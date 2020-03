Tres guitarres i quatre antonios

Em demanen participar en un acte per parlar dels efectes de la separació i divorci en els fills. Recordo totes les vegades he sentit: "jo em separaria si no fos pels fills", "temo que els nens del que passin malament", "no vull que ells pateixin el que jo vaig passar quan els meus pares es van separar, per mi va ser un trauma". També penso en els pares i mares separats que he vist acusar-se mútuament del malament que ho fan amb els fills comuns, les faltes de puntualitat quan ell o ella vénen a recollir els nens o emportar-se'ls, de la duresa amb què els tracten o, per contra , com intenten subornar mitjançant regals, els regatejos a l'hora de pagar les despeses dels fills. Tinc present les entrevistes en què m'he sentit pressionat per actuar com un jutge que dóna o treu la raó a un a un altre amb les proves que cada un aportava per demostrar la correcció pròpia i la incorrecció aliena.









La separació de la parella és possiblement una de les circumstàncies més doloroses a les que es poden enfrontar les persones. Que l'home o la dona en qui s'ha dipositat tant d'amor com per a creure que pugui acompanyar una vida, projectar un futur, gestar una descendència o compartir una família, deixi de formar part de la nostra vida afectiva o, encara pitjor, es transformi en un personatge hostil, és una cosa insofrible.





Està en la naturalesa del que és humà que algú així de significatiu no sigui una cosa externa, sinó que passi a formar part de la nostra més íntima subjectivitat. Perdre és perdre una cosa que ens construïa que ens s'armava per dins. És un esquinçament interior. Tan insuportable que de vegades pot produir reaccions desmesurades i irracionals, segons el grau de dependència que s'hagi creat entre ells, de la fragilitat que ha transformat l'amor en necessitat o en identitat, a punt de dir, com la cançó, Sense tu no sóc res. Però encara que no s'arribin a situacions o actuacions extremes, sempre hi ha un dolor que persisteix en el temps i en el record fins que tota aquesta emoció lligada a la persona estimada es va desprenent d'aquesta i es va dipositant a les noves coses i persones que la vida ens va posant al nostre abast.





I què passa amb els fills? Quin lloc ocupen, o poden ocupar, en aquest cataclisme emocional? Els fills són el producte de l'amor d'aquesta parella. El desig sexual mutu els transcendeix en la gestació d'un nou ésser humà. Neix d'ells i durant molt de temps depèn, fins i tot biològicament, d'ells, però no els pertany, és un semblant però és un altre destinat a separar-se d'ells ia fer-se diferent. Els fills es reconeixen en els pares, són fills perquè ells ho han desitjat. Han après el seu llenguatge, la seva manera de pensar, es troben en el seu amor recíproc es volen perquè els volen. No només els han transmès l'ADN, sinó la seva primera identitat: el nom amb el qual seran cridats i els cognoms que indica la seva filiació.





Els fills han construït el seu psiquisme sobre el model dels pares. Aquests no són objectes externs, formen part d'aquest psiquisme. Sempre els han viscut junts, units pel desig i l'amor que els han gestat i que s'han materialitzat en una família i en una llar. El descobriment de la fi d'aquest amor és un cop dur al sentiment d'integritat del seu món. La possibilitat que els pares no es vulguin altera la seguretat de pertànyer a un projecte. Quin lloc ocupen en l'amor de cada un d'ells? Els pares no s'estimen però, i a ells, els seguiran volent? Què serà d'ells? Amb qui viuran? On viuran? De què viuran? Hi van imatges de nens portats a la consulta pels més variats motius: "té por", "no estudia", "dorm malament", "menja fatal", "es baralla a l'escola", "pega al germà", "es fa pipí al llit ","es passa el dia contestant-me... "nens que esquiven parlar del que passa a casa, uns amb un silenci obstinat, altres mostren un desànim trist, aquells amb un joc enfurismat, aquests amb dibuixos sinistres, alguns directament entren en el mateix rebombori d'acusacions contra un o altre progenitor. Però d'una manera o altra tots transmeten que el conflicte entre els pares no els deixa indiferents i que, per poc que un rasqui a la superfície de la seva persona, apareix el dolor.





Dolor no vol dir patologia, la majoria d'aquests nens no estan malalts, simplement pateixen. No obstant això depèn de com sigui escoltat el seu dolor pot arribar a produir una patologia. Vull dir a produir un símptoma: Una conducta, un estat subjectiu desagradable, unes idees estranyes, unes dificultats que aparentment no tenen res a veure amb la separació dels pares. Que un noi comenci a anar malament a l'escola, que no aprengui, que estigui enfadat amb el seu amics o el seu professor, que no dormi, que li assaltin pensaments estranys, que tingui "manies" pot semblar aliè a la situació familiar de la qual amb prou feines parla, però gairebé sempre és l'expressió possible d'un mal silenciat Per què el silenci?





L'amor té un vessant passional (tan idealitzada de vegades per la cultura popular). Quan en una parella un es fa la identitat, el motiu de l'existència, la raó per viure de l'altra, la ruptura es fa tan insuportable que amb facilitat el que era amor es transforma en odi; l'admiració en menyspreu; la bellesa es fa horror; la generositat, avarícia. Cadascú pot replegar-se en el seu jo per no veure en l'altre cap raó, cap valor, res que no serà interès, egoisme i ganes de fer mal. En aquestes condicions és difícil pensar en els fills.





