La blanc-i-verda muta a blau fosc

Per a uns serà blau-fosc, per a altres blau-falange, per a molts blau-cantàbric i per als que vénen, sense cap dubte, blau-Vox. Per resumir: l'ensenya de l'Andalusia parlamentària canvia de color i muta a un blau extrem que farà que molta gent de tot Espanya estigui pendent d'aquest pacte PP-Ciutadans-Vox que ve per quedar-se, qui ho havia de dir fa tan sols unes setmanes! a la terra de Blas Infante o perquè els futurs votants en les eleccions municipals, europees i després a les generals, prenguin bona nota del que això significa i reaccionin castigant partits com PP i Ciutadans per haver mentit per tal de fer-se amb el poder. Si això no succeeix, haurem d'acostumar-nos a que idees que crèiem ja superades tornin a imposar-se en una Espanya a la qual el cansament partidari ha cabrejat tant a les classes mitjanes que, el que semblava impossible, ha tornat a produir-se perquè els pobles que obliden la seva història estan condemnats a repetir-la, per la seva vergonya i dissort.









Un, que està casat amb una periodista andalusa, porta preguntant des que es van conèixer els resultats d'aquestes eleccions el perquè del suïcidi polític dels socialistes andalusos, que mai van haver de mantenir-se al poder durant 38 anys, sense haver-se anat molt abans que els fessin fora democràticament, però també què pensaria en aquest 2018 Blas Infante, el patriota al qual els del blau-falange van assassinar sense compassió un 11 de agost de 1936, al quilòmetre 4 de la carretera de Sevilla a Carmona, si pogués veure el pacte contra natura que han perpetrat els descendents d'aquells que li van fer escriure allò que gairebé tots hem oblidat: "Jo tinc clavada en la consciència des de la infància la visió ombrívola del jornaler. Jo l'he vist passejar la seva fam per les carrers del poble".





I qui matava de fam el pobre jornaler andalús pel qual es lamentava Blas Infante a l'Andalusia que va acabar sent ocupada i massacrada per les tropes de Franco? Qui s'assembla més, a dia d'avui, a aquesta Espanya de partit únic i Moviment Nacional? Els que han aconseguit 59 vots o els que amb 50 vots s'han quedat a l'oposició?





Que cadascú es faci i contesti a aquesta senzilla pregunta, perquè, pel que sembla, és el que se'ns ve a tots sobre en els propers mesos. Comença "El procés" de la dreta patriòtica. El que ens faltava!