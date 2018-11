Evo Morales, ¿antiindígena, antiuniversitari, dictatorial?

El 15 de novembre passat, la Universitat de San Carlos de Guatemala (USAC) va concedir el reconeixement de doctor honoris causa al president de l'Estat Plurinacional de Bolívia, Evo Morales Ayma, a la ciutat de Guatemala. [1]





Dies després, el mitjà digital Nomada.gt va publicar la nota "Mentre USAC dona un doctorat a Evo, a Bolívia la seva policia assassina i tortura estudiants" de la periodista boliviana, Nathalie Iriarte, on sosté que autoritats de la USAC desconeixen la realitat boliviana, sota el govern d'Evo Morales. I argumenta que Morales emprèn polítiques antiuniversitàries, antiindígenes i dictatorials al seu país. [2] Intentant, d'aquesta manera, desautoritzar les 18 universitats estrangeres i 5 nacionals que van atorgar aquest títol a Morales anteriorment.





Desafortunadament els tres únics entrevistats per "graficar" la nota són polítics bolivians opositors, dos d'ells amb denúncies penals.





Edwin Rodríguez, polític indígena trànsfuga. Actualment Senador pel partit neoliberal Unitat Democràtica. [3]





La segona font de la periodista és l'ex dirigent indígena de la Confederació de Pobles Indígenes de l'Orient Bolivià (CIDOB), Adolfo Chávez, expulsat d'aquesta organització, i processat per actes de malversació econòmic en el cas Fons Indígena. [4] Aliat de l'elit empresarial contrari a Morales.





La tercera font és ni més ni menys que l'opositor Waldo Albarracín, ex Defensor del Poble, actual rector de la Universitat Major de Sant Andreu (UMSA). Aquesta autoritat, va ser denunciat pels seus estudiants per les seves expressions racistes contra el governant Morales. [5]





La periodista indica que la Universitat Pública de l'Alt (UPEA) va retirar fa mesos enrere el reconeixement de doctor honoris causa, atorgat per aquesta casa d'estudis, al president Evo Morales. [6] Però, no indica que aquesta decisió va ser una "represàlia" del Rector de la UPEA (qui reportava un salari equivalent al doble del salari del President de l'Estat Plurinacional) perquè el govern de Morales va exigir auditoria al sumptuós pressupost de la Universitat per augmentar aquest pressupost. [7]





Polítiques "antipopulars" del govern d'Evo Morales





¿Polítiques antiuniversitàries? Bolívia, al moment, compta amb 11 universitats públiques. Aquestes, en 2005, rebien de l'Estat un pressupost global de Bs 1.152.000. Per al 2017, aquest pressupost va pujar a Bs 3.598.000. Pel 2004, els saldos fiscals de les universitats era de Bs 15 milions. Per a maig del 2018, el saldo fiscal global universitari era de Bs 1.822.000. [8] On està la política antiuniversitària de Morales?





¿Polítiques antiindígenes? Per 2005, a 180 de la República criolla, a Bolívia, segons dades del Banc Mundial, el 63.1% de la població es trobava en situació de pobresa. En la seva gran majoria indígenes. Per al 2017, el 39.5% es trobava en situació de pobresa. [9]





Prop de 2 milions de bolivians van sortir de la línia de pobresa. La classe mitjana va créixer fins a aconseguir el 58% del total de la població. [10]





La distribució dels excedents econòmics mitjançant bons cap als sectors socials va fer que les condicions de vida dels pobles indígenes milloressin com mai abans en la història. Encara queda molt per fer encara.





¿Govern dictatorial? Entre 2005 i 2018, a Bolívia es van realitzar ni més ni menys que 14 eleccions polítiques, sense comptar l'elecció de jutges i magistrats per vot popular, el 2017. Això vol dir que durant el govern de Morales les i els bolivians van concórrer a les urnes cada 8 mesos. Amb una participació mitjana del 80% del total de l'electorat. [11]





Bolívia, és l'únic país, després de Veneçuela, la Constitució Política disposa la figura de la revocatòria de mandat per a totes les autoritats d'elecció popular. Evo Morales, el 2008, es va sotmetre al plebiscit de la revocatòria de mandat. I, va sortir també victoriós. És un dels pocs països que va escriure la seva Constitució Política amb àmplia participació i decisió popular. On és el dictatorial?





Segons indica Nathalie Iriarte a les seves xarxes socials, ella és promoguda per la plataforma periodística Connectas [12], projecte recolzat i finançat per National Endowment for Democracy (NED) [13], organització nord-americana reaccionària denunciada en diversos països per finançar cops d'Estat, ¿per allà s'ha d'entendre l'objectiu de la nota de l'autora?

