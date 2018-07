Guerra santa a Nicaragua?

El passat 9 de juliol, a la Basílica Menor de Sant Sebastià, a la ciutat de Diriamba, Carazo, a uns 40km al sud de Managua, una multitud de nicaragüencs va obligar a obrir les portes d'aquesta Basílica i van trobar atrinxerat a un grup de persones armades contraris al govern. En aquest acte, la multitud de fidels va agredir física i verbalment al Cardenal, al Nunci Apostòlic, a diversos bisbes ja sacerdots que van acudir a alliberar els "cavallers creuats" atrinxerats.





Ja en setmanes passades, dins d'un altre temple catòlic del país, segons els manifestants, els opositors al govern, van segrestar i violar a una agent de la Policia Nacional Civil.





Aquest acte de la protesta i repulsa contra els jerarques catòlics va ser qualificat i denunciat per l'Església Catòlica com un sacrilegi (ofensa contra persones consagrades). Però, els manifestants, les accions els van filmar i van difondre a les xarxes socials, assumeixen com una legítima protesta en contra dels seus pastors i bisbes que promouen i protegeixen delinqüents que estan ensagnant al país.





En un altre dels vídeos difosos, un sacerdot fornit, uniformat amb cleriman, amb les venes tenses i els ulls plens d'odi, insufla arengues violentes a tot pulmó, instigant la defenestració del govern democràticament electe.





Quina funció compleix la jerarquia catòlica en la convulsa Nicaragua actual?





A Amèrica Llatina, les jerarquies catòliques històricament van ser contraris a qualsevol procés revolucionari. És més, molts bisbes i cardenals van ser i són còmplices dels assassinats selectius dels seus sacerdots que van optar per la "opció preferencial pels pobres".





La jerarquia catòlica nicaragüenca actual va estar "còmode i silent" amb el Govern de Daniel Ortega perquè aquest, el 2005, "els va concedir la prohibició de l'avortament". Però, aquest "contuberni revolu-catòlic" va ser traït pels mitrats perquè es van adonar que "les seves ovelles" es sortien del corral.





Les persones indignades que van desemmascarar a la jerarquia catòlica a Diriamba no són delinqüents, ni de bon tros "torba", com diu l'Església Catòlica. La majoria d'elles, són fidels catòlics desperts. Si hagués estat una "torba", ara estaríem assistint a un sepeli de diversos bisbes i capellans (promotors i defensors de delinqüents atrinxerats en els temples) assassinats pels seus fidels





Per què per la jerarquia catòlica Daniel Ortega, fins fa tres mesos enrere, era un governant exemplar, i ara és el seu enemic? Per què bisbes i capellans, utilitzant insígnies i sotanes sacres, prediquen la defenestració i odi contra Ortega? Per què no hi ha un sol pronunciament o comunicat de l'Església Catòlica en contra dels delinqüents armats que s'atrinxeren en els temples catòlics, per des d'allà assassinar als creients seguidors de Daniel Ortega?





Com en l'Edat Mitjana, els mitrats a Nicaragua creuen tenir potestat per ungir i destituir governants terrenals, Serà que no s'adonen que vivim al segle XXI? Per què declaren obertament la "guerra santa" a un govern elegit pel poble?





Ara, els bisbes diuen defensar els pobres, però els pobres de Nicaragua van optar pel procés de canvi que impulsa Daniel Ortega que els va demostrar en una dècada que sí que és possible deixar de ser captaires.





Per què van callar sistemàticament durant més de 500 anys davant la despulla sagnant dels catòlics empobrits en nom de Déu? Per què van guardar silenci quan els governs neoliberals, només en dècades passades, assassinaven milions de nens nicaragüencs per fam i desnutrició?





La jerarquia catòlica ha d'entendre que el poble de Nicaragua ja no està disposat a sotmetre a una oligarquia religiosa que els vol esquilar en nom de Déu. Molt menys ser deglutit per un Imperi de la mort que destrueix països sencers i assassina nens en nom d'un Déu desconegut, còmplice de tanta atrocitat.