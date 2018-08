L'estiu, el silenci de Rovira, Borràs i Gabriel

El mes d'agost, en general, solia ser tranquil políticament parlant. Portem ja uns anys que no està sent així. Als incendis de les muntanyes, no hi ha any que fallin, ara s'han sumat els polítics. Ja no cal la serp d'estiu per trencar la sequera informativa d'agost, hi ha notícies cada dia.





L'activitat parlamentària s'ha anat de vacances, una mica més d'un mes. A Catalunya, per les discrepàncies polítiques, s'han afegit un mes més. Això sí, el sou de ses senyories no patirà cap retallada pel descens d'activitat.





Els jutges que porten, tant a Catalunya com a Madrid, els casos de l'independentisme català; 1 d'octubre, desobediència del Parlament de Catalunya, etc., han escurçat les seves vacances, alguns fins i tot no s'han anat. El titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona que investiga els preparatius del "referèndum" de l'1 d'octubre ha demanat al TSJC que investigui també el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, a més de Lluís Salvadó i Josep Maria Jové . No estava previst, tot i que alguns pensaven que Aragonès havia jugat un paper important en els preparatius de l'esdeveniment. La petició del jutge ja ha estat interpretada com una nova agressió i ERC ha posat el crit al cel, denunciat l'assetjament de la justícia a l'independentisme. Serà als actes il·legals?





L'esdevenir dels dies, i la proximitat dels judicis fan que els ànims vagin escalfant cada dia més.





Les declaracions dels polítics animen el cotarro, els incidents entre independentistes i "constitucionalistes" van en augment, encara que alguns governants diguin que són casos aïllats, no ho són ... Mentrestant, els polítics que estan a les presons catalanes, i els seus advocats van recusant el jutge Llarena. Contribueixen també els familiars dels mateixos, els seus amics, els partits polítics, l'ANC i Òmniun Cultural.





Cal aprofitar qualsevol moment per seguir present en els mitjans de comunicació. La flama ha d'estar encesa permanentment, sense treva. No es pot abaixar la guàrdia.





Marta Rovira, que es troba fugida a Suïssa, i en menor mesura Anna Gabriel, han optat pel silenci. No se sap l'activitat que realitza Rovira, ni ha realitzat cap declaració, des de fa ja algun temps. Com interpretar l'actitud de la republicana? Alguns afirmen que estar lluny de la seva família i amics li ha afectat molt i es planteja deixar-la. Gabriel, de moment vol passar desapercebuda., Encara que per poc temps.





L'exconsellera Meritxell Borràs, també s'ha apartat de la primera línia mediàtica i està molt callada. Malgrat portar anys ficada en l'activitat política s'ha apartat discretament de la mateixa. No fa declaracions i vol passar desapercebuda.





Borras i Rovira, dues dones diferents que han adoptat una mateixa postura: la discreció i recuperar, en la mesura del possible, les seves vides personals. S'hauran sentit abandonades en aquest temps? És més que probable, encara que la vida segueix i tenen altres al·licients.