Què és l'esquerra neoliberal?

Durant les emotives protestes socials de l'any 2015, els sectors populars van encunyar el terme "esquerra neoliberal" per referir-se i rebutjar als partits polítics d'esquerra, amb representació parlamentària a Guatemala (URNG, WINAG, CONVERGÈNCIA).





"Rebutgem a la dreta i a l'esquerra neoliberal per corruptes i traïdors", eren algunes de les consignes populars, especialment provinents de l'àrea rural i indígena, en protesta contra la corrupció.





Segons les experiències quotidianes de sectors marginats / despullats, el neoliberalisme és una etapa del capitalisme, on la iniciativa privada (privatitzacions) és assumit com l'únic agent decisius de la vida econòmica, política i cultural del país. Per a tal fi el país és convertit en un "mercat lliure".





El neoliberalisme redueix a l'Estat (garant de drets) a la mínima expressió, fins i tot fins a convertir únicament en una gendarmeria corrupta que garanteix els interessos empresarials.

El neoliberalisme, per a les comunitats en resistència, és despulls, violència, assassinat de defensors de drets humans, etc.





Pot una organització d'esquerra ser alhora neoliberal?





Sí. Ocorre quan les organitzacions d'esquerra, lluny d'interpel·lar i resistir a la despulla violent neoliberal, donen suport amb la seva acció o omissió (silenci) l'hegemonia del sistema de la transferència de les riqueses d'un país cap a les empreses privades.





Molt més, quan aquestes organitzacions d'esquerra, en lloc de promoure / enfortir forces socials de resistència anti-neoliberal (anticapitalista, tant de bo), es conformen amb els reduïts llocs o finestretes públiques que l'Estat crioll els "concedeix". I, en conseqüència, per "agradar" a l'Estat neoliberal, fins i tot repel·leixen / censuren les "propostes post neoliberals" provinents de l'esquerra social.





Esquerra neoliberal a Guatemala





L'actual esquerra política a Guatemala, té el seu sociogènesi en la dolorosa història del conflicte armat intern (1960-1996). En bona mesura el seu horitzó "teòric / ideològic" són els continguts dels Acords de Pau (1996).





I aquests Acords de Pau (ideats en els seus punts centrals en l'Ambaixada nord-americana) tenia com a meta la instauració del sistema neoliberal a Guatemala. Cas terra i drets col·lectius dels pobles són més que patètic.





I, perquè l'hegemonia neoliberal no tingués major resistència popular, es "va permetre" la participació polític electoral dels comandants de les guerrilles. Aquesta participació política, en aquests últims 20 anys, va ser prodigiosa per als agents neoliberal, i nefast per als sectors populars.





Què va fer l'esquerra a Guatemala per merèixer l'adjectiu neoliberal?





URGN, WINAG, CONVERGÈNCIA (abans ANN), mitjançant els seus "perpetus" representants, ocupen escons i/o finestretes estatals des de fa dues dècades.





La presència dels diputats d'aquests partits al 'Congreso de lo Repúblico' va fer creure a la comunitat internacional que l'Estat crioll (post conflicte) era un Estat democràtic.





Però, ara, amb la criminalització i eliminació física de defensors comunitaris de drets, tal miratge s'aïlla.





Els diputats d'esquerra, mai van qüestionar públicament els processos corruptes de privatitzacions a l'empobrit país. Més per contra, davant les creixents demandes populars de nacionalització de serveis, repeteixen eslògan com: "L'assumpte de la privatització ja vam debatre en els anys noranta. No es pot nacionalitzar. No es debat més ".





El més dolorós per als empobrits territoris del país va ser que van aprovar / recolzar lleis criminals com l'ocupació dels predis camperols per antenes de telefonia. I, al veí que es resisteixi: presó!





Gràcies a aquests i altres diputats, en l'actualitat, cada nen guatemalenc, desnodrit o no, neix amb un deute públic de l'equivalent de més 1,300 dòlars. Van donar suport públicament amb els seus fets els governs més sanguinaris i corruptes del país. Cas Otto Pérez Molina, Arzú (fins i tot els 'revolucos' van plorar a la tomba d'aquest "el seu botxí")





Totes les lleis, mitjançant les quals es van lliurar els territoris del país a empreses transnacionals, van ser aprovats amb el suport o el silenci d'aquests diputats d'esquerra. Mai es veuen a diputats d'esquerra en els carrers organitzant o acompanyant les protestes socials antineoliberals!





Quan el bé portat ex Comandant Pablo Monzanto va canviar de nom al seu partit per CONVERGÈNCIA, sectors indígenes van votar per candidats d'aquest partit. Però, aquests nous diputats, des del seu bancada, van enfortir l'insignificant partit d'ex militars (FCN-Nació), fins convertir-lo, ara, en el partit oficial més inamovible. Tampoc a aquests diputats se'ls veu, ni a les carreteres, ni en les places protestant contra el saqueig sagnant del país.





És urgent una esquerra almenys post neoliberal





Els Acords de Pau i la cooperació financera internacional (per a implementar aquests acords) va fer que l'avantguarda revolucionària (comandàncies) deixés tirada en els territoris als ex combatents de rang mitjà i baix.





Així, agermanats en la pobresa, amb atmosfera a traïció, exguerrillers, ex patrullers d'acte defensa (PAC), ex soldats de l'Exèrcit, es van trobar amb els seus germans indígenes i camperols en els mateixos territoris. Es van reconèixer. I sense més rancor. Es van articular en processos de resistències territorials davant el saqueig neoliberal.





Així es va expandir geogràfica i ideològicament el Comitè de Desenvolupament Camperol (CODECA). Fins convertir-se en la principal alternativa ideològica que sí desafia l'hegemonia neoliberal, mitjançant propostes de nacionalització de béns-Estat Plurinacional, i accions col·lectives de resistència de facto. I per això, se'ls criminalitza i assassina als seus integrants.





En l'actualitat, CODECA, gairebé conclou en la fecundació del seu instrument polític (Moviment per a l'Alliberament dels Pobles MLP). Únic i inèdit, en el seu procés, a la bicentenària història de Guatemala. Mai indígenes i camperols havien creat, des dels seus comunitats, una organització política pròpia.





L'objectiu d'MLP és: Nacionalitzar tots els serveis i béns privatitzats al país, i construir l'Estat Plurinacional mitjançant un inèdit procés d'Assemblea Constituent Popular i Plurinacional.





Mentre els partits polítics d'esquerra neoliberal assumeixen que el neoliberalisme no es toca, ni es debat, MLP platea la nacionalització de béns i serveis, mitjançant revisió de contractes de concessió. Mentre l'esquerra neoliberal se sent còmoda amb el fracassat Estat crioll, MLP propugna la creació de l'Estat Plurinacional mitjançant procés constituent. Mentre els neoliberals se senten còmodes amb el seu excloent democràcia representativa, MLP ja practica democràcia participativa-comunitària.