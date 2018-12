"Encara recordo el trauma de quan vaig caure i em van cosir la ferida" "A classe era dels pitjors, em castigaven cada dia, però això no em va traumatitzar" "Va morir la meva germana quan jo tenia tres anys, no recordo res, però no crec que em causés un trauma""Vaig tenir un accident i vaig perdre la visió d'un ull, però ho tinc assumit, no ha estat un trauma". Són frases que tots hem sentit, que estan en les converses corrents de familiars i amics o que podem escoltar al carrer o a la sala d'espera del metge. La paraula trauma s'ha incorporat al llenguatge de tots, de vegades per explicar una experiència dolorosa, altres per caricaturitzar. En el seu origen és una paraula grega que significa ferida, mal, desastre, derrota. La medicina el fa servir per referir-se als danys físics produïts per un agent extern (traumàtic), la traumatologia estudia aquests efectes i el traumatòleg, els tracta. Però l'extensió del seu ús prové de la psicoanàlisi i s'aplica als efectes psíquics produïts per un impacte emocional.









La divulgació del terme ha acabat banalitzant-lo. S'ha generalitzat una espècie de psicologia popular que, al mateix temps que reconeix els efectes dels esdeveniments sobre el psiquisme, els banalitza, els fa de broma, com una teoria pintoresca o una exageració. Així es perd el seu valor explicatiu o preventiu, i es converteix en blanc fàcil dels adversaris de les teories psicoanalítiques, i, per extensió, de tot pensament que defensi la idea que la subjectivitat està construïda per la influència de les relacions interpersonals des dels seus moments més primerencs. És una cosa semblant amb altres conceptes teòrics o que conformen el pensament de tots els temps. Passa amb l'amor platònic que s'entén com un amor romàntic impossible, o quan es diu que la teoria de la relativitat afirma que tot és relatiu, o les ximpleries que es diuen del complex d'Èdip, del qual parlaré un altre dia. Com tota expressió tòpica alguna cosa mostra i una mica amaga.





Mostra la idea, generalitzada socialment, que les experiències viscudes influeixen en nosaltres, en la nostra manera de ser, de pensar i de sentir; que les relacions amb els altres ha anat conformant el nostre caràcter o personalitat; que no som, psíquicament parlant, fruit de l'atzar, i que si bé no podem negar que hi hagi factors genètics en joc, concedim un lloc prioritari a les influències familiars i als esdeveniments viscuts. Que som el sediment d'una allau de vivències, i que el seu record ens dota d'un història i una identitat.





Haver tingut un pare autoritari o tolerant; ser el fill menor o el gran; únic o d'una família nombrosa; pertànyer al gènere femení o masculí; ser dona en una família de molts homes, o home en una família de dones; haver crescut sa o haver patit malalties doloroses o operacions quirúrgiques; néixer en un país en guerra, ser un refugiat o haver patit maltractament o abusos sexuals, o, per contra, en una societat pacifica, democràtica, tolerant, són tots esdeveniments, que cap dubtaria que marquen diferències en la constitució subjectiva de les persones . No obstant això en aquests exemples veiem que hi ha diferències entre ells: tots poden influir en la manera de ser i de viure de cada persona, però alguns semblen més predisposats, per la seva gravetat, a causar problemes en algun moment de la seva vida; tampoc podem estar segurs que un mateix esdeveniment provoqui sempre el mateix efecte en persones diferents. De fet en col·lectius que ha patit successos intensament dolorosos, alguns dels seus individus arrosseguen importants trastorns durant tota la seva vida, mentre que altres poden refer-la i mantenir un saludable estat mental que poden transmetre i compartir amb els altres.





Aquí és on l'ús vulgaritzat del terme trauma se li oculta alguna cosa. No sembla haver sempre una correlació clara i directa entre el fet i l'efecte traumàtic. La variant individual compte. La manera que cada subjecte té de processar el succés extern fa que l'afecti de manera diferent. Per a algunes persones un succés commocionant pot paralitzar-de terror sumir-los en les confusió i privar-los de resposta. Hi ha qui reacciona amb una racionalitat freda gairebé sense emoció, i altres poden deprimir-se, culpabilitzar-se, irritar-se, etc. És impossible descriure totes les possibles reaccions perquè corresponen a la infinita varietat de la subjectivitat humana. Aquestes diferències els fan ser més o menys resistents als esdeveniments dolorosos. Aquests poden ser processats de maneres diferents, moltes d'elles ni pitjors ni millors que d'altres. Per això no hi ha un manual de com ha de ser abordat un succés traumàtic, cadascú fa el que pot d'acord amb com s'ha organitzat mental i emocionalment com a efecte de les seves experiències i relacions interpersonals anteriors. Podem dir que l'efecte traumàtic és la resultant de la magnitud d'un esdeveniment combinada amb l'organització subjectiva de cada individu.





