No violència femenina

Ahir diumenge 25, es va recordar, pel secretari general de l'ONU, que és dolenta la violència en contra de les dones; paral·lel a això ens van repetir fins al cansament fotos i vídeos de dones amb ulls morats, llavis rebentat i fins troglodites, arrossegant a una fèmina prenent d'una cama i, qui sap quantes més van romandre en l'anonimat després de ser remolcades usant com a palanca seva cabellera .





Per descomptat, no van faltar les estadístiques: a Mèxic 35% ha patit física o sexualment per abusos; s'eleva a 66% si s'agrega violència verbal o psicològica, enfrontar que la majoria de les agressions són comeses per germans, cosins, oncles i fins pares, veritablement enchina la pell encara que hagin passat ja molts anys d'haver patit tals barbaritats i reconèixer que hi ha casos entre feministes en què una de les dames de la relació és més que iracunda, porta necessàriament a aturar-se i reflexionar en el que està malament en la naturalesa humana.





Eradicar la violència contra les dones, no és un tema de la modernitat, el mite de les amazones, tanca -variantes més o menys- una clara intenció d'evitar ser apallissades, encara que la història conclogui amb dones super-violentes en contra dels homes i fins assassines d'ells.





Les mítiques guerreres muntades en ràpids corsers i armades d'arcs i fletxes, més enllà de si vivien en algun lloc del mar Negre, en el llunyà nord o a Líbia [1], semblen ressuscitar, en personatges com la dona meravella o en els albors de la televisió mexicana com Nera la Pirata i si bé diversos conqueridors de les Amèriques, van creure haver trobat el seu veritable origen entre pobles autòctons -per això s'anomena Amazones al riu en risc ecològic, que creua Brasil i altres països limítrofs? - tot i que els més saberuts antropòlegs investigadors insisteixen en el seu origen en la civilització minoica. [2]





Però la física o la sexual és l'única violència que pateixen les dones? Em va tocar créixer en un entorn on molts pares o avis, consideraven amb honestedat que "això d'estudiar, eren pretextos de les dones per caminar als carrers de pirujas" o "les dones com les escopetes han d'estar darrera la porta" i vaig anar testimoni de centenars de divorcis -molts d'ells de consorts universitaris- on l'home no va suportar que la seva parella li superés professionalment. Amenaçar la masculinitat dels herois clàssics, és una cosa que les dones alliberades de l'estereotip de dona sotmesa i reclosa caracteritzen el segle XXI tot i que no visquin en una illa prohibida ni muntin a cavall ni disparin fletxes assassines. Reafirmar l'oposició a la superioritat masculina violenta és un repte que va més enllà de denunciar i fer marxes globals.





Se suposa que les amazones buscaven procrear -és un procés natural i normal de les espècies- si el nadó era home, el manaven amb el seu pare o amb els éssers masculins, i es reservaven en canvi a les dones. Què passa a les societats modernes ? No és veritat que encara avui en moltes latituds de la república mexicana des de la primera infància, les nenes han de tenir cura del germanet, fer els llits, rentar els trasts i ocupar-se de assistir a la vellesa a la mare i les àvies? Lluitar per la igualtat de drets, socials, econòmics, laborals i polítics, ha estat una forma moderna d'amazones l'arma primordial és la paraula.





Líders de moviments sufragistes --Emmeline Pankhurt a Anglaterra, Laureana Wright, Hermila Galindo, Concha Michel, Aurora Jiménez, o Griselda Álvarez Bravo-- la incorporació de dones en els centres de treball per suplir l'absència masculina en la primera i segona guerra mundial, l'accés a possibilitats d'ensenyament superior fins i tot en carreres eminentment masculines com enginyeries, químiques, etc. han estat entre moltes les veritables guerreres que encara avui segueixen sent el model no d'amazones violentes disposades a matar per sobreviure elles, sinó a sumar qualitats i qualitats per tal d'aconseguir una humanitat menys violenta, amb els fills, les dones i els propis homes.





És molt el que falta per fer per evitar violència subtil com la d'autoritats municipals que segueixen aplicant sancions "administratives" a dones que "fan servir roba immodesta" o esposes que per no moure l'aigua deixen d'acudir al ginecòleg, i després admeten que la boleta que els feia mal no era de llet sinó un càncer que ja s'havia desenvolupat, a la vora de la gelosia del marit. Malgastar el patrimoni femení, és una de les formes de violència més comuns des de temps ancestrals. La història ens ha regalat novel·les i capítols dramàtics del que vividors van fer amb els dots i herències de les seves dones, ¡això també és violència en contra d'elles!





Com aconseguir una humanitat en harmonia? Com evitar que l'emancipació femenina sigui l'inici d'una armada amazònica? Per què l'alliberament femení va donar pas a la promiscuïtat de dones que acaben les seves vides en soledat i abandonament? En quin punt i per quals motius el masculí es va tornar en irresponsabilitat cap als fills i la família? És sorprenent el tipus de patriarcat brutal que en ple segle XXI, exerceixen mascles homes benestants sobre les seves dones que a canvi de ser retratades en revistes de "socialité" o en xarxes informàtiques esdevenen preses del que suposadament han aconseguit en termes d'igualtat legal, política, professional, social, familiar i personal.





Tenen raó tots els que ahir van celebrar el NO a la violència en contra de les dones; però això serà una mica més que oratòria, quan realment s'admeti que la violència és molt més que cops, tocaments i coits no desitjats.





[1] Peter Walcot, mitògraf, que considera com una possibilitat la seva existència, encara que fos de l'experiència humana normal.

[2] Lewis Richard, John Myres, Robert R. Marett.