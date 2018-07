Jugar sense pantalles

Davant tants canvis que han tingut i tenen lloc en l'àmbit de la cultura, del social, de la infància i de la família, pot semblar trivial centrar l'atenció en el joc. Un d'aquests canvis és la tendència a concebre la infància com una preparació per esdevenir adults competents i competitius. La precocitat és un valor a l'alça; com més aviat adquireixi habilitats i talents -idiomes, música, informàtica, accés a dispositius ja xarxes socials, i un llarg etcètera- tant millor. El temps, que és potser el factor més valorat i escàs en aquesta època, cal aprofitar-lo de manera productiva. En aquesta concepció, jugar és improductiu, és un temps perdut en la carrera de l'educació i de la preparació per al demà. En aquest context no és estrany que cada vegada hi hagin més nens superdotats o amb sospita de ser-ho. Nens als quals no els interessa les relacions amb altres nens, nens que no juguen, nens en els quals tots els seus interessos se centren en aspectes productius i d'aprenentatges més vinculats al món de l'adult que al de la infància.





Aquesta mateixa falta de temps, pel que sembla una veritable epidèmia social, afecta els pares i a la vida familiar. Per descomptat, les exigències del mercat laboral no donen facilitats per conciliar la vida laboral i la vida familiar. Els pares no tenen temps per a jocs. Un dels missatges potents d'aquesta època és que tot és possible, que no hi ha límits: pots ser el que tu vulguis, canviar la teva imatge, el teu cos, el teu gènere. El temps sembla ser - juntament amb els diners- l'única limitació que opera avui en dia. Per sort, des del món de la ciència ja ens anticipen que això caduca molt aviat, que la immortalitat està a la volta de la cantonada, que l'eterna joventut no és un mite sinó un altre imminent assoliment de la ciència. Quina tranquilitat! Però mentre que la mort segueixi mostrant-nos la nostra finitud com ho ha fet amb els nostres ancestres, la vida seguirà sent una qüestió de prioritats. Segurament en l'actualitat sigui una aposta forta jerarquitzar el temps de jugar amb els fills, dedicar aquest bé tan preuat al joc infantil.

Des d'aquesta columna i des d'aquest bloc reflexionem i vam argumentar sobre l'actualitat, sobre els canvis que s'han produït en la vida social, familiar i personal que marquen aquesta època en què vivim. Però hi ha coses que no canvien: l'activitat principal en la vida del nen continua sent el joc, el jugar. El joc és el pilar en la construcció dels vincles i del desenvolupament personal de l'infant. El joc és l'inter-joc amb l'altre, inicialment i fonamentalment amb els pares i en l'àmbit familiar, i de mica en mica s'estén a l'àmbit social. És també la base per poder jugar sol, com a part de les adquisicions de l'autonomia i de poder estar amb ell mateix.





Jugar és una cosa molt seriosa i transcendental. A través del joc el nen s'humanitza. Deien les àvies al segle passat quan un nen s'estava quiet molta estona: "segur que està malalt". El joc és font de benestar emocional i salut mental en el nen. És una activitat plaent, que estimula les adquisicions i la posada en pràctica del llenguatge, de la psicomotricitat, de la representació simbòlica del món que l'envolta i de si mateix. El joc és una ocupació i qualsevol ocasió és bona per aprofitar a jugar. Qualsevol cosa serveix per jugar, qualsevol objecte pot ser una joguina. També les paraules donen molt de joc, i el cos, a través del moviment, de la mímica, de les cares, dels gestos, de les mirades.





En la conjuntura actual, les pantalles esdevenen un recurs fàcil i permanentment accessible. La fascinació que desperten en els nens -i no només en els nens- els dispositius electrònics i els seus continguts fonamentats en la imatge capturen la seva atenció i el seu temps. De vegades també la dels seus pares. Màquines-mainaderes, videoconsoles que en tantes ocasions tenen una funció de consol: la presència de l'adult o d'un company de joc resulta prescindible. Com amb tantes altres coses, el problema no està en la màquina sinó en l'ús que es fa d'elles. Sovint veiem i escoltem pares que semblen haver claudicat a exercir la seva funció parental, com si amb l'activació del "control parental" això quedés resolt. És aquesta passivitat la qual pot resultar preocupant, perquè deixa al nen sol i en certa mesura abandonat a la seva sort.





No es tracta tant de controlar com de regular els temps i els moments d'ús dels dispositius. També és important diferenciar els continguts als quals accedeix el nen. No és el mateix veure una pel·lícula, o uns dibuixos, o jugar a jocs adequats per a l'edat d'estar veient a youtubers que juguen i promocionen la seva imatge i els seus productes. És aquí on més necessària és la presència d'un adult que l'acompanyi, que l'ajudi a comprendre el que està veient. Un adult significatiu en la seva vida a qui el nen pugui dirigir-li les seves preguntes, els seus dubtes i fer-li les seves apreciacions. És aquest acompanyament el que orientarà als pares a l'hora de discriminar el que convé que el nen vegi i el que no. Desitgen els pares que el nen estigui en contacte amb el llenguatge que s'utilitza, amb els continguts i ideals que promogui el youtuber de moda? És adequat per a la seva edat? Els youtubers proporcionen un cert ideal, un model a seguir, que té influència en la construcció dels propis ideals del nen. Ofereixen ideals d'èxit i de fama, més propers a una enganyosa facilitat i immediatesa per aconseguir notorietat i diners que a valors vinculats a l'esforç i a la formació continuada.





Les vacances estivals dels pares ofereixen l'oportunitat i el temps per acostar-se al món del joc dels fills. "Qui vol jugar amb mi?", És aquesta una de les tantes formulacions amb les que el nen reclama i convida a jugar a l'altre. Que els seus pares tinguin moments i ganes de jugar amb ells, que tinguin propostes de jocs o activitats lúdiques, o que simplement s'interessin i comparteixin els jocs als quals el nen juga afavoreix que se sentin atesos i estimats. Jugar és ser mirat per un altre i ser escoltat per un altre; ser objecte de la seva atenció i de les seves paraules. Hi ha coses que no canvien. Els pares segueixen sent les persones més importants en la vida dels nens. I no hi ha màquina que pugui substituir-los.