Estan massa enredats en la seva pròpia troca, i si pensen en ells ho fan com a objectes, coses, al servei dels interessos de cadascú. Els nens poden servir de munició per a la seva particular guerra. Incapaços de veure més enllà del seu punt de mira, no s'assabenta dels danys col·laterals que van deixant al seu pas. En realitat els fills deixen d'existir com a persones amb la seva vida, sentiments i pensaments propis per a ser mers objectes de la seva despit. Poden ser testimonis de càrrec, aliats subornats, còmplices malignes, víctimes de l'abandonament segons les variacions emocionals del conflicte entre els pares. La infinita quantitat de decisions a prendre després d'una separació estan carregades amb l'emotivitat del conflicte.





Cadascuna d'elles es posen al servei de les escaramusses de la seva batalla. Moltes d'elles concerneixen els fills: el règim d'estada amb un o altre dels pares, el pagament de les despeses, les activitats extra escolars, les dates de les vacances, l'elecció o el canvi de col·legi, les entrevistes amb el tutor , la major o menor permissivitat, els regals, les festes, la roba, les malalties, etc. i requereixen l'acord.





Per això cal pensar en els nois, conèixer-los, saber de les seves preocupacions, assabentar-se de com estan vivint la separació, saber quins són les seves inquietuds i temors. Depenent de l'edat dels nens pensen amb fantasies. Què ha pogut passar? Algunes de les fantasies poden ser més catastròfiques que la realitat. Serem nosaltres culpables? Els hem fet enfadar? Pare (o mare) ja no vol viure amb nosaltres? Els nens també depenent de l'edat tendeixen a pensar en termes de bons i dolents. Qui és el bo, qui és el dolent? De part de qui posar-se? Un cop més reivindico el parlar dels nens i el parlar amb els nens. Molt més en moments de crisi quan el nen necessita saber què passa i què passarà; quan necessita de la seguretat i la confiança en que els seus pares saben a on van i a on el porten.





De vegades els pares creuen que protegeixen el nen quan en realitat es protegeixen a ells mateixos per no sentir-se culpables. Llavors es tranquil·litzen pensant que el nen no s'assabenta o enganyant amb falsos viatges del pare o amb la malaltia de l'àvia que obliga la mare a absentar-se. Però en incomptables ocasions la necessitat de creure que estan obrant bé o l'interès en la venjança porta als progenitors a fer partícip al fill de les seves raons per a la separació. No dubten a fer-li confident de la maldat de l'altre, de la seva infidelitat, dels comptes impagades, o li sedueixen perquè prenguin partit per un o altre. De vegades el nen és utilitzat com espia o per transmetre missatges i reclamacions entre pares incapaços de fer-ho per si mateixos. Són aquestes situacions en què el nen no només pateix el mal del desamor dels pares, sinó el dany d'un abús: el de transformar-se en una cosa al servei d'ells.





Quan els pares tenen incorporat en el seu interior que els fills no són una mera prolongació d'ells mateixos, sinó éssers subjectivament independents i diferents; que són altres els que tenir en compte i donar-los un lloc en el canvi vital que sempre produeix una separació, llavors podran explicar-los la decisió que han pres com a pares que ja no volen continuar vivint junts; podran reconèixer que la decisió pot ser dolorosa, però que els han tingut en compte per evitar fer-los mal; que encara que alguns de les motius no poden explicar-per pertànyer a la seva intimitat, han pensat en ells i que han cregut que també per a ells era millor uns pares separats que uns pares enfadats. Si poden pensar que per als nens és una situació inquietant i incerta entendran que necessiten que els tranquil·litzin amb les seves explicacions i informacions.





Hi ha continguts que ocupen en aquests moments els seus pensaments i emocions: com van a ser estimats per uns pares que ja no s'estimen, és a dir, com separar l'amor entre aquells, que semblava el fonament de la seva vida en comú, de l'amor cap als fills, i com entendre que els pares no es separen d'ells. A partir de la separació moltes coses de la seva vida canviaran i a través d'elles aniran vivint l'experiència d'aquesta nova situació. Si el noi o la noia sent que, malgrat les diferències entre els pares aquestes coses es van resolent; si aquestes diferències no l'obliguen a posar en joc la seva lleialtat cap a un o altre; si passada la hostilitat dels primers temps es pot establir entre ells algun mínim diàleg, podran anar acceptant la situació i incorporar a la seva vida quotidiana amb els seus gestos més o menys incòmodes però no insofribles.





Com la d'aquesta noia, ja adolescent, que durant anys havia patit de ser la missatgera i intermediària entre els uns pares incapaços de fer les seves reclamacions de manera directa entre ells. Cada mes hi havia de reclamar al seu reticent pare el pagament de les seves classes de guitarra i de la teràpia. Al final, amb l'humor irònic que havia desenvolupat, li deia: "Papa, aquest

mes han estat tres guitarres i quatre antonios".