Els carrers no eren de Fraga, ni ara han de ser dels taxistes

Des de fa anys no es coneix una vaga del sector del taxi a Barcelona com la que s'està vivint aquests dies. No només la capital catalana està sent escenari de l'absència d'un transport públic tan important, sinó que a la mateixa s'han sumat altres ciutats espanyoles. El motiu, la "competència" deslleial dels vehicles amb conductor (VTC), que estan fent servir els conductors de Uber i Cabify i que pel que sembla s'estan fent amb el mercat ...





La situació és complicada, no ve d'ara, sinó que del tema es porta uns pocs anys parlant. Tenen raó els vaguistes? Segurament una part important la tenen, no tota. No obstant això, els seus drets acaben on comencen els dels ciutadans, que s'han vist privat d'un servei públic molt important. Diversos sectors estan patint les conseqüències d'aquesta vaga que en més d'un cas s'ha radicalitzat, tot i que la venguin com una vaga pacifica, reivindicativa i justa.





Els milers de turistes que han triat la ciutat comtal per gaudir d'uns dies de descans, s'han vist sorpresos per la manca d'un transport que els porti als seus llocs de destinació. Les explicacions dels vaguistes no han convençut els soferts turistes i les autoritats competents no han sabut oferir una altra alternativa de transport. Els autobusos de l'aeroport han estat insuficients per donar resposta a la demanda. El metro i el tren també s'han vist desbordats: previsions, zero.





Les imatges que han ofert els vaguistes deixen molt a desitjar. Flac favor estan fent a la seva professió, a altres sectors i a la imatge d'una Barcelona que porta temps sent castigada per altres temes.





Per què s'està permetent que un dels carrers més importants de la ciutat, com és la Gran Via, segueixi ocupada per la flota de taxis, per a desesperació de la ciutadania?





Les negociacions amb el Govern s'han iniciat, però els conductors no estan satisfets, volen més concessions en menys temps. El que no han aconseguit abans ho volen ara i ja. Li han perdut el respecte al Govern socialista? Això sembla i estan disposats a seguir ocupant altres llocs estratègics si no se surten amb la seva. A la resta d'Espanya, la situació no és millor.





Dret de vaga, sí; drets i respecte als ciutadans també. Els carrers van deixar de ser d'uns pocs. Els carrers són de tots. Aquest dret ha de mantenir el Govern espanyol, l'autonòmic i el local. No es pot permetre els que estan fent els taxistes. Sempre han estat un col·lectiu amb clar-foscos i en dubte.





El carrer ni era de Fraga ni ara ha de ser dels taxistes.