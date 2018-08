El 9 d'agost i el folklorisme indígena

Des del 1994, cada 9 d'agost, en diferents països del món, es commemora el Dia Internacional dels Pobles Indígenes amb campanyes i activitats públiques, sobre diverses temàtiques relacionades amb els pobles que l'ONU estableix. Per al 2018, la temàtica és la migració indígena. La finalitat és "sensibilitzar" les societats sobre l'existència i situació dels pobles indígenes.





Però, aquests actes oficials, i no oficials, veritablement aborden les agendes més importants i postergades dels pobles indígenes? No. Aquests actes, en la seva gran majoria estan centrats en els drets culturals, esbiaixats al culturalisme. Idiomes, vestits, ritus, gastronomia, etc., són els temes enaltits en aquests esdeveniments folklòrics.





Cada 9 d'agost, els "indis bons", estèticament presentables per al gust del colonitzador, adornen amb la seva presència i ritus "ancestrals" els hipòcrites discursos dels estats etnofágicos i de la cooperació caritativa que mira a nosaltres uns captaires.





Passat el 9 d'agost, les nostres germanes i filles, per més que hagin estat coronades simbòlicament com a reines de "bellesa indigenista", tornen a seguir netejant la casa i la roba del patró crioll / mestís, a canvi de miserables sous, i en condicions d'"esclavitud moderna".





El 10 d'agost, ja ningú recorda el racisme institucionalitzat i el saqueig legalitzat que patim en els territoris. El 10 d'agost, com cada dia de l'any, l'indígena que aixeca la cèrvix, o s'atreveix a agullonar als seus germans adormits perquè defensin els seus drets, els criminalitzen o els assassinen en la impunitat, davant la mirada complaent dels estats criolls.





La restitució dels territoris, autodeterminació i autonomies indígenes, estats plurinacionals, són alguns dels temes centrals i essencials per a nosaltres, però absents en els "festejos" de cada 9 d'agost.





Mentre no ens tornin els nostres territoris, i ens deixin autogovernar, qualsevol abordatge del tema indígena no passa de ser una hipocresia encoberta en societats racistes.





Parlar de migració, d'idiomes, de vestits, de pluralisme jurídic, d'identitat, sense abordar la ruta per a la devolució dels nostres territoris no és més que una publicitat per dinamitzar el mercat per a la indústria del turisme (perquè ens segueixin contemplant com peces de museu, per això ens diuen ètnia). Això és el que hem d'entendre les i els indígenes mitjanament desperts.





La restitució dels territoris i l'autodeterminació dels pobles necessàriament implica superar el fracassat model d'Estat nació, i atrevir-se a transitar cap a projectes d'Estat Plurinacional amb autonomies indígenes.





Si els "ciutadans plens", en països multiculturals, no reconeixen el fracàs o els límits dels estats nació, i no s'atreveixen a discutir el projecte d'Estat Plurinacional, llavors obligaran els pobles indígenes a plantejar/organitzar la seva independència/sobirania.