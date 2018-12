Anem de mal en pitjor

No neixen nens suficients per compensar la pèrdua d'éssers estimats. Així ho han dit de clar els cadastres. O sigui, que anem al revés del que seria lògic per tenir futur en aquest país ... i no ens immutem.





Als polítics els importa un rave i als que som cap de turc en el dia a dia, ja no se'ns pot demanar més, especialment als més vells, que sí que hem tingut més d'un fill; el periodista ja ha complert amb tres, hem pagat les hipoteques del pis al 13 per cent bancari -una barbaritat generacional- i a sobre, quan ens hem volgut jubilar, els diputats i diputades ens discuteixen la pensió fins a la misèria, mentre la compartim amb els nostres fills que, sense ocupació possible, tornen a dinar a casa portant-nos els néts amb les seves factures de l'escola i la roba perquè ... no arriben a final de mes.





Aquest país, tal com va, no té futur sense nens que siguin més nombrosos que els seus pares. Només una emigració ordenada i massiva, mal que els pesi als de VOX i als seus cosins els del PP i Ciutadà s, podrà salvar-nos de la fallida social cap a la qual caminem.





Avui, encara traumatitzats per l'atemptat d'Estrasburg i aquest altre vídeo, de no se sap bé de qui, que amenaça amb un altre urpada terrorista a Catalunya, no podem, com poden comprovar, ser massa optimistes. El nostre ànim comença ja a esquerdar-se, sobretot als que patim en carn pròpia la Catalunya que tant estimem.





Estem baixos de moral perquè a més la via eslovena amb la qual ens ha amenaçat el sàtrapa Torra va posant-se en marxa. Si no em creuen, busquin els escèptics a les xarxes socials els missatges dels sediciosos del llaç, que són molt fàcils de trobar i més, de forma abundant, en què se'ns detalla generosament l'agenda d'activitats de milers de CDR que ve 21 de desembre a carrers i places de Catalunya.





És per posar-se a plorar si no fos perquè als de la meva generació encara ens sosté l'enteresa i l'ètica que ens van ensenyar els nostres pares. I per què no dir-ho, el consol de saber que el Govern Sánchez es degollarà amb nosaltres aquest dia al Palau de Pedralbes, on pensa celebrar un històric Consell de Ministres, si no és que a última hora, amb alguna excusa notable, no li entra a l'Executiu una incontrolable cagarrines que els impedeixi viatjar a Barcelona.





No, no estem bé, i com els assenyalàvem al nostre titular ... Anem de mal en pitjor ... i sobretot perquè al nostre país neixen pocs nens.