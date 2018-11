La Fundació Jubert Figueras i la solidaritat creativa

No hi ha gaires arguments per pensar que el futur ens portarà una societat de valors en la que els protagonistes siguin les persones en un entorn d'equitat i justícia social. Més aviat sembla el contrari. Avui dia el materialisme, l'individualisme i el consumisme tendeixen a arrabassar els valors humanistes que tantes lluites van requerir en dècades passades. La dolorosa realitat és que mentre més del 28% de la població espanyola està en risc de pobresa tant l'OCDE com la Comissió Europea segueixen alertant de l'escassetat i la ineficàcia de les imprescindibles polítiques públiques per protegir els més vulnerables i per redistribuir la riquesa. No cal més remei que reconèixer que el resultat és una societat que cada cop pateix més inequitats, injustícies i desigualtats socials.





Però, tot i això, encara ens queda una darrera esperança: el magnífic teixit social de la nostra comunitat, l' únic capaç de donar resposta a aquesta insofrible realitat social. Només cal mirar al nostre voltant: cada dia milers de voluntaris d'ONGs, associacions, fundacions i col•lectius solidaris surten al carrer per atendre als més desfavorits. És un treball a l'ombra, una tasca poc reconeguda i fins i tot menystinguda per alguns però que mereixeria el reconeixement i l'aplaudiment de tota la societat. És un treball altruista de ciutadans compromesos que treuen temps d'on no n'hi ha per ajudar els altres; això és la veritable solidaritat.





La solidaritat no és un valor social més. La solidaritat és el valor humà per excel•lència. La seva essència transcendeix les fronteres polítiques, religioses, territorials i culturals. La solidaritat no té caràcter benèfic, ni assistencialista, ni paternalista, sinó que se sustenta en la idea transformadora de col•laboració entre iguals per contribuir al desenvolupament social dels més desafavorits. La recompensa que ofereix la solidaritat és la satisfacció de veure com el teu esforç contribueix a eradicar desigualtats, és comprovar que amb el teu temps altres persones que estaven apartades i excloses socialment tornen a tenir accés a una vida millor.





La insostenibilitat de l’actual model social obliga a incrementar el treball solidari. Però és molt difícil ser solidari en una societat cada cop més complexa i multicultural. Cal trobar noves fórmules de solidaritat. Cal una visió alternativa i transformadora que serveixi per revertir les creixents desigualtats socials. En definitiva, cal una solidaritat més creativa i innovadora.

En aquest sentit, algunes organitzacions dels Tercer Sector porten anys treballant en noves fórmules de solidaritat. Un bon exemple és la Fundació Jubert Figueras. Aquesta petita organització —gestionada de forma molt innovadora— proporciona allotjament, acompanyament i suport a les famílies de malalts, amb pocs recursos econòmics, obligades a desplaçar-se lluny del seu domicili habitual per acompanyar al pacient ingressat o en tractament a un hospital de referència.





L'origen d'aquesta fundació fou un episodi humà que visqué la seva actual directora, la doctora Paola Jubert. Jubert és metge de medicina intensiva i va detectar el problema en primera persona. Després d'aconsellar a la fatigada dona d'un pacient que era imprescindible que anés a descansar a casa de tot l'estrès que havia viscut, aquesta li va respondre que no podia perquè era de fora i no podia pagar ni un hotel ni una pensió. Jubert va quedar molt preocupada. Va prendre consciència del problema i va decidir posar-li solució obrint l'any 2003 —amb l'ajuda de familiars i amics— el primer pis per famílies desplaçades.





Quinze anys després, aplicant estratègies creatives que combinen el treball a les xarxes socials, la promoció del voluntariat i la recerca proactiva de finançament públic i privat, la fundació compta amb 8 pisos repartits per Barcelona, l'Hospitalet i Badalona que allotgen 22 famílies. També té convenis amb hotels i habitacions en cases particulars per a estades curtes.





L'oferta és múltiple i complementària. Inclou tres programes:





- El primer és el programa d’allotjament pròpiament dit que ofereix a les famílies sol•licitants un pis, totalment moblat i condicionat, prop de l’hospital o ben comunicat en transport públic, que compartiran amb altres famílies.





- El segon s'anomena programa «Acompanyem» i té com a objectiu donar suport a les famílies acollides a través de voluntaris que els hi donen suport emocional, companyia, i els escolten durant la seva estada a Barcelona.





- Un tercer programa és el denominat «Família amiga» que compta amb famílies de la ciutat que, sensibilitzades amb la missió de l’entitat, ofereixen una habitació de la seva llar per acollides breus a famílies ja conegudes per la fundació.





Darrera d'aquesta magnífica iniciativa no hi han grans corporacions ni ostentosos departaments d'entitats públiques sinó un equip de dones valentes, ben diferents i alhora úniques, que amb poc recursos però amb molta creativitat treballen plegades pel benestar de les famílies que tenen cura d’un malalt desplaçat a la nostra ciutat.





Davant la situació de la nostra societat global, marcada per les desigualtats i els processos de divergència social, cal donar suport a les iniciatives de solidaritat creativa com la de la Fundació Jubert Figueras.





Si volem que el nostre món sigui acceptable i digne en el futur, hem de treballar per què la llibertat i la igualtat deixin de ser únicament drets formals i passin a ser valors creatius i dinàmics; capaços de fer front als desafiaments que planteja l'evolució de la societat.