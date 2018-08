Es perdona l'èxit?

Sobretot jutjant als mexicans, es diu que som particularment intolerants amb l'èxit aliè i depenent de l'àmbit que prenguem d'exemple tot sembla confirmar-ho. Coneixes algun destacat professionista, a qui li insisteixen en afiliar-se a un club de servei -rotaris, lleons, comitè veïnal, associació de pares, voluntaris d'una fundació etc.- i després d'empènyer-lo a la presidència del mateix acaben criticant-lo?





Per descomptat hi ha organitzacions que no tenen judicis; tot i que aquest fenomen gairebé sempre es dóna quan hi ha absència de llibertat d'expressió. D'un cap es diu poc si el que campeja en l'ambient és la por o els grups interessats en l'obtenció de canongies. Opinar sobre els errors del líder, no és dolent si les objeccions són fetes de manera constructiva, ja que les diferències d'opinió quan es manegen adequadament es converteixen en creixement grupal, el mateix si es tracta d'una colònia, una fundació de servei o una nació. Per descomptat si l'oposició és contínua i per la majoria dels integrants del grup el que denota és per principi de comptes l'absència de maduresa de tots, les poques habilitats de lideratge del punter i la innegable presència d'un competidor que encoratja la rèplica pública , la qual cosa difícilment es fa amb una intencionalitat sana.





El que ha passat a casa nostra amb motiu de la contesa electoral, és un bon camp per corroborar que l'èxit està ple d'obstacles i potser el més gran sigui l'enveja que dóna lloc a pena aliena, atacs virulents i en casos massa patològics fins a l'homicidi com va passar amb Luis Donaldo Colosio la memòria segons la dita d'AMLO serà honrada ara que l'ex priista haurà de respondre a les demandes populars. Juanito és la prova fefaent que la confrontació serà present, els crítics de Manuel Bartlett al mapa de la seu subconscient estan feliços de comptar amb un motiu de judici i, depèn del propi subjecte de tots els judicis que hauran d'expressar-se els pròxim sis anys , el resultat d'un molt alt percentatge de negatius, davant d'un escàs de positius llançats en les enquestes d'opinió pública. Li traurà profit el president electe als assenyalaments amb valoració negativa?





La terra seguirà donant voltes mentre els "perdedors" es converteixen en experts analítics dels mercats d'opinió pública disposats a indagar, si qui ens dirigeix, és bisexual, es morirà aviat com a resultat del seu càncer, viu una crisi matrimonial o simplement gaudirà de els milions que va atresorar com a resultat de les seves accions corruptes. Per què l'alt cúmul de negatius i fins i tot els presumptes atemptats no han aconseguit treure de la presidència a Nicolás Maduro? De què han servit els mundials parers negatius cap a un empresari de béns arrel que a la presidència dels Estats Units dedica bona part del seu temps a jugar golf?





Tant en l'àmbit de la propera recepció de la banda presidencial a Mèxic, com en les eleccions intermèdies de novembre al nostre veí del nord, els sondejos i les enquestes seran els temes per distreure'ns d'una realitat derivada de la desocupació de la població econòmicament activa, la marginació dels "adults en plenitud", el creixement del comerç internacional d'armes, drogues -incloses les "legals"- i persones. Serà el simple rigor metodològic el factor de credibilitat dels resultats de les pròximes enquestes? Es dimensionaran les consideracions o objeccions de les mestresses de casa, els estudiants o els desocupats que deambulen en els parcs l'opinió dels quals demana expressar davant d'un micròfon? Quin serà el marge de diferència si les preguntes són fetes a l'estiu o a l'hivern?





Els antany detractors del TLC, avui són furibunds defensors d'aquest conveni per comerciar béns i serveis a l'engròs entre els consumidors de tota una regió que inclou Mèxic. De debò podran homologar els sous que paguen les armadores de cotxes allà i aquí? ¿Tornaran els jornalers agrícoles amb estatus d'il·legalitat a sembrar en les nostres terres? ¿S'acabaran les inundacions a ciutats el desenvolupament urbanístic va ser fet sense cap ni peus? Seguirà l'entusiasme juvenil de fills d'especialistes en alguna branca jurídica o social quan la naturalesa els hagi obligat a créixer?





L'única cosa certa és que de la mateixa manera que la rotació terràqüia, la humanitat seguirà en el seu curs de creixement i desenvolupament expressant les seves valoracions, que no homogènies segons si qui qüestiona és un mitjà de comunicació -ràdio, televisió o Internet-un expert en sondejos i enquestes, o un simple conegut amb el qual es coincideix en un espai crític específic.





Davant del galopant creixement de la distància entre rics i pobres, davant la fam inexplicable de societats que produeixen amb suficiència però tiren a les escombraries el que els falta als famolencs, amb l'horror de la sang vessada cada dia perquè no hi ha colònies, pobles o ciutats segures; l'anhel de l'èxit del líder hauria de ser alguna cosa explicable tot i que no necessàriament factible. El tema de maduresa col·lectiva hauria de partir de l'autoanàlisi. Què puc fer jo des de la meva microscòpic racó de supervivència perquè aquest món es volti més a la idea d'harmonia, gaudi de la vida i felicitat col·lectiva? Si tots coincidim en aquest pensament podrà llavors l'exitós líder posar en pràctica els seus objectius i metes? Deixarem de criticar el líder com a reacció defensiva o justificativa del mateix que cada un no ha aconseguit?