Quan Harry Potter i Internet van canviar la forma de llegir dels joves

Com llegim a la societat digital? Lectors, booktubers i prosumidors és una publicació dirigida per Francisco Cruces, professor d'Antropologia a la UNED , que analitza els nous hàbits de lectura que ha comportat la societat tecnològica en xarxa en la qual vivim. A les pàgines del llibre trobem fenòmens d'actualitat com el lector prosumer, els booktubers o la narrativa transmèdia, que dibuixen el perfil del lector del segle XXI.





Una de les coautores de l'obra, la doctora Gemma Lluch Crespo de la Universitat de València, ha centrat la seva aportació en definir com llegeixen els joves en l'actualitat. Segons la seva opinió, el canvi de segle va comportar un canvi en el paradigma lector de la joventut i els catalitzadors del canvi van ser la sèrie de novel·les d'Harry Potter i Internet.





La saga creada per J.K. Rowling va aconseguir entre 1997 i 2007 l'intermediari la relació entre l'autor i el lector: "passar dels espais intervinguts per adults (l'escola o la biblioteca) als espais aparentment lliures (Internet)."





I això va ser possible gràcies al canal de comunicació de l'era digital, Internet, que va permetre que l'autor i l'editorial es dirigissin directament al lector jove, ideant campanyes i promocions per a ell.





L'ecosistema de lectura actual dels joves ha trencat amb el heretat del segle XX traslladant a la xarxa tots els espais tradicionals associats a la lectura, com les llibreries o les biblioteques. Aquest nou ecosistema es caracteritza a grans trets per:





-Fer sortir la lectura de l'entorn privat i convertir-la en una activitat social.





-Convertir el lector passiu en un creador de continguts o prosumer.





-Substituir al mediador tradicional entre el jove i la lectura (docent, bibliotecari, pares) per la figura del influencer.





-Canviar la forma en què s'aconsegueixen els llibres: de les llibreries i biblioteques a les plataformes online com Amazon.





Assenyala Lluch que les xarxes van oferir als joves l'oportunitat de trobar les lectures que desitjaven i que no trobaven en els canals tradicionals. I això va tenir un efecte col·lateral: en la recerca també es van trobar amb molts altres lectors com ells, amb qui parlar i compartir els seus gustos literaris i experiències. D'aquesta manera, llegir deixa de ser un acte individual i privat i es socialitza, en paraules de l'autora, "van transformar la lectura en conversa".





Alguns d'aquests joves han portat la seva passió per les lletres i el seu compromís fins al punt de convertir-los en una professió. Són els influencers, persones que compten amb milers de seguidors i que gaudeixen parlant dels llibres amb els altres. Han sabut guanyar-se les editorials i els autors i poder tractar directament amb tots dos ( "Van aprendre a dissenyar campanyes de màrqueting que oferien gratis a les editorials o als autors que admiraven"). El que comença com una afició els ha portat a convertir-se en gestors d'immenses comunitats de lectors.





Participar en els espais literaris virtuals d'Internet transforma l'antany lector passiu en un prosumer, és a dir, en algú que no es limita a consumir continguts, sinó que també els produeix a través de les seves recomanacions de llibres a la resta de la comunitat i del intercanvi d'experiències en línia amb altres lectors: "en els espais virtuals que han creat, han unit la lectura a l'escriptura, de manera que el lector s'ha transformat en autor; han trobat formes de compartir la lectura, de recomanar autors, temes o llibres; contínuament, inventen jocs i reptes, etcètera ".





Un altre dels trets d'aquest ecosistema de la lectura juvenil que descriu GemmaLluch és l'aparició d'una nova literatura jove dirigida a aquests nadius digitals. Llibres que potser no es troben en els comerços habituals i que s'adquireixen o descarreguen de forma pirata a Internet, que estan signats per autors aliens al sector editorial i sovint procedents del món audiovisual, com guionistes de sèries de televisió, productors o booktubers . Llibres dirigits a fans dels videojocs i de determinades sèries de culte.





Hem esmentat al llarg d'aquest breu text el neologisme booktuber. Des de mitjans d'aquesta dècada, el canal favorit dels joves és YouTube i això ha donat lloc a l'aparició en aquest mitjà de líders d'opinió sobre llibres per a joves que són seguits per milers de fans. A l'abril de 2016, El Confidencial es feia ressò d'aquest fenomen amb un cridaner titular: «Són els booktubers, tenen vint anys i han arribat per salvar el llibre».





Una aportació interessant de la investigació que ha realitzat Gemma Lluch sobre els booktubers i els influencerses la classificació que fan dels vídeos que pengen en els seus canals:





Book Hauls - Wrap Ups - Els Book Haulsson els nous llibres que han comprat, que els han regalat les editorials, la família o els amics o que tenen acumulats en un període de temps. Habitualment, els presenten amb un Wrap Ups o petit comentari. Tot i que habitualment, els Wrap Ups s'utilitzen per comentar d'una manera ràpida els llibres llegits durant un període de temps.





Book tag - Preguntes, reptes, desafiaments i jocs relacionats amb els llibres. Poden relacionar uns llibres amb altres, amb pel·lícules o sentiments, proposar preguntes sobre personatges, endevinalles, etc. Es pot aprofitar per donar a conèixer els gustos del booktubero donar-li forma de desafiament que es llança als seus seguidors oa algun booktuberconcreto.





-Bookshelf - A la manera d'un tour, mostren els llibres que tenen en les seves llibreries i prestatgeries.





-Col·laboracions - Col·laboracions amb altres booktuberso aparicions en altres canals.





-Crónicas - Crònica d'actes relacionats amb la lectura: presentacions de llibres, etc.





-Tutorials - Aquesta secció és molt diversa i pot incloure des tutorials per gravar un vídeo, escriure una novel·la, etc.





-TopLibros - Llistes amb els millors llibres llegits, recomanats, frases literàries preferides ...