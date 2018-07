Addictes i co-addictes als videojocs

Hi ha qui demonitza els videojocs, com si tinguessin tentacles catòdics capaços d'injectar substàncies addictives al cervell de qui s'acosta a ells atrapant-los per sempre. No obstant això, no existeixen objectes que produeixin addicció, és la persona la que es torna addicta a ells en passar de l'ús a l'abús. És freqüent escoltar pares que es queixen que el seu fill està enganxat a les maquinetes, com qui s'enganxa a la cocaïna. Es tracta d'adolescents i nens que passen hores immersos en la pantalla, aliens al món que els envolta. Si s'espatlla la videoconsola o funciona malament el wi-fi munten en còlera i si els seus pares els obliguen a apagar l'aparell o el castiguen sense ell es transformen en la hidra de Lerna. Efectivament, el comportament d'aquests nens és exactament el mateix que el d'un drogoaddicte: farà qualsevol cosa per tal de ficar-se una bona dosi. Per aconseguir-utilitzarà el xantatge emocional, la mentida, l'amenaça, la bronca i, arribat el cas, l'agressió.





He après dels que treballen amb drogoaddictes que no hi ha possible recuperació sense dues condicions prèvies. La primera és que la persona hagi tocat fons de tal manera (i per això han de passar anys) que no li quedi altra que demanar ajuda. La segona i principal és que, perquè això passi, les persones de l'entorn proper han de deixar de ser co-addictes. Seguint amb l'analogia droga-maquineta, com el nen addicte encara està lluny de tocar fons i demanar ajuda per si mateix, es tractarà, en primer terme, que els pares deixin afavorir l'abús amb la seva actitud co-addicta.





En poques paraules, co-addicte és aquell que es queixa de l'actitud de l'addicte però que, quan aquest posa en marxa el seu refinat dispositiu de coaccions i xantatges, no pot resistir la pressió i, ja sigui per por o "perquè em sap greu "o" per no sentir-te ", cedeix als seus desitjos i afluixa la pasta perquè segueixi consumint. Co-addicte és qui creu en les paraules "et juro que aquesta és l'última vegada" i proporciona a l'addicte els mitjans per accedir a la substància o l'objecte que "necessita" consumir. Referent a això, convé no perdre de vista la diferència entre necessitat biològica i "necessitat" psíquica i la seva relació amb l'ansietat. En el seu origen, l'ansietat és un sistema adaptatiu que ajuda al nadó a sobreviure. Si els seus constants biològiques es descompensen perquè li falta o li sobra alguna cosa que posa en risc la seva vida (si sent fam, fred, calor, dolor ...) i no pot alleujar la tensió autònomament, es posa en marxa el mecanisme de l'ansietat disparant les alarmes en forma de crit. Si els adults no responen a la crida i calmen l'angoixa donant-li al nadó el que necessita, aquest mor.





No obstant això, ningú mor per falta d'alcohol a la sang o per no jugar a Call of Duty però sí que pot patir el que els drogoaddictes diuen un mico com King-Kong que és el substitut psíquic d'aquella ansietat biològica primària del nadó. El repte dels co-addictes, si volen deixar de ser-ho i ajudar definitivament al 'yonki', és no confondre una cosa amb l'altra, aguantar les envestides del goril·la i vèncer-ho. En el cas dels drogoaddictes, consisteix a no donar-los diners, en no obrir-los la porta passi el que passi. Difícil però ineludible tasca si realment volen que acabi l'infern en què viuen. En el cas dels nens addictes a la maquineta, consisteix en que els pares siguin capaços de dictar i fer complir algunes ordres bàsiques: a) podràs jugar a la maquineta si prèviament has complert les teves obligacions i el teu comportament és adequat; b) podràs jugar com més i quan ho decideixi jo; c) si, passat aquest temps, et negues a deixar de jugar, la maquineta desapareixerà.





Si, des del principi, els pares es mantenen ferms en aquestes normes (és a dir, si encarnen l'autoritat) és impossible que el nen es faci addicte i, així, s'estalviaran un munt de problemes. Per contra, si als pares els és igual vuit que vuitanta, la criatura, per naturalesa golafre i egoista, mai tindrà prou i quan el pare o la mare li diguin "deixa ja la maquineta" muntarà la corresponent rebequeria amb l'única finalitat d'angoixar-los i que el deixin seguir punxant-se píxels. No li donin més voltes, és una lluita de poder. Si la guanya el nen, el món es posa a l'inrevés: la criatura pilota l'avió sense carnet i els pares assisteixen passius en els seus seients a l'imminent cataclisme mentre es lamenten: "És que no podem amb ell", "és que no vol deixar la maquineta ".





No es tracta del que el nen vulgui o deixi de voler, sinó que li ensenyem la diferència entre el que es pot i el que no es pot fer.





Per a això, els pares han d'arremangar-se, dir no (per cert, no cal cridar) i aguantar la situació. No pot esperar-se del fill una actitud moderada. Si alguna cosa, el que sigui, li agrada amb passió, no hi haurà suficients hores al dia per lliurar-se a això amb fruïció i sense límits deixant de banda qualsevol altra activitat o deure. És tasca dels pares imposar aquests límits i frustracions quotidianes i no esperar que els fills madurin per ciència infusa.