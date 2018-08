El comerç i la restauració de Barcelona perden un 30% de vendes per la vaga de taxis

El sector del comerç i la restauració de la ciutat de Barcelona han registrat una caiguda de fins a un 30% des que s'iniciés la setmana passada la vaga de taxistes i comencessin una acampada al carrer Gran Via i el passeig de Gràcia, el que ha afectat de manera "dràstica" els negocis del centre de la ciutat.





Així ho ha explicat aquest dimecres en un comunicat Pimec Comerç, que ha lamentat la mala imatge internacional que està donant la capital catalana en sectors com el turisme: "Necessitem ràpidament una solució per no deteriorar més la imatge de la ciutat i de tot Catalunya, ja que tot això anirà en detriment del turisme i del propi sector del taxi".





Per això, la patronal ha demanat al Ministeri de Foment ia les administracions competents que trobin una solució a la Conferència Nacional de Transports, que se celebra la tarda d'aquest dimecres a Madrid, per no posar en risc més sectors.





OCI





També els locals de Barcelona associats a la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) han registrat una caiguda de clients d'entre el 20% i el 35% en funció de la zona a causa de la vaga de taxis, ha assegurat Spain Nightlife aquest dimecres en un comunicat.





La mitjana global del descens de clients és del 30%, segons Spain Nightlife, que ha sostingut que les caigudes de fins al 35% representen "una dada altament preocupant per al sector, a causa que és temporada alta i el perjudici és enorme".





El president de Fecasarm Barcelona, Salva Vilanova, ha demanat posar fi al conflicte perquè està provocant "un dany irreparable al sector del turisme", pel que ha reclamat solucions urgents.





"En temporada alta, tal com estan les coses, no podem permetre'ns el luxe de perdre ni un sol client", ha ressaltat Vilanova, que ha dit que les zones més perjudicades són el passeig Marítim i la zona alta, mentre que les menys afectades són les properes a estacions de Metro.





El secretari general de Fecasarm i Spain Nightlife, Joaquim Boadas, ha avisat que els locals no es poden permetre aquesta baixada de clients, i més quan tenen contractat tot el personal per temporada alta: "Si el conflicte persisteix, locals es veuran obligats a retallar plantilla i va desembocar en un augment d'atur".





CONFLICTE





"Quan es posi fi al conflicte, la situació no es tornarà a estabilitzar fins passades unes setmanes, pel que és necessari que es resolgui urgentment, o es pot perdre tota la temporada", ha advertit Boadas.





El president de Fecasarm, de l'Associació del Front Marítim de la Barceloneta i directiu de Spain Nightlife, David López, ha alertat que, "sense mobilitat, Barcelona perd el seu principal motor econòmic, que és el turisme", i que la situació posa en risc la continuïtat de centenars de llocs de treball.