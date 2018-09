Aprenent a ser pobre

Als pobres sempre els tindreu amb vosaltres, va reflexionar Jesús, davant d'aquells que van considerar un gran malbaratament quan una dona membre de la família que ell confessava com els seus amics vessar perfum sobre el cap [1] [1] i en veritat la història tot i que en referents poc estudiats, reconeix la realitat de la pobresa. Entre aquest fenomen en l'anomenat edat mitjana -segles V al XIII- i el que avui es considera en aquest rang, hi ha diferències significatives. A l'edat mitjana els pobres eren com els nostres "extrems", tot just amb el mínim per sobreviure i la imminència d'una mort molt allunyada de la mitjana mundial. [1] [2] El que mes temien els humans, majoritàriament habitants de les àrees rurals, era passar gana o emmalaltir, però a canvi d'això hi havia una solidaritat social avui perduda en grups de nord-americans o europeus, que poden passar una vida completa ignorant qui són els seus veïns o fins i tot els rendistes d'algunes de les seves propietats. Dit d'una altra manera, no tenir el necessari per al manteniment vital en l'edat mitjana no era sinònim de desemparament total.





Davant de la realitat del creixement demogràfic que entre molts fenòmens van portar el desplaçament o migració a les urbs no rurals -Constantinopla va ser una ciutat avasallada per aquest tipus de migració- les autoritats de l'època van començar a dictar mesures de control. Cal notar que no es tractava d'ajudar les víctimes de la pobresa sinó de controlar-les, a fi d'evitar per exemple que la fam arribés a poblacions que incrementarien el seu nombre de pobres. Els efectes negatius d'aspectes climàtics o les malalties, eren les principals causes de mort i per tant de migració, davant la qual cosa es van incrementar accions de caritat i altres "virtuts teologals" exercides sobretot en hospitals, cases de repòs per a gent gran, orfenats , asils per a pescadors, artesans i en general pobres que no tenien llocs per rehabilitar o simplement envellir i morir. Va ser la cruesa d'aquestes poblacions pobres dels hospitals el que d'alguna manera va impulsar investigacions que van donar fama a alguns éssers dedicats que al final del dia van merèixer reconeixement honorífic i fins a l'inici de la producció massiva de medicaments que avui minoren la cruesa de la malaltia i concomitantment la riquesa dels amos de les patents.





Llavors com ara la qualitat de l'atenció per al malalt era diferent si aquest estava internat en un hospital pobre que a la residència del benestant oa la clínica on aquests es rehabilitaven amb cures especials. Serà per això que avui els polítics d'alt llinatge tenen com a prestació segur metges més grans que els garanteixen l'accés a hospitals de rics?





A diferència de l'edat mitjana, si hi ha escassetat dels rics continuen comprant -encara que sigui a crèdit- l'indispensable al supermercat i amb prou feines alguns més per raons de moda alimentària que per consciència de pobresa, sembren algunes herbes i certs vegetals en un mínim espai de la seva jardí. La por a ser pobre de l'humà del segle XXI, no està directament relacionada amb la fam, sinó més aviat amb l'aïllament social; la ignorància de les autèntiques penúries del pobre no li dóna contingut a la petició quotidiana de "doneu-nos el pa de cada dia", com va passar en aquells llunyans temps en què la solidaritat de proper va ser sent substituïda per les institucions caritatives regides bàsicament pels rics religiosos fossin aquests membres de l'estructura eclesiàstica o només els seus beneficiaris.





Un ancià que va ser de classe mitjana, al qual els seus fills no proveeixen -perquè no volen o no poden- acudeix amb llibertat a un menjador comunitari? Què li pesa més al que ha caigut en la pobresa, la fam o la vergonya?





La reduïda riquesa de l'ésser humà que va viure abans dels estats benefactors enfortia la fraternitat i la solidaritat en una realitat on la pobresa era una sort comuna, avui aquesta inèrcia sorgeix davant tragèdies com un tremolor i en general qualsevol catàstrofe que impacta la nostra adormida consciència de el limitat i finits que som.





En la memòria genètica, sembla brollar el caràcter ancestral del pobre de l'antiguitat llunyana, el qual és lleig, brut, un sol ús, pudent, repulsiu i indigne [1] [3], encara que alhora sigui mereixedor de la caritat i commiseració del un altre que "ha de" respectar els drets humans. Per què disminueix brutalment el nombre de visites a qui ja no és part de l'estructura política d'un sexenni? Què determina l'absència de regals a l'arbre de Nadal d'ex secretari d'estat, l'exdiputat o l'exsenador?





Per què les agències funeràries tenen mes visitants si el mort és familiar d'un ric o un poderós? Pot un d'aquests personatges "ex" classe mitjana o rica aprendre a ser pobres?





Potser la primera part de l'aprenentatge és perdre la por de ser considerat com repulsiu o un sol ús. Tot seguit cal enfortir les àrees emotives que seran objecte d'atac pels que durant anys van reprimir l'enveja i que avui al menor sospir diran que vas ser corrupte, injust, inhàbil, superb, mal agraït i molts altres assenyalaments de tots els teus "amics" interessats. La tercera és tenir la humilitat de conservar el seu acte menys ostentós, gestionar els documents que us identifiquen com a pobre -targetes d'aliments, jubilat de l'ISSSTE o l'IMSS, dret-havent de l'assegurança popular, etc.., - i administrar les finances familiars de acord a la teva realitat: fills van a escoles públiques, compren els dies de barates i limiten la seva despesa al que és possible pagar, conservant el crèdit només per a les emergències.





Els que ja han estat part d'aquesta condició veuran com revitalitza el recordar-ho i els que sempre van gaudir de privilegis, aprendran la riquesa que li ha permès als pobres sobreviure pels segles dels segles, sense caure en la indigència i demostrant que són menys bojos o criminals que molts rics.









[1] [1] Mateu 26: 11 de la bíblia al nou testament, i si més no una desena de referències sobre el tema tant en l'antic com en li nou testament.

[1] [2] Al segle X, una quarta part dels nens moria abans dels cinc anys i un altre quart abans de la pubertat.

[1] [3] Michel Mollat: Francès qui estudi la pobresa a l'edat mitjana.





Agraïda a tots els que estan donant suport per restablir els programes de l'Institut per a l'Atenció Integral de l'infant cremat.