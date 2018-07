¿Teixidolatría i falolatría indígena?

Entenem per 'tejidolatría' a la quasi idolatrització dels teixits o vestits. Al grau de condemnar gairebé a una mort civil a tots els que s'atreveixin a "profanar" o criticar l'origen d'aquests teixits. Fins i tot al grau de reificar l'ús o no de la vestimenta com la raó ontològica de l'ésser o no indígena.





Per 'falolatría' entenem a la idolatrització d'insígnies de poder amb forma fàl·lica. Com si a través del contacte o manipulació d'aquests pals o bastons el món diví comuniqués la seva sapiència i poder als humans (cas, Moisès bíblic).





En ambdós casos, el qüestionament a la sociogènesi, a l'esdevenir històric ia la càrrega ideològica d'aquests objectes culturals són implacablement repel·lits i censurats pels sentinelles culturalistes. Ratllant fins i tot en fonamentalismes.





La falolatría i teixidolatría construeixen una moral culturalista entre nosaltres indígenes. Molt similar a la moral sexual cristiana. Es permet tot tipus de violacions de drets, menys l'afront al teixit o al bastó ancestral.





En conseqüència, tenim germanes i germans amb exòtics "indumentàries indígenes", creixents legions de ancestrals bastó en mà, adornant amb la seva presència luxosos salons d'esdeveniments comercials o turístics, però silents i absents davant el sagnant saqueig permanent que ocasiona el sistema neoliberal i els estats criolls en els nostres països.





Els que disputen al voraç sistema neoliberal, des dels territoris i des dels carrers, no són necessàriament les autoritats ancestrals, molt menys les 'resignicadoras' dels vestits típics. Som indígenes i camperols, sense cooperació internacional, sense vestits, ni bastons, que forgem fecundes resistències creatives. Exigint i exercint drets polítics, més enllà del culturalisme dels drets indumentaris.





ELS ACTUALS VESTITS TÍPICS INDÍGENES, NO SÓN EXCLUSIUS, NI MIL·LENÀRIES. TAMPOC EL BASTÓ





Sigui per desgana mental o la comoditat que brinda el folklorisme multicultural, molts indígenes assumim que els policromàtics teixits que fem servir són "herències mil·lenàries, expressió de la resistència i mística dels nostres avis / es". Això no és veritat.





El bagatge simbòlic i material dels nostres pobles, és producte de la trobada o desencontre entre pobles (som interculturals). I la invasió i Colònia europea tenen la seva empremta.

En el cas dels teixits, tant en els seus dissenys i colors, són producte de la invasió i colonització.





Els nostres avis tenien roba, i ben elaborada, però el colorit i disseny que encara persisteix, de manera compartida, en tots els pobles indígenes d'Abya Yala, és l'empremta de la Colònia. Ens agradi o no.





Un. Observi en simultani la indumentària maputxe, quítxua, aimara, quítxua, maia, asteca, etc., veurà que a banda del que colorits que són, els dissenys són similars. Els dibuixos i traços en els teixits són els mateixos. En aquest moment, a la ciutat de Xela, Guatemala, s'elaboren talls (vestit per a dones) amb tècnica i estil quítxua equatorià, i les maies els compren com a teixit maia, per la moda.





Vostè observi les polleras, els seus plecs, que fan servir les aimares de l'altiplà mexicà andí, i compareu amb els talls (faldilles) que fan servir maies poqhonchís i q'echís a Guatemala. Són els mateixos dissenys. No cal dir dels pochos que fem servir indígenes de Mèxic, Perú i Bolívia. Els mateixos. Canvien la tonalitat de colors.





El més demolidor per tots els qui creuen que som portadors d'exclusius vestits mil·lenaris és quan un observa, amb vista antropològica, les monografies del cineasta espanyol Luis Buñuel, a inicis del passat segle. Especialment el documental titulat 'Las Hurdes', pobles empobrits del nord d'Espanya . Allà hi ha els vestigis europeus més pròxims dels ponxos que fem servir els indígenes a Amèrica Llatina. Allà hi ha els vestigis dels actuals estils de la gestió corporal de les nostres mares i germanes indígenes.





O vegem ornaments rituals catòlics com el sobrepellís que fan servir els escolans i l'abillament cerimonial del poble maia q'anjobal, són gairebé calc i còpia un de l'altre. Per què serà?

Amb el bastó de comandament ancestral, resignificat i visibilitzat, en les dues últimes dècades, a Guatemala, per la cooperació internacional, passa una cosa semblant.





Existien autoritats en els nostres pobles amb insígnies de poder. Però, els invasors, per sotmetre als nostres pobles van nomenar capatassos indígenes per vigilar els nostres, i els van lliurar el bastó de comandament, com a insígnia de poder gairebé real. Des de llavors, els "cap de capules" (així els anomenen les cròniques de l'època) es van constituir en autoritats indígenes, bastó en mà, al servei del poder colonial. I, en els últims anys, sobre les ones del turisme exòtic, s'ha convertit en l'ancestral insígnia del poder. Poder, al servei de qui?





PER QUÈ GUATEMALA TÉ TANTS VESTITS I IDIOMES DIFERENTS?





A diferència d'Amèrica del Sud, en l'actual Centre Amèrica, durant la Colònia espanyola, es van constituir pobles indis (reduccions indígenes sota el comandament civil colonial). I segons registres de Martínez Peláez, a la Província de Guatemala va ser l'únic lloc on van funcionar òptimament aquestes reduccions. Parla de més 520 pobles indis.





En aquestes reducció, els nostres avis / es subsistien en una captivitat, amb un ferotge sistema de control / vigilància per evitar fuga de la mà d'obra indígena disponible. La fugida o el canvi de residència d'indígenes era brutalment castigat.





Els emissaris de la Corona, davant la impossibilitat de controlar els cossos (fenotips) i moviments dels indígenes, van promoure i van imposar vestimentes pròpies per a cada poble, tipus uniforme. Era l'única manera de diferenciar els maies, i identificar a tot desobedient fugitiu fora de la seva reducció.





Els actuals vestits indígenes van sorgir com xip per a la verificació-control-càstig contra els nostres avis. Els pobles indis van funcionar a Guatemala durant la Colònia gràcies al fet que en els captivitats indígenes es van promoure idiomes, vestits i altres símbols propis per a cada poble. Diferents entre si. La vestimenta pròpia de cada poble va ser utilitzada com a eina de subjugació i delació de l'indígena en fugida.





En l'època Colonial molts dels nostres avis haguessin desitjat treure aquell xip de control i monitoratge, però no van poder fer-ho perquè el mercat de roba no era "lliure".





D'un temps ençà, aquests símbols materials, menyspreats per segles, pren rellevància en un món obsessiu per l'exotisme indígena. I, llavors, interessos obscurs distreuen o desmobilitzen les lluites emancipadores dels nostres pobles entretenint a culturalisme, sense cap projecció política.





Fins i tot germanes i germans, amb discursos indigenistes, ben vestits i vares en mans, fins i tot amb títols universitaris, ens diuen que al màxim que hem d'aspirar és a defensar i protegir la intangibilitat de la nostra indumentària i la simbolització dels nostres fal·lus. Mentrestant, els estats criolls neoliberals ens saquegen tot arreu. I els nostres sentinelles de vestits i vares, silents o absents.