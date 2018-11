El micro i el macro

Per lustres, els detractors del PRI -i fins i tot molts priístes progressistes- van pregonar que calia posar ordre en les pràctiques d'usura dels bancs; vaig escoltar conferències d'ex executius de BANAMEX -una vegada que aquesta institució va ser comprada per estrangers- donant detalls de com el que perden en altres llocs del planeta el reposen amb els usuaris mexicans.





Pocs assumeixen que la reacció emotiva de JLP per nacionalitzar la banca, va ser per adonar-se que els traïdors ja havien saquejat les arques de la nació. Analistes que tenen contacte amb l'exterior, transmeten en reunions petites, la tornada a l'or com a element de reserva en comptes dels dòlars i aquí a Mèxic, els parents dels amos de la cadena altern a Televisa, diuen que l'única manera de ser independents és usar la nostra plata com a moneda corrent i per tant com a reserva. Per què la dificultat a aclarir que no hi haurà onades al mar de les finances? Es va marejar el coordinador de la bancada de Morena al Senat? Quants dels avui morenistas es van sortir del PRI perquè no es va fer el seu somni? Serà que el gairebé president, avui electe, vol quedar bé amb els bancs?





Vagi vostè a saber! Això d'endevinar en temes tan aliens a la ciutadania és gairebé impossible; el que si sabem és que al poble el que li interessa és poder gaudir de crèdit sense el risc de perdre la seva casa o el seu negoci per la forma en què els interessos gairebé dupliquen el seu deute en només uns mesos. I no són només els bancs, si vostè és dels privilegiats que compten amb una targeta palatina o de la que va venir de França han de saber que si per error en els seus càlculs -de tres mesos sense interessos- li va quedar un saldo de 50 pesos, la multa per no pagar-los el dia del venciment serà de gairebé 400 pesos, més interessos moratoris, IVA i tot el que s'acumuli. Per descomptat mai li donarien un estímul, per ser un compte-habiente complert que en mes de mig segle mai els ha deixat de pagar.





De la mateixa manera, a aquells que, quan la cancel·lació de l'aeroport de Texcoco, van votar en augment de la popularitat de l'ex priista -i en dues setmanes president de Mèxic- fins el 78% - poc els importa qui són les empreses afectades o aquelles que serien beneficiades, el que realment està en la ment -tant dels que van votar per AMLO com els que no- és veure que la seva pensió s'ha duplicat, que els impostos locals i federals no són confiscatoris i que els serveis, a més de ser una mica mes de qualitat estiguin la possibilitat de ser pagats.





La microeconomia és molt important en les democràcies, perquè igual que en l'eleccions el que fa mal a la butxaca, passa per l'emocional més que per el racional. Temors, alegries, dubtes, estan presents quan algú perd el treball i no es va acostumar a ser emprenedor. Com pagar si no tinc ingressos? Què diran les meves amistats, si vaig a alimentar-me en un menjador comunitari? No em linxessin els comerciants informals antics si començo a vendre mercaderies en una cantonada?





Una cosa que està començant a afectar l'ànim d'àmplies poblacions dels Estats Units i del Brasil, és el fet que hi hagi múltiples seguidors de dirigents assenyalats com insensibles, violadors dels drets humans, agressius amb qui expressa la seva opinió. Altres emotius electors de qui ofereix rectitud i exemple, aviat s'adonen, que la moral és una cosa diferent de la política, per aquest motiu com va advertir Plató i molts altres moderns escriptors de l'Estat de Dret, adverteixin que la instrumentalització de la mentida i la seva ús en la política -sobretot en les campanyes- sigui alguna cosa "tolerable i per tant perdonable", tot i que en essència sigui immoral. El problema és tal que es va convertir en famós 1 pressent municipal mexicà que no va negar la seva capacitat de furt assegurant que no és tan dolent si "es roba miqueta".





No obstant això, un error encara que sigui mínim, si aquest es dóna en el marc de la política es converteix en greu. Edmund Burke [1] va afirmar que un error en política és pitjor que un crim, ja que el delicte afecta la víctima, al victimari, als seus respectius cercles familiars i res més. En canvi una equivocació en política afecta la totalitat del país "i per molt poc lletrats que fossin el electors d'Amèrica del Nord o Europa, saben com els ha anat pels errors de canvis de govern o d'excessos financers.





En el marc del nou ordre mundial capitalista apàtrida la primacia es disputen tres superpotències o imperis competidors, crida l'atenció els missatges contraris a la globalització, el multilateralisme, la cooperació internacional i fins als extrems de fronteres tancades Per què llavors a Mèxic assegurem que protegirem a les banques estrangeres? Un cop passada l'eufòria de "casa meva és casa teva", hi seran els pobles Oaxaca o de Chiapas feliços que els llocs de treball se'ls donin als centreamericans abans que a ells mateixos?





Sembla ser que l'ONU, ja està posant atenció en la proliferació d'aquesta tendència, ja que d'una o altra manera la seva pròpia permanència es veuria compromesa, si al segle XXI tots ens fem més localistes. D'antuvi el meu estimat lector, és temps de guardar, no de malgastar; ja ve Nadal i creieu-me és possible fer reunions de molta alegria i felicitat tot i que no es tiri la casa per la finestra. Una abraçada té més valor que un centenari, el somriure d'un fill no pot pagar-se ni amb el més car dels diamants.





[1] Edmund Burke (Dublín 12 de gener de 1729-Beaconsfield, Buckinghamshire, 9 de juliol de 1797) va ser un escriptor, filòsof i polític, considerat el pare del liberalisme conservador britànic, tendència que ell anomenava old whigs (vells liberals), en contraposició als new whigs (nous liberals, d'idees progressistes).