Ciència i confusió

Quan això va començar, els que van portar la direcció política van afirmar una i altra vegada que les decisions estaven sempre guiades per criteris científics. Tot es feia i es faria segons els estudis dels que en sabien d'això, és a dir, dels biòlegs que sabien de virus; dels metges que sabien de malalties i dels tractaments adequats per tractar-les i curar-les, i dels epidemiòlegs que sabien aplicar mètodes estadístic - matemàtics per conèixer la difusió quantitativa i geogràfica de l'epidèmia, el grau i els temps del contagi. Una corrent fresca de tranquil·litat va córrer entre molts de nosaltres: estàvem en bones mans.









Que estiguéssim en bones mans no vol dir que les mans fossin màgiques com aviat es va comprovar quan les corbes van iniciar el seu ascens i semblava que arribaria el moment de la baixada. Augmentaven els contagis, els ingressos i les morts. La úniques mesures preventives possibles eren tan elementals com històriques: la quarantena, la reclusió a les llars, la separació dels infectats i l'ús de mètodes de barrera com la mascareta i els monos aïllants. Però no hi havia una quantitat suficient de mascaretes per protegir-nos a tots, com no hi havia prous monos que fessin de barrera protectora per la resta del cos dels que estaven en contacte massiu amb els infectats: els treballadors sanitaris, que no només han patit la sobrecàrrega impossible d'uns serveis col·lapsats, sinó el perill de l'contagi i en molts casos la mort. No depèn de la ciència proveir d'una cosa molt senzilla com una simple màscara. La ciència pot arribar a saber que les màscares protegeixen del contagi, comprar-les en quantitat suficient depèn dels agents econòmics i de la gestió política ¿Imprevisió? Segons es miri. També podria ser previsió dels que, veient el negoci, en pocs dies van acaparar i especular amb elles. El lliure mercat en la seva versió criminal.

Tampoc és que sobre l'ús d'aquest senzill gadget les valoracions científiques fossin unànimes. Han passat de convenients a innecessàries, després recomanables i ara obligatòries. Com sobre els medicaments a utilitzar: les recomanacions, indicacions, dubtes i contraindicacions han circulat pels centres sanitaris en què, en ocasions ha estat la clínica i l'empíria la que ha decidit el tractament. És a dir, l'observació clínica, el que abans de es deia ull clínic, el bon fer professional, la tècnica basada en l'experiència més que en la teoria, que ha anat resolent la majoria dels casos. ¿Pràctica contra teoria? No, de manera absoluta. La teoria ha de sostenir la tècnica. Però la teoria científica té temps diferents als de la pràctica. Necessita d'un gran bagatge de coneixements acumulats per pensar un nou emergent, en aquest cas un virus desconegut. Basant-se ells construeixen hipòtesis que han de ser comprovades experimentalment per conèixer el comportament del fenomen. Conèixer-ne el comportament aporta informació de les seves possibles vulnerabilitats, per a les quals s'han de construir instruments que destrueixin el virus, i de nou hipòtesis i de nou comprovacions ... S'han de fer assaigs amb animals i amb humans per saber la seva eficàcia i descartar efectes secundaris indesitjables, etc. Fins que tot això no s'aconsegueix els tractaments es basen en els resultats obtinguts en malalties similars o en tractaments que sense atacar la causa intenten pal·liar els símptomes més perillosos. ¿Inutilitat de la ciència? En absolut. Passa que la investigació científica té els seus temps que no han de correspondre amb la necessitat d'obtenir respostes ràpides davant de problemes apressants, com ho està sent l'epidèmia de covid19.

Tampoc l'estadística s'ha mostrat infal·lible a l'hora de predir el desenvolupament i l'evolució de la malaltia, sobretot en el que fa referència a la seva temporalitat. Així, el confinament, que es va proposar inicialment per quinze dies prorrogables a altres quinze, ha anat allargant-se i organitzant-se en fases a mesura que s'observava l'evolució de l'epidèmia. La majoria de les vegades han estat els resultats d'un moment els que han definit l'estratègia per al següent. I és que l'estadística, si bé es recolza en una cosa tan exacte com la matemàtica, no és un mètode exacte, tracta de mitjanes i de probabilitats, de projeccions d'unes dades conegudes sobre una realitat probable, que no és la realitat. De nou el saber empíric, l'experiència construïda pas a pas, guia el coneixement i les decisions.

