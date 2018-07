Ni és el mateix, ni és només això

Llegeixo en un diari de gran tirada la notícia de dues dones assassinades per les seves parelles. Els dos fets vénen qualificats com a crims masclistes. Els dos afegeixen a l'horror de tot homicidi, el de la manera com han estat executats.





Segueixo llegint i m'assabento que el segon ho ha comès el marit octogenari de la víctima, malalta d'Alzheimer, que a continuació s'ha suïcidat després de deixar una carta en què demana perdó als seus fills. Se m'ocorren algunes preguntes i molts dubtes. Realment es tracta de dos crims masclistes? Què defineix que un assassinat sigui masclista? ¿Tot crim comès per un home sobre una dona és d'aquesta índole? Tenen sentit les meves preguntes? Val d'una cosa distingir entre actes atroços? Ens porta a algun lloc intentar comprendre les diverses causes o motivacions d'aquests actes? Estic justificant-los si busco comprendre'ls? Influeix en el meu punt de vista la meva pertinença al gènere masculí?





Deixo de banda el primer dels dos casos on, almenys aparentment, la presència del factor gènere és més evident, però si ens acostem al segon i llegim amb més atenció, potser les coses no siguin tan clares. És fàcil imaginar la desesperació d'un ancià davant el deteriorament progressiu i irreversible de la qual ha estat la seva companya; l'angoixa de qui sap que només la mort, primer mental, després del cos, alleujarà els seus sofriments; les dificultats físiques per fer-se càrrec de qui cada vegada és més incapaç de realitzar les tasques més simples d'auto cura; la soledat davant el apagament de la vida psíquica de l'altre, de l'esvaniment de la comunicació fins a la pèrdua gairebé absoluta de la seva identitat; la suma del propi envelliment al desemparament de l'altre; l'aïllament en una cultura individualista que t'exigeix sortir endavant per tu mateix, i les limitacions econòmiques que moltes vegades no cobreixen els serveis públics o ho fan de manera insuficient.





És possible que en el crim al qual em refereixo hagi un component masclista. Es podria al·legar que una dona en la mateixa situació no ho hagués fet, que l'home se sent posseïdor en cos i en ànima de la dona amb el dret a decidir sobre la seva vida i la seva mort. Tot això pot ser cert, però no és igual l'home que es creu amo de la seva dona i que per això no pot suportar la seva lliure decisió, que l'abandoni o que triï una nova parella, fins al punt de posar fi a la vida de ella, que aquell que no vol assistir impotent al patiment inexorable d'ella o a la vida de solitud insofrible d'ell.





Crec que assistim a una situació diferent que suggereix dilemes ètics de major importància. El director de cinema Michael Haneke ens proposa una profunda reflexió a partir d'una situació similar en una pel·lícula de 2012 que va titular provocativament 'Amor'. En ella planteja aquest acte com eutanàsia, com un acte amorós.





ETIQUETES SIMPLES PER PROBLEMES COMPLEXOS





No estem acostumant a la tendència a posar etiquetes simples a problemes complexos. D'aquesta manera els comptem, fem estadístiques, correlacionem algunes dades i proposem solucions. Amb el temps vam seguir observant com el problema es repeteix, i les solucions que van semblar tan òbvies no van acabar amb ell. Passa amb la violència de gènere i amb moltes violències, amb aspectes de salut, amb el comportaments de nens i adolescents, amb les conductes addictives, trastorns alimentaris, fracassos escolars i molts altres conflictes que semblen acompanyar el nostre temps actual, encara que alguns d'ells habiten entre nosaltres gairebé des del començament de la humanitat. En el cas de la violència de gènere descrivim el fenomen: home-agredeix-dona, però l'explicació, les causes, els contextos, les seves diferències queden simplificats en la seva fórmula. Moltes persones treballen en entendre el problema, en evitar aquesta xacra i en pal·liar els seus efectes protegint a les víctimes, des pensadors com filòsofs, historiadors, antropòlegs, sociòlegs o psicòlegs fins a treballadors socials, jutges o policies. Per això és inquietant i descoratjador el tractament públic que en ocasions es fa de fets com el que tracte.





Des d'alguns sectors semblés com si el fet de buscar una explicació per comprendre el problema tractés d'eximir els agressors de la seva responsabilitat. Això no deixa de ser una simplificació mes, però com en altres coses les formulacions elementals són les que millor calen en l'imaginari col·lectiu i arriben a funcionar com a eslògans fàcils d'entendre i de seguir.





Així la fórmula home-agredeix-dona = violència masclista reflecteix una evidència inqüestionable, però amaga les causes, les explicacions i amb elles les dificultats per tractar-la. Res ens diu de les motivacions conscients o inconscients, de la història ancestral d'un patriarcat que no només ha colonitzat les institucions sinó la subjectivitat individual, tant d'homes com de dones; de les resistències internes de molts dels posseïdors d'una certa anatomia a perdre un lloc en les relacions socials, familiars i sexuals fixades des mil·lennis per l'esdevenir històric i cultural.





Explicar des de la complexitat no és justificar la persistència de la barbàrie ni l'horror, ni tampoc refugiar-se en ella per evitar l'acció. S'han de fer coses però no qualsevol cosa. És un conflicte ètic, però que no arreglarem amb adoctrinaments. És un conflicte que té les seves arrels en la cultura i aquesta ha de canviar. Ser home o dona ja no és el que era, ni ho serà i això no s'arregla amb una mà de pintura ni amb barres o guions que redupliquen el gènere gramatical dels discursos. És un conflicte que exigeix canvis subjectius, identitaris, que no els proporcionen els consells de psicopredicadors ni els manuals d'auto ajuda. És un conflicte que necessita dels poders públics, però que no es mogui de manera exclusiva en la dialèctica de víctimes i botxins. Segurament s'ha d'ajudar a les víctimes i els botxins han de rebre el seu càstig, però aquesta és una part ínfima del problema. Els responsables públics han de de tenir idees a prop del que nombrosos factors que estan en joc i posseir teories que s'articulin aquestes idees amb perspectives de llarg abast. Si no, es dedicaran a posar draps calents, improvisar solucions a recer d'oportunitats electoralistes, o legislacions ad hoc.





Per acabar i tornar al cas que ens ocupa. És important separar els problemes i donar-los a cada un el seu tractament. No serveix de res posar al mateix sac problemes diferents perquè l'aparença és semblant. L'ajuda a un ancià que acaba matant i matant-se hagués requerit més acompanyament humà i professional que escolti i comprengui el seu sofriment; més recursos per a la cura físic d'ella i, segurament, d'ell, adequats a cada moment de l'evolució o agreujament de la seva situació, i també saber que pot haver cures que asseguren una mort digna quan ja només es pugui fer per la vida . Finalment aquest home mereix el respecte al fet que la seva desesperació no sigui tractada només com un assassinat.