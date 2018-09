Busca la teva cara en una obra d'art amb l'app Google Art

L'exitosa eina Art Selfie de Google s'ha llançat fora dels EUA, el que significa que la gent a Espanya ara pot esbrinar si s'assemblen més al 'Cavaller somrient' de Frans Hals o 'La jove de la perla' de Johannes Vermeer.





La funció ve amb l'aplicació d'Art i Cultura de Google i ha estat disponible en els EUA des de principis d'aquest any, el que permet a la gent trobar a la seva doble entre milers d'obres d'art famoses.





"Viatja a través de les obres d'art i descobreix quines s'assemblen més a tu", explica l'aplicació.





"Aquesta nova característica experimental fa servir tecnologia de visió per computador per comparar la seva autoestima amb rostres de milers d'obres d'art històriques".





La gent ha estat compartint els seus resultats en les xarxes socials, encara que no totes les semblances són molt afalagadores.

Per provar aquesta funció, descàrrega l'aplicació Google Arts & Culture de Google Play o de l'App Store d'Apple, obre-i desplaça't cap avall fins a la secció Art Selfie. Llavors és simplement una qüestió de fer-te un selfie amb el teu smartphone i deixar que la tecnologia de Google trobi al teu doble.

Google afirma que tot i que requereix que la informació sigui enviada a través dels seus servidors informàtics, la privacitat de l'usuari no es veu compromesa.





"Quan prens una foto amb aquesta funció, la foto s'envia a Google per buscar obres d'art que s'assemblin a tu", afirma l'empresa. "Google no utilitzarà les dades de la teva foto per a cap altre fi i només emmagatzemarà la teva foto durant el temps que sigui necessari per buscar coincidències".





L'aplicació Google Art i Cultura et permet trobar el teu bessó artístic (Google)





L'aplicació Google Art i Cultura ha estat descarregada més de 5 milions de vegades a través de la botiga d'aplicacions Google Play i és una de les descàrregues més populars en la categoria Educació.





L'objectiu de l'aplicació és democratitzar l'art proporcionant accés a milers d'exposicions de primer nivell a tot el món a través d'un telèfon intel·ligent.





Google Arts and Culture es va associar amb més de 1.200 museus, galeries i institucions de 70 països per posar les exposicions a disposició de tots en línia.





"Sigues el teu propi conservador trobant els teus favorits, creant les teves pròpies col·leccions i compartint-les amb els teus amics", explica Google en la pàgina de Google Play sobre aplicacions.





Ja l'has provat?