No estic, ni de bon tros, desqualificant el mètode científic. No tracto d'invalidar un saber basat en l'observació, la construcció d'hipòtesis i la seva comprovació mitjançant l'experimentació i l'estadística. Si som el que som i tenim el que tenim és a causa d'aquest coneixement rigorós, provat, que aplicat a la tècnica ha produït el desenvolupament social, humà i econòmic de què gaudeix la humanitat. No m'adhereixo a un saber ingenu, merament intuïtiu ni de bon tros màgic. El que critico és l'absolutització de la ciència, la seva sacralització, la seva utilització per donar per veritables i sense discussió possible decisions que són d'un altre ordre.

Justament la ciència va sorgir com a separació de l'saber màgic o sagrat que durant segles va ocupar el terreny de tots els sabers, inclosa la medicina. Quan li exigim a la ciència que es comporti com un sant miracler estem tornant a l'passat o traient de nosaltres aquest ancestre inconscient sempre present. Es treu a la ciència com la santa patrona de la vila perquè ens resolgui tot tipus de problemes, fins i tot els que no són de la seva competència. Precisament no han faltat aquests recurs esotèrics en el desenvolupament de la pandèmia. Ajudats per les hipertrofiadas xarxes socials, multitud de mags, gurus, ànimes càndides o oportunistes, comerciants de el dolor o simples liantes s'han dedicat a donar pàbul a tot tipus de receptes miraculoses no sempre innòcues.

Hi ha coses que són d'un altre ordre. Que un altíssim percentatge dels morts hagi sortit de les residències d'ancians pot explicar el coneixement científic: la major exposició a la càrrega vírica en espais tancats, patologies prèvies acumulades o associades a l'edat. Però les causes de l'amuntegament i de la desatenció mèdica s'han de buscar en altres llocs. En polítiques de retallades socials, aquí, en la priorització del nacional per sobre del social, en la venda de les atencions socials a empreses privades o en la creació d'una cultura del jove que entén la vellesa com un temps residual. Estem parlant d'ideologia, economia, política, psicologia, ètica, ciències inexactes on les hi hagi.

No és aquest el lloc de discutir a què anomenem ciència o si hi ha sabers que no poden tenir la precisió del que comunament anomenem ciència, però que són necessaris i als que la ciència no pot substituir. Una malaltia és un problema mèdic, una epidèmia és un problema de salut pública, per tant és a el poder polític a qui li correspon tractar-la. Per fer-ho ha de tenir suports. Científics i tècnics però també polítics. Que l'epidèmia s'hagi utilitzat per erosionar el rival polític, per obtenir avantatges que res tenien a veure amb l'atenció a la població o per plantejar-ho com un problema de sobirania, en el nivell més baix és oportunisme, al mes alt una vilesa. Sosteniment científic i polític però també ètic i ideològic. Que s'hagi arribat a plantejar i a decidir que la gent gran no fossin hospitalitzats pot tenir una justificació científica però la decisió és política basada en una ideologia. La ciència pot ser asèptica, però la política no. Els que exerceixen aquesta funció pública han estat elegits per aplicar unes idees, uns interessos o una ètica. Si la despesa pública es reparteix d'una o altra manera, si dóna suport als autònoms o la gran empresa, a rescatar entitats financeres o proveir de recursos socials, a investigació, educació i cultura o esdeveniments de luxe, a afavorir a l'turisme o a altres sectors productius. Això i mes no depèn de cap ciència, és saber llegir les demandes dels ciutadans i donar-los una resposta des de la voluntat política.

Saber, és també saber que en definitiva es tracta del benestar i del malestar. En aquest cas sobretot del malestar, del de tota una població confinada i impedida de fer moltes de les seves activitats quotidianes, però sobretot del malestar dels malalts, de les seves famílies i dels que els atenen. Del malestar d'aquells que després de dies de patiment van morir. Del malestar dels que van morir sols i dels que no els van poder acompanyar. Les urgències atenen el que és urgent, en aquest cas la salut malmesa de molts; fora ha quedat molt patiment subjectiu, aquell que no té aparells per diagnosticar, ni respiradors per a la seva angoixa. El que ha estat atès per la infermera que proporcionat un telèfon per contactar amb la família o l'ànim dels que han acompanyat amb aplaudiments les millores i les altes. En general de tots aquells que a les cures físique han afegit l'atenció emocional, la consideració cap al semblant. Han estat gestos espontanis de reconeixement de la humanitat que ens uneix. Ara bé, no deixo de preguntar-me si no hi hauria hagut la possibilitat de permetre que els que es van a separar definitivament puguin fer-ho junts. Pensem-ho per a la propera pandèmia.