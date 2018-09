Torra juga al pòquer

Veig que a molts polítics de Madrid els ha deixat sense aire la conferència de Torra. Són els mateixos que segueixen marejant la perdiu amb la situació "social i política" de Catalunya, sense saber què fer i amb més por que vergonya en el seu cos de pares de la pàtria. Així ens va, i pitjor ens anirà en el futur amb tan poca valuosa aportació a l'estabilitat de l'Estat i a la tranquil·litat dels seus conciutadans catalans que no combreguen amb les idees de l'excloent President de la Generalitat.





Pel que nosaltres entenem se segueix jugant una partida de pòquer l'objectiu final de la qual és que els jutges del Suprem s'arruguin i emetin una sentència absolutòria que deixin lliures als ara empresonats, però sobretot, permetin "tornar a casa per Nadal" el barrut de Puigdemont. Per això la conferència discurs ens ha semblat més aviat dirigida als seus perquè no decaiguin en la pressió social, alguna cosa ha d'estar fallant, i perquè mantinguin el tipus fins que l'altra part "terroritzada" pel "tsunami independentista" afluixi la mà i es deixi guanyar per la mà.





Dir feixista a l'adversari en una sala plena de conversos i estómacs agraïts, no és la millor manera de convèncer els que sempre hem cregut, però de veritat, en el diàleg. No és la millor manera d'enfilar els nous temps que s'acosten perquè deixen en evidència a un govern socialista meridianament feble, que per molt que s'amagui, tindrà, al final, que escoltar els insults i amenaces i tornar a la normalitat democràtica.





I per si fos poc el soroll que ens ha traslladat Torra, un cop més, amb l'ajuda de la "res imparcial" TV 3, dimiteix Domenech, que des que va guanyar les primàries de la PODEMOS catalana amb l'ajuda tramposa de la gent de Pablo Iglesias, ha anat donant tombs, sense aixecar el cap electoral i parlamentàriament, nedant en sentit contrari que la seva companya l'alcaldessa Colau, que avui pot celebrar la tocata i fuga del seu únic adversari mentre fingeix un sentiment de pena que és, com diu la cançó ... pur teatre. Domenech ja és història, però, creguin-me, de la dolenta.





Torna AGBAR a Catalunya. En realitat mai se'n va anar laboral i empresarialment. Ara, els seus propietaris tornen retrotraient la seu social on sempre ha estat. És una decisió molt difícil que es pren en temps de sotsobre encara que s'invoqui una molt piadosa estabilitat econòmica al país. Espero que, aquesta vegada, alguns polítics mediocres no li facin la pirula a Ángel Simón, com amb el regal de l'ATLL a Acciona, que intenta ara recuperar una part del que li van fer pagar retorçant una veritat que, segons sembla, un fiscal ha volgut comprar-li, sense molestar-se a investigar, el per què a Brasil els jutges van ficar per corrupció a la presó el banquer que va actuar de finançador de l'operació ATLL a Catalunya, banquer que va obligar el llavors President Mas a viatjar a aquest país per calmar, segons ens van dir i vam publicar, el més que justificat cabreig de llavors l'amo del BTG Pactual que es queixava que el pacte no s'estava complint. Però, quina classe de pacte i qui eren els seus beneficiaris?