Més enllà de les finances: Blockchain a l'administració pública

Tot i que la paraula Blockchain ens remet inconscientment al món de les finances i a la popular moneda virtual Bitcoin, es tracta d'una tecnologia que realment pot tenir efectes disruptius en nombrosos sectors d'activitat. Un camp on estan començant a aplicar-se iniciatives basades en Blockchain és en els serveis públics i Estònia s'ha convertit en pionera mundial i exemple de bones pràctiques en aquest sentit.





Ja es parla de la tecnologia que ho revolucionarà tot i que eliminarà els intermediaris financers, l'aplicació més coneguda és donar suport a la moneda virtual Bitcoin .Es tracta d'una base de dades descentralitzada, o de bases de dades que funcionen en xarxa mitjançant un sistema de "cadenes de blocs" d'informació (d'aquí el nom Blockchain), que permeten la cooperació i interacció entre membres de xarxes molt complexes en un esquema de col·laboració sense intermediaris que centralitzen els processos. Per exemple, en un sistema de targetes de crèdit com VISA, Blockchain faria innecessari el haver de disposar una autoritat central que supervisi les operacions.





Més enllà de les transaccions financeres, Blockchain ofereix solucions innovadores per a qualsevol sector o activitat que reposi sobre les relacions entre ingents quantitats d'usuaris i l'intercanvi de volums d'informació considerables. El sector públic, i els serveis que ofereix al ciutadà, és un bon candidat per a sumar-se al món de les cadenes de blocs.





Els valors que regeixen o haurien de regir l'administració pública -la transparència, la rapidesa, l'eficiència i la confiança del ciutadà-, són intrínsecs del propi esquema de funcionament de Blockchain.





D'una banda, es parteix d'una base de dades distribuïda i cada agent que participa en el sistema té accés a la base completa, no hi ha cap usuari que tingui el control de la informació i cada un pot verificar els registres de les transaccions sense tenir de comptar amb intermediaris.





La comunicació té lloc entre usuaris (peer to peer), sense passar un node central, de manera que recorda una mica aquells serveis de descàrrega de música com Napster o eMule. Cada node emmagatzema la informació i la comparteix amb els altres nodes.





La transparència és absoluta ja que cada transacció i el seu valor associat són visibles per qualsevol agent membre del sistema. Tot node i tot usuari tenen associats un valor alfanumèric únic d'identificació compost per trenta caràcters. Les transaccions es produeixen entre direccions Blockchain.





Una vegada que una transacció entra a la xarxa de bases de dades ja no pot ser alterada perquè està enllaçada amb cadascuna de les transaccions que l'han precedit, per això es parla de "cadena". És per tant una acció irreversible.





Les possibilitats que ofereix Blockchain per l'administració són il·limitades per la seva capacitat per interrelacionar tots els actors implicats en la prestació d'un servei públic, com les diferents agències i departaments, el ciutadà i fins i tot els objectes, com el mobiliari urbà. D'aquesta manera, s'obre l'espectre per a la creació de nous i innovadors serveis més oberts transparents i horitzontals, susceptibles de ser prestats en diferents dispositius i en qualsevol moment.





Existeixen nombroses proves pilot sobre l'ús de Blockchains en els assumptes públics i ja s'estan implementant experiències en països com el Regne Unit, Geòrgia, Singapur, Austràlia, Dubai o Ghana. No obstant això, és un petit estat europeu, Estònia, el que va al capdavant en l'ús innovador de tecnologia en el funcionament de les administracions públiques.





No és casualitat que aquesta república bàltica s'erigeixi com a pionera en aquest aspecte, donat el seu expedient de digitalització social. El 2002 el govern va desplegar una xarxa de wifi gratuït que cobreix gran part de les zones més habitades; el 2007 va establir el vot electrònic; finalment, el 2012 va establir una infraestructura massiva de fibra òptica per garantir les comunicacions d'alta velocitat al país. I la pròpia administració no quedo enrere i va posar en marxa la iniciativa X-Road, un sistema de bases de dades de serveis electrònics que interconnecta i permet la interrelació entre els sectors públic i privat.





X-Road no té un propietari o òrgan de control i cada agent públic o privat pot triar el producte de la xarxa que més s'ajusta a les seves necessitats. Entre els diferents serveis i prestacions que ofereix es poden destacar:





Empadronament electrònic (registre de residència)

Tot ciutadà pot accedir a totes les bases de dades nacionals per comprovar les seves dades personals.

Les declaracions d'impostos es realitzen i tramiten en línia.

Un nadó rep cobertura mèdica de forma automàtica.





Estònia és també pionera en el camp de l'e-Salut i els registres sanitaris electrònics, amb un sistema que arriba a fins i tot a subministrar les receptes mèdiques online, amb el conseqüent estalvi de costos per al sistema sanitari i de cues i pèrdua de temps per el pacient.





Sens dubte Blockchain ha iniciat una revolució profunda que aviat podrem experimentar els ciutadans en les nostres relacions amb l'Estat.