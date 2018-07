Codi del Bon Govern

Si els països complissin en algun percentatge important dels compromisos que adquireixen per la via de la multilateralitat, sens dubte estaríem davant d'un món millor. Seria un interessant exercici passar revista als múltiples convenis, vinculants o no, que els nostres governs assumeixen i revisar el degut compliment. Segurament la decepció seria gran.





En dies passats em vaig ensopegar amb un acord del Centre Llatinoamericà d'Administració per al Desenvolupament (CLAD) la seu aquesta precisament a Caracas, sota el títol codi iberoamericà de bon govern i que va ser signat per Veneçuela (2006). Per coincidències de la vida, no només m'interesso el document per aquesta obstinació que tinc a les venes de deslletar tot allò que porti l'empremta de la corrupció en el sector públic dels nostres països, sinó que vaig tenir l'oportunitat de conèixer a qui va sembrar la primera llavor d'aquest document intergovernamental. Es tracta de l'espanyol Francisco Javier Velázquez López qui després d'anys d'haver participat en la creació d'aquest "manual" de bona conducta, ple d'aspiracions i mandats, acabo sent el secretari del mateix organisme responsable de tan important acord.





Doncs bé, em va fer recordar que la multilateralitat ple de virtuts i avui amenaçat, em va donar l'oportunitat de també sembrar una llavor amb una simple idea que altres la van assumir amb entusiasme per allà a la dècada dels noranta, en els temps que servia a Ginebra i especialment a l'Organització Mundial del Comerç. Es tracte de la creació del Centre d'Assessoria Legal per als països en desenvolupament i que avui és una organització internacional amb seu a Ginebra i que recentment va complir 15 anys de creada. La veritat, és que el la comunitat internacional ha creat al llarg de la història milers de meravellosos documents, acords, pactes i codis per a l'actuació internacional que destaquen als signants mes no necessàriament als inspiradors. És aquesta nota llavors una oportunitat per reconèixer a D. Francisco Velázquez per aquesta aportació així com una oportunitat de recordar el valor d'un acord que si es complís com s'esmenti en línies anteriors, hauríem sectors públics més transparents i conseqüents amb la causa de servir seus connacionals.





En aquest codi van acordar considerar inacceptable els Govern que emparin i facilitin la corrupció, que dificultin l'escrutini públic sobre la seva presa de decisions, que no prengui en compte les necessitats dels seus ciutadans i que no rendeixin comptes. Aplicable als presidents de la República, Vicepresidents, Presidents de Govern o de Consell de Ministres, Primers Ministres, Caps de gabinet de ministres i en general a tots els alts càrrecs del Poder Executiu.





Van acordar que els principis bàsics que guiaran l'acció del bon govern són el respecte i reconeixement de la dignitat de la persona humana. Hi permanent de l'interès general. L'acceptació explícita del govern del poble i la igualtat política de tots els ciutadans i els pobles. El respecte i promoció de les institucions de l'Estat de Dret i la justícia social. Objectivitat, tolerància, integritat, responsabilitat, credibilitat, imparcialitat, dedicació al servei, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, igualtat de gènere i protecció de la diversitat ètnica i cultural, així com del medi ambient són part dels valors que guiaran al bon govern.





D'altra banda, presenta una sèrie de regles vinculades a la naturalesa democràtica, que vull oferir-li als amics lectors per deixar testimoni de les trucades d'atenció són allà i molts governs irresponsablement les accepten i després no les compleixen o posen en pràctica si són incòmodes per exercir el poder amb arbitrarietat. Encara que són extenses només deixo algunes que em són còmodes per confirmar que almenys al meu país estan lluny de ser complertes com a part de l'actuació i exercici del poder públic.





En les regles vinculades a la naturalesa democràtica del govern estableixen que, per exemple, el poder executiu promourà, reconeixerà i protegirà els drets humans i les llibertats dels ciutadans i els pobles, evitant tota actuació que pugui produir discriminació per raó de naixement, ètnia , sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social que atempti contra la dignitat humana. Impulsarà i garantirà el debat polític amb transparència i els mecanismes d'informació i participació.





Es sotmetrà a la llei i al dret, i promourà i respectarà la independència i imparcialitat del poder judicial, col·laborant activament en les seves activitats investigadores. Procurarà que, en els casos en què correspongui, i en l'àmbit de les seves competències, les Corts Supremes o Tribunals Constitucionals siguin ocupats per juristes de reconeguda trajectòria, honestedat provada i independència acreditada. Respectarà la independència i assegurarà els mitjans materials, personals i informatius necessaris perquè els tribunals i òrgans electorals exerceixin eficaç i imparcialment la seva funció. Assegurarà la imparcialitat i objectivitat de les actuacions públiques i la professionalitat dels empleats públics, combatent, entre altres, les pràctiques clientelars, nepotistes i patrimonialistes.





Els membres del Poder Executiu evitaran l'ús abusiu del poder, especialment els privilegis informatius, reguladors i competencials per perseguir persones, institucions o empreses que actuïn en el marc de la legalitat.





S'abstindran de tota activitat privada que pugui constituir un conflicte d'interessos amb el seu càrrec públic, entenent-se que existeix conflicte quan els alts càrrecs intervenen en les decisions relacionades amb assumptes en què real o aparentment, d'acord a criteris raonables, conflueixin alhora , o puguin confluir en el futur, interessos de suposat públic i interessos privats propis, de familiars directes, o interessos compartits amb terceres persones. Rebutjaran qualsevol regal, favor o servei, personal o familiar, en condicions avantatjoses que, més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia, puguin condicionar l'exercici de les seves funcions.





La llista és llarga i abasta principis fonamentals que si els governs ho apliquessin en general hauríem molta menys corrupció d'estat que la que recorre les venes d'aquesta regió. Puc concloure, que en els temps de més retòrica sobre l'espasa de Bolívar que recorre Amèrica Llatina en països com Argentina, Brasil, Equador i Veneçuela hem vist escàndols vergonyants com el que ha passat amb l'empresa Odebretch. És lamentable que documents d'aquesta naturalesa no es recordin permanentment i siguin la cartilla d'actuació dels funcionaris públics de tants governs de la regió que s'allunyen de l'ètica i les millors pràctiques de govern.