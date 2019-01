A Mediaset segueixen sense sortir-li els números a Cuatro

Les audiències dels informatius de Cuatro baixen i els directius de Mediaset no acaben d'entendre que ells mateixos són els causants del descens, en canviar constantment d'opinió.





El negoci de Quatre neix llastat pel prestigi heretat del desaparegut Canal Plus, que tenia ara la independència informativa que regalava el Grupo Prisa als seus periodistes de la cadena de l'codificat, un complex que encara no ha superat Cuatro a dia d'avui.





Cuatro té molt bons periodistes. De la seva pedrera el Govern Sánchez acaba de treure a l'actual secretari d'Estat de Comunicació de la Moncloa. Miguel Ángel Oliver, un ex Ser pota negra. Però el canal no sap com aprofitar-los, acostumat com està el Grup de Berlusconi a disparar audiències amb subproductes populistes que tenen un enganxi fàcil.





Ara tracten de ficar en l'embolic lio a Carmen Chaparro, treta injustament de la pantalla de Tele 5 i volen cremar-la amb un magazine que superi a La Sexta, el seu veritable competidor. Sense adonar-se que el canal de Planeta sí que va apostar fa ja temps per uns informatius-espectacle que s'han convertit en referent, sobretot en un país on la política s'ha convertit en una veritable preocupació pública, com demostren i a totes les enquestes.





Quan va aparèixer a la pantalla Roent, els de Mediaset haurien d'estar pescant salmó en els rius asturians, perquè no es van assabentar que