​Els noranta anys de Noam Chomsky, el Leonardo da Vinci de les idees

El dia 7 de desembre d'enguany, el filòsof, lingüista i activista polític Avram Noah Chomsky va fer 90 anys. Poques personalitats del segle XX han estat tan influents, alhora que controvertides, com en Chomsky. Fins i tot el New York Times el va assenyalar com "el més important dels pensadors contemporanis". Pot ser això és quelcom exagerat però no hi ha cap dubte que ha estat un dels referents intel•lectuals de la segona meitat del segle XX.





La seva trajectòria com pensador és descomunal. S'inicià als 10 anys quan va escriure una contribució pel diari del seu col•legi a Filadèlfia en la qual es queixava del creixent feixisme a Europa i s'ha mantingut extraordinàriament prolífica fins fa pocs mesos quan és va jubilar del seu càrrec de professor emèrit de l' Institut de Tecnologia de Massachusets (el famós MIT).





Durant aquestes vuit dècades, aquest intel·lectual ha fet una ingent quantitat d'aportacions a la teoria lingüística, la ciència cognitiva, la Sociologia i l'activisme polític, des de la perspectiva del que ell mateix defineix com "anarquisme social" que es caracteritza per un fort anti-autoritarisme i una crítica ferotge al capitalisme contemporani. La seva immensa energia i creativitat en el món de les idees es fonamenta en el que ell mateix va denominar "teoria de la bicicleta": ...mentre segueixis pedalant no caus.





Òbviament, intentar concretar les múltiples aportacions d'aquest intel•lectual polifacètic és una tasca desmesurada que queda fora d'aquest article. Si el lector em perdona l'analogia, Chomsky podria qualificar-se com el Leonardo da Vinci de les idees. Com el genial pintor italià, Chomsky es un geni universal, un filòsof humanista amb una curiositat il·limitada, una gran força creativa i un inconformisme a prova de foc . Per tant, em centraré en una de les seves vessants menys conegudes però que impregna tota la seva obra: el seu idealisme humanista i la defensa de l'optimisme com eina de progrés.





El seu humanisme, que alguns han qualificat de quelcom ingenu, neix de la seva tasca intel·lectual sobre lingüística i filosofia de la ciència.





Hi ha una forta connexió entre les seves teories científiques més abstractes i la seva preocupació política. Chomsky considera que l'ésser humà té la capacitat innata de produir llenguatge, però també la de desenvolupar-se en tots els àmbits del potencial humà. I no és tan sols una aptitud o una habilitat sinó un dret bàsic inalienable. Obstaculitzar aquest desenvolupament ha de ser considerat una injustícia i això és el que fan molts governs al condemnar a molts dels seus ciutadans a la pobresa o a l'opressió. Creu que l'esforç de justificació que fan gran part de les autoritats del sistema capitalista no és més que un intent de fer que el ciutadà accepti que se'l privi de les oportunitats de desenvolupament a les que té legítim dret. El pensador creu que la democràcia, tal com opera avui en dia als EE.UU., només afavoreix les elits, cosa que té les seves arrels en l'origen mateix del sistema democràtic americà. En conseqüència, Chomsky defensa la protesta pacífica fonamentada en la crítica constructiva i la intel•ligència mordaç com eines de denúncia social.





Chomsky és prou intel·ligent per no caure en la tendència agressiva i autodestructiva d'alguns activistes anti-sistema.





La saviesa de Chomsky en aquest tema és psicològicament útil per als joves progressistes: "Mira, no seràs efectiu com activista polític a menys que tinguis una vida satisfactòria". I afegia: "Cap de nosaltres som sants, almenys jo no ho sóc. No he deixat casa meva, no he abandonat el meu cotxe, no visc en una barraca, no passo 24 hores al dia treballant en benefici de la raça humana, ni res per l'estil. De fet, ni tan sols m'acosto a aquest tipus d'altruisme". Chomsky és crític amb els individualismes i els personalismes. No creu en ells. Posa per sobre la creativitat, atribut que remarca en gran part dels seus discursos quan afirma: "No hauríem d'estar buscant herois, hauríem d'estar buscant bones idees".





Tanmateix critica el que qualifica l'actual era de la sobreinformació: "No hauríem de ser tots molt més intel·ligents amb els elements de què disposem avui en dia? Com és que tenim tanta informació, però en sabem tan poc?" . El pensador planteja a la societat aquesta evident i paradoxal qüestió. El fet que hagin més notícies que mai, no vol dir que totes elles siguin certes o estiguin contrastades ni que contribueixin a millorar la intel·ligència ni el desenvolupament humà.





Chomsky no es decanta per cap partit polític però deixa clar que sempre hi haurà injustícia si s'ignora el desenvolupament natural dels éssers humans. En aquest sentit, el pensador continua una vella tradició humanista que se centra en la la promoció del desenvolupament humà a la recerca del bé comú.





No estic d'acord amb totes les idees d'aquest gran pensador. Però en comparteixo moltes. Especialment la de que mentre la ciutadania sigui passiva, apàtica i desviada cap al consumisme o l'odi als més vulnerables, els poderosos podran fer el que vulguin, i els que sobrevisquin hauran de contemplar el desastre. Des d'aquesta visió, també crec que la implicació dels ciutadans i l'optimisme son les millor eines de progrés per afrontar els problemes de la societat. Perquè com deia Chomsky: "Si assumeixes que no hi ha esperança, llavors garanteixes que no hi haurà esperança. Si assumeixes que existeix un instint cap a la llibertat, llavors hi ha oportunitats de canviar les coses".





L'extraordinària intel·ligència de Chomsky, que ja és nonagenari, l'ha convertit en un dels intel·lectuals d'esquerra més respectats. Les seves contribucions al coneixement són d'un valor incalculable. I les ha fet assumint seriosament el pensament crític i cercant la veritat sense perseguir premis ni distincions oficials.





Felicitats mestre!