al contribuent que des de la direcció de govern de l'avui president electe s'hagin subscrit cinc contractes amb empreses privades per a certs aspectes de maneig de l'aigua o que aquesta es la tinguin de manera eficient ja costos acceptables des del punt de vista de la inflació?





Així les coses Elpis -filla de Zeus que passa a Roma com Spes o l'última que mor- és per a molts el pretext dels vividors per mandrejar, dels perversos per delinquir [2], dels mediocres per viure sol del do - beca, suport per solteria, pensió injustificada i fins almoina de carrer- i dels dotats d'una porció de poder per a esprémer l'altre [3] encara que això permeti la proliferació del desordre en via pública, en seguretat i en general en l'aplicació del pressupost . Així doncs la vana esperança, convé que segueixi protegida al fons de la caixa de Pandora, ja que produeix tensió negativa pel constant desig del que no es té i per tant la insatisfacció amb el que si compte.





Però més enllà del que positiu o negatiu de l'esperança, que segons uns pocs depèn de l'actitud humana davant l'adversitat, si el resultat del miracle democràtic va ser causat en l'afartament de cada un dels votants oa la perversitat dels que més saben i molt oculten, aquest qualificatiu es veurà després dels primers 12 mesos de govern, els quals per molt nacionalistes que alguns siguin no podran excloure de l'entorn global, on molts sistemes parlamentaris estan tornant al presidencialisme i el mateix capitalisme neoliberal sembla estar en crisi.





Un col·lega acaba de recrear el discurs de José López Portillo, la qual cosa em porta a ment la seva depressió a l'enfrontar-se a la terrible realitat de l'engany. Després de setmanes en reclusió, va discórrer que hauria de defensar el pes de manera roquer. Massa tard van dir els poders fàctics i només uns mesos després van revertir la seva nacionalització bancària; així sol ocórrer, quan per ignorància acadèmica, per frivolitat o simplement per manca d'experiència es descobreix a destemps que fins i tot comptant amb el poder, no té tant com per considerés a l'altura de Zeus.





[1] Epimeteu era el germà ingenu de Prometeu. Aquest últim sabia del que era capaç Zeus, per això el va recomanar a tots i en especial al seu germà que evitessin, rebre regals l'origen fora l'Olimp; però qual parent incòmode, no va fer cas la instrucció inclinant-se per la bellesa de la dama i tots els mals els van caure a sobre tant a humans, com déus i semi-déus que fins llavors havien estat lliures, sans i exempts de treball atabalar.

[2] La majoria dels criminals justifiquen la seva accions -robatori, dany en propietat aliena, lesions, homicidi, segrestos etc. com "la seva feina".

[3] En el vell partit hegemònic, es deia no vull que em posin en un lloc d'alt ingrés sinó que em deixin on hi ha.