Lennin Moreno, el Juni Brut equatorià?

Dante Alighieri, en la seva obra 'Divina Comèdia', ens explica la monstruosa història de traïció / assassinat comès pel romà Marco Juni Brutu contra (el seu pare?) L'Emperador de Roma Juli Cèsar, ocorreguda l'any 44 aC.





Juni Brut, probablement pel romanç obert que Juli Cèsar mantenia amb la seva mare i germanastra, va ser afillat per l'Emperador. Alguns historiadors sostenen que va ser fill biològic de Juli Cèsar.





La veritat va ser que Juni Brut, jove inclinat a la literatura, l'any 48 aC., va trair a l'Emperador i va guerrejar contra aquest (a la batalla de Farsalia), al costat de Pompeu, el militar que va ordenar assassinar el marit de la seva mare.





Acabada la guerra, Julio César va perdonar a Juni Brut, i el va premiar amb el càrrec de Governador de la Gàl·lia Cisalpina. A l'any següent, el va nomenar Pretor Urbà (màxima autoritat judicial) de Roma.





L'any 44 aC., novament es consolida la conspiració de republicans contra l'Emperador, i Juni Brut, al costat d'altres, va assassinar en via pública a Julio César. Dos anys més tard, el traïdor assassí, en no suportar la culpa, es va suïcidar.





A l'Equador, el 1953, va néixer, en una família humil de mestres, Lennin Moreno Garcés, en un racó oblidat (Província d'Orellana) de la frontera amb Perú. Gràcies a la tasca pedagògica i política dels seus pares, va ascendir geogràfica i socialment, fins arribar al cor polític del país.





RAFAEL CORREA, SI BONDAT, PROHIJÓ A TRAÏDOR DEL SEU POBLE





Per els seus coquetejos juvenils amb l'esquerra, el llavors candidat a la presidència Rafael Correa el va acollir i va promoure a Moreno com el seu candidat a la vicepresidència (2006). I així va ser: va ocupar el càrrec de la vicepresidència, al costat del llavors president de la República, Rafael Correa, entre 2007-2013.





Des d'aquest lloc de confiança, i capitalitzant internacionalment la seva condició de "discapacitat" en cadira de rodes, es va projectar i va ocupar càrrecs en organismes internacionals.





Allà el 1998, quan la lúgubre nit fosca neoliberal arribava al seu zenit a Equador, i la delinqüència sagnant en absència de l'Estat ofegava al país, Lennin Moreno va patir un assalt armat que el va deixar en cadira de rodes per sempre, producte d'un projectil. Va patir en carn pròpia la conseqüència més dura de la violència i desintegració social abonat pel sistema neoliberal al seu país.





En 2017, el president Rafael Correa, complint la seva paraula, va optar per no ser candidat, i en el seu lloc va designar a Lennin Moreno com a candidat d'Aliança País. I així va ser com Moreno arriba a ser President de l'Equador. Gràcies a Rafael Correa, i la seva dècada de gestió estatal eficient que pràcticament va convertir a Equador a la setena economia sud-americana.





Correa va fer campanya electoral per Lennin Moreno, i el poble va votar per ell perquè prometia continuar amb les agendes de canvi humanista empreses per aquell.





RETORN DE L'EQUADOR A DOMINI NORD-AMERICÀ





Un cop possessionat com a president de l'Equador, Lennin Moreno va emprendre a desbaratar les bases substancials de la "revolució ciutadana" assentades per Correa i el poble.





Va reestructurar la base tributària del país, va suprimir impostos als rics, com en el cas de la tinença de terres. Va retornar amb escreix els privilegis fiscals a les empreses privades.





Va convocar al Govern nord-americà perquè reprengui els processos d'ocupació / saqueig neoliberal de l'Equador (frenats en la dècada anterior). En aquest sentit va signar diversos acords amb els EUA, durant la visita recent a l'Equador del vicepresident dels EUA, Pence, i, seguretat va ser un d'ells.





Va començar a flexibilitzar els drets laborals ampliats en el seu compliment per Correa. Deixant la sort dels treballadors al lliure mercat laboral novament.





Les empreses privades van començar a reprendre la seva participació decisiva en les empreses estratègiques i serveis públics.





CONSULTA CIUTADANA MAÑOSA PER EMPRESONAR A CORRETJA





Moreno, per aniquilar política i judicialment a Rafael Correa, i a tots els actors principals del procés de canvi de la dècada anterior, va realitzar una qüestionada consulta ciutadana (2018) on aparentment la població votaria sobre la vigència o no de la indefinida reelecció presidencial, però la pregunta de fons era sobre si el poble li donava o no potestat a Moreno per renovar els integrants del Consell de Participació Ciutadana i Control Social (CPCCS).





A la consulta va guanyar el sí. Moreno va destituir als integrants del CPCCS, va posar a dit als seus afins com a integrants d'aquest Consell. Ell nou consell "transitori", va destituir als integrants del Consell de la Judicatura (instància de control judicial). I, així CPCCS transitori va designar al nou fiscal general transitori de la República (Paül Pérez, també expressament anti Corretja).





Immediatament, la fiscalia en el procés penal que segueix en contra dels suposats captors de l'ex Diputat Balda (a Colòmbia, 2012), va prendre com COL·LABORADOR EFICAÇ a un dels ex agents imputats. I, aquest va declarar que Rafael Correa tenia coneixement del segrest. I, BINGO !: Correa lligat a procés per delictes d'associació il·lícita i segrest.

El que va venir i vindrà després en aquest teatre bacanal de linxament judicial, polític i mediàtic ja sabem.





Simultàniament a aquesta trama polític judicial, el Juni Brut de l'Equador, obedient als seus amos neoliberals, que fa 20 anys enrere el van deixar en cadira de rodes, va emprendre una guerra mediàtica esgarrifosa per treure de l'imaginari del poble equatorià la imatge benigna sobre Rafael Correa.