Sens dubte hi ha fets d'un enormitat tal que es fa difícil pensar que hi hagi individus capaços de suportar-los sense esfondrar-se o arrossegar durant la seva existència ferides incurables. Els supervivents de l'holocaust i altres genocidis, els nens soldats participants en atrocitats, els refugiats de països en guerra, els migrants exposats a innombrables i innombrables perills, les víctimes de la fam o catàstrofes naturals són exemples de traumes col·lectius que les portades dels diaris ens mostren diàriament. Altres transcorren en espais més ocults, fins i tot més íntims, familiars de vegades. Són els del maltractament domèstic, la violència de gènere, l'abús dels nens o la tortura. Però encara en aquests casos extrems i insuportables la magnitud dels seus efectes traumàtics pot ser diferent segons el psiquisme de cada un.





Per entendre millor que les causes i els efectes traumàtics no guarden una correlació objectiva s'ha de considerar la dimensió inconscient del psiquisme. No és només la magnitud objectiva del fet traumàtic el que dóna gravetat a les conseqüències, sinó la seva significació inconscient: un fet aparentment nimi pot fer reviure un altre no conscient de gran importància en la vida d'una persona. Una reprimenda del cap pot fer retornar una relació de submissió extrema a uns pares cruels i produir una reacció inesperablement desaforada. De vegades la falta de reacció manifesta davant un fet brutal no vol dir sinó que ha quedat oculta, reprimida, i que en qualsevol moment es revifa amb ocasió d'un fet d'aparença trivial. És freqüent que una persona que no va reaccionar o es va mostrar indiferent davant la pèrdua d'un ésser estimat, al cap del temps, de vegades anys, pateixi una depressió quan precisament la vida se li mostri més somrient.





Moltes de les situacions traumàtiques a què em refereixo impliquen els nens: algunes, perquè estan subjectes als avatars dels pares dels quals depenen; altres, perquè són ells els que les pateixen directament i és a ells qui els afecta amb més freqüència i intensitat justament per la immaduresa constitutiva del seu recursos. A ells els poden afectar coses que als grans poden semblar insignificants, perquè al seu psiquisme en construcció, indefens, de límits poc definits entre la fantasia i la realitat, moltes d'aquestes coses se'ls poden presentar com desmesuradament terrorífiques.





No es pot donar una recepta única per atendre el traumàtic. Ni les causes ni les conseqüències són homologables i al final és l'individu qui es veurà afectat en la seva manera particular de ser i de viure i qui necessitarà trobar la seva manera també particular d'elaborar i encaixar en la seva estructura mental emocional seu cataclisme traumàtic. Quan aquest ha tingut un caràcter col·lectiu cal que els responsables públics posin a disposició de les persones afectades recursos que permetin atendre-les. Aquestes atencions s'han de considerar les necessitats de cada un i no imposar respostes genèriques que poden ser retraumatitzants. És important el respecte i la tolerància davant reaccions que puguin semblar estranyes o patològiques. Una persona traumatitzada no està malalta, aquesta commocionada. La seva reacció no és una histèria o una psicosi com de vegades defineixen els mitjans de comunicació les expressions de dolor, la desesperació o la ràbia. Cal donar temps al fet que la persona digereixi que ha passat, manifesti les emocions que produeix, i que té dret a expressar. Es tracta d'estar al seu costat per acompanyar-la en el seu dolor i en la possibilitat de posar paraules a les seves vivències, i al final, ajudar-lo a que es retrobi amb el seu món habitual de persones i de coses.





En el cas dels nens algunes coses són diferents. Com vinc dient les causes poden ser inapreciables per als adults i per això passar més desapercebudes. D'un noi de poca edat que passa hores davant d'un televisor molts dirien que s'està creant un mal hàbit. Però si a una edat en què aquesta construint la seva percepció de la realitat, el reconeixement dels límits o la noció del temps i de l'espera, se li sotmet a una successió incessant d'imatges ultraviolentes, hiper erotitzades i difícils de comprendre, més que un mal hàbit construint un caos mental. Cal no oblidar que en el món d'internet qualsevol nen pot tenir accés a qualsevol imatge. El problema amb els nens és que reben contínuament del seu entorn informacions escenes o imatges que no comprenen perquè que no tenen recursos mentals per a això. I això pot passar davant d'una banal discussió entre els pares, per una continuada relació de promiscuïtat, per una malaltia que inquieta al seu entorn, una operació quirúrgica, la mort d'un familiar o de la seva mascota.





Però és que els nens no poden viure sense els seus pares ni física ni psíquicament, i la funció que la naturalesa i la cultura els ha assignat és la de protegir-los d'allò del que per la seva edat no es poden defensar. El món caòtic, incomprensible, perillós sense uns adults que ho expliquin i li posin un ordre intel·ligible, seria com una explosió, com un llamp que en qualsevol moment els podria fulminar i fer-los desaparèixer.





Una manera d'exercir aquesta funció consisteix a filtrar el que als nois els arribi del seu entorn perquè pugui ser mentalment digerit per ells. Són els pares els que posen noms a les coses, qui els expliquen com són, com funcionen i per a què serveixen. Els pares, o els adults al seu càrrec, poden explicar-los coses que ells per si sols no poden entendre: les paraules, en fer comprensibles les coses calmen i els donen la seguretat que hi ha algú a qui confiar.