L'emigració i la solidaritat llatinoamericana

Si hi ha una primera conclusió que podem treure de la diàspora veneçolana, és que ha contribuït com pocs esforços per demostrar la veritable vocació integracionista de la regió llatinoamericana. Això ho afirmo tenint en compte les milers d'hores en discursos, viatges, pronunciaments, espases de Bolívar recorrent Amèrica Llatina, que mai ha pogut integrar-nos en la seva deguda dimensió. Els nostres esquemes d'integració cada vegada són més fràgils i cada dia s'assemblen menys a la retòrica dels líders de torn. El que sí que és una mostra contundent de solidaritat i integració, és el que hem vist amb l'acollida solidària a l'emigració veneçolana, a través de la joia de la corona de la veritable integració, com ho és el lliure moviment de persones.





La reacció des de l'Argentina fins a Mèxic amb els veneçolans que han fugit de la tràgica situació que viu el país, és un exemple per al món. Que països en desenvolupament, com són els de la regió, assumeixin, malgrat les seves pròpies dificultats, donar suport a aquests vasts contingents de veneçolans, és una autèntica mostra de solidaritat. Colòmbia, Perú, Xile, Panamà, han acceptat una càrrega amb veritable vocació solidària i llatinoamericanista.





Reaccions adverses per part d'alguns ciutadans o grups organitzats, atemorits pel desconegut, la competència, és comprensible. Reaccions naturals més que xenofòbiques. La veritat és que en el temps, Veneçuela i la comunitat internacional han de reconèixer la solidadaridad d'aquests països, el seu exemple i la seva contribució davant la tragèdia de molts compatriotes, que al final no són altres que els nostres fills, familiars, els fills dels nostres amics i d'aquesta pàtria.





No hem d'oblidar que la nostra emigració representa el 10% de la població del país, davant la realitat de 258 milions d'emigrants que avui hi ha al planeta, que representen el 3% de la població mundial i que contribueixen al 10% del PIB mundial. L'emigració veneçolana igual que la de la resta del món és un fenomen positiu. Els emigrants són un motor per al creixement de qualsevol país.





D'allí la importància del Pacte Global sobre Migració Segura i ordenada, els objectius són: reorientar polítiques dels països i organismes internacionals amb relació a les migracions. Reforçar cooperació contra traficants de persones. Així, aconseguir una migració ordenada i rebaixar els riscos de milions de persones que transiten sense documents.