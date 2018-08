Guatemala, defensar drets en un Estat criminal

En els últims mesos, pels cruents assassinats de defensors comunitaris de drets al país, Guatemala està recuperant el seu pèrfida imatge històrica de país sanguinari amb els seus.

Fa unes hores enrere, (30 de juliol), a l'Aldea Vijolom I, Municipi de Nebaj, Quiché, a més de 250 km al nord-oest de la ciutat de Guatemala, presenciem un multitudinari enterrament de Joana Raimundo, defensora juvenil de drets humans, assassinada per desconeguts.





La jove maia ixil, de 25 anys d'edat, era defensora de drets en el Comitè de Desenvolupament Camperol (CODECA) i membre del Moviment per Alliberament dels Pobles (organització política en formació).





En el que va de l'any, són set els defensors comunitaris assassinats, membres de CODECA. A més d'altres tres defensors assassinats del Comitè Camperol de l'Altiplano (CCDA). I, fins al moment, les investigacions del Ministeri Públic no donen resultats.





Els assassinats contra defensors de CODECA van refermar arran d'un discurs d'odi i estigmatització contra aquest moviment, emès públicament per l'actual President de la República, Jimmy Morales. És a dir, el propi Estat, lluny de protegir, coaccionar i coacciona contra els seus defensors comunitaris de drets.





A aquesta estigmatització i coacció contra defensors se suma la impunitat com un element motivador de les accions criminals. "Si mato a algú de CODECA, no em passarà res. Més per contra seré premiat amb la impunitat ", sembla ser la convicció dels criminals.





Quina evidència la violència estatal contra defensors de drets?





L'Estat és el principal responsable del compliment i garantia de drets. Davant l'incompliment d'aquesta funció, les persones de manera individual o col·lectiva exerceixen el dret a defensar drets. Però, l'Estat lluny de promoure a aquests defensors (com estableix el dret internacional), els denigra, criminalitza i permet o promou els assassinats selectius.





Això és una evidència del fracàs o col·lapse de l'Estat de Dret. Fins i tot és una mostra del debilitament del mateix Estat (perquè no pot complir els seus compromisos).





Davant aquesta absència de l'Estat garant, al país s'aplica la Llei del més ric que aniquila físicament a tots els que s'atreveixin a exigir drets, i defensar els seus territoris.





La violència sagnant contra defensors indígenes i camperols evidència l'enfonsament antropològic en què subsisteixen les classes dominants del país. Per a aquests, aquells no són encara reconeguts com humans.





Quin és l'efecte dels assassinats selectius de defensors de drets?





Els antisujetos que intenten anul·lar a defensors de drets busquen desarticular, desmoralitzar i destruir els processos organitzatius de defensors en els territoris.





No obstant això, segons es pot constatar en CODECA, la sang dels seus defensors màrtirs abona i accelera encara més els processos organitzatius. El moviment creix al camp, i del camp cap a les ciutats. Però, sobretot, la criminalització i assassinats està obligant a aquest moviment fer salts qualitatius en la construcció del seu horitzó teòric.





Els processos de resistència ja no són únicament contra les empreses que els despullen, sinó, ara, també és contra l'Estat criminal que els violenta. Per això, de la demanda de la nacionalització de l'energia elèctrica van saltar a la proposta de la "nacionalització de tot el que es va privatitzar al país".





De la sentència de "no tenim Estat" van saltar a la proposta "anem per la construcció d'un Estat Plurinacional, amb autonomies territorials", mitjançant procés constituent plurinacional.





La repressió empresa-estat contra defensors té un efecte bumerang, pel que sembla. És probable que, simultani a l'impuls del procés constituent, els territoris organitzats en resistència acabin desconeixent expressament a l'Estat nacional. Això, possiblement consistiria en l'expulsió dels funcionaris estatals dels territoris en conflicte.