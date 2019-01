Pancho Táboas pren el pèl als extremenys

Si vostès viatgen a Extremadura pensi-ho seriosament abans de fer-ho amb tren. La Renfe que presideix Isaías Táboas, Pancho per als amiguets del PSC, se l'ha tornat a fer als viatgers que pretenien viatjar de Badajoz a Madrid i que havien sortit de la capital de Badajoz a les 17:18 minuts amb la il·lusió d'arribar a les 23:09 de la nit, una veritable barbaritat, ja, de per si, en el 2018, però que al final se'ls va parar el tren al mig del no-res prop de Navalmoral, sense calefacció i amb la Guàrdia Civil marcant el lloc per si l'auxili no arribava o es perdia pel camí. Per lògica, els viatgers es van cabrejar a fons i van haver d'acabar la matinada ficats en autobusos o en els cotxes dels seus familiars, arribant a la capital de l'estat quatre hores després. Sobre les cinc de la matinada més o menys perquè vostès es facin una idea.









Les cafeteres de Pancho, que així caldrà dir ja, a partir d'aquest últim succés, als trens que surtin o vinguin a Extremadura, abans de parar-se definitivament, s'havien espatllat ja a Mèrida, emprenent a partir d'aquí un camí d'"alta velocitat" que els va detenir al mig d'uns alzinars en els quals feia tant de fred que ni els pota negra tenien ganes de menjar-se les seves merescudes glans, i els pobres nens ploraven balbs en els seus vagons, mentre les seves mares s'afanyaven a les fosques en mantenir-los calents. Una veritable vergonya.





Aquesta entrada de l'any ha tornat a ser una altra "jornada negra" per a Extremadura i el seu transport ferroviari, perquè aquest tren no va ser l'únic que es va avariar en unes dates tan assenyalades, sinó que l'hi diguin als més de cent viatgers d'un altre Talgo que sortia de Badajoz amb destinació a Chamartín i que es va parar a Mèrida més de quaranta minuts, deixant la majoria de la gent amb bitllet tancat sense poder continuar viatjant a altres destinacions. El cabreig va ser tan notable que els empleats van haver de trucar la policia nacional perquè intervingués en la brega.





En fi, que des que va arribar el ministre Ábalos a Foment, al qual els socialistes catalans li van col·locar Pancho Táboas com un "gran fitxatge", el de Renfe, que ja estava en estat de ruïna, pel que fa a Extremadura, per culpa de la poca traça de tots els governs de Madrid, fossin del PP o del PSOE, ha arribat l'èxtasi que frega la presa de pèl als extremenys, amb els que tots hauríem de solidaritzar-nos, sens dubte, especialment els que viatgem en AVE en aquests moments.





Un, que coneix el personatge polític del que parla, té poques esperances que sigui la persona idònia per a solucionar un tema tan greu com ho és el lamentable estat de les infraestructures ferroviàries a Extremadura.





Al president extremeny, el també socialista Fernández Vara, l'esperen unes eleccions autonòmiques molt difícils, a la vista de com estan batent les seves defenses ideològiques dels estimats companys del Govern de Pedro Sánchez amb el seu inquietant "foc amic".





Al ministre i al president de Renfe els esperen mesos de treball ardu per corregir els errors del passat i el que els trens s'espatllin amb massa freqüència. És la seva feina i per això se'ls paga i dotar de màquines i vagons nous al parc ferroviari extremeny, a més d'arreglar les vies, hauria de ser per a ells la prioritat més absoluta, aparcant les disculpes i els discursos encaramel·lats que només condueixen al fet que la gent es transformi com a França en enfurismats "armilles grogues".





Panchoooooo ..... espavila home d'Iceta !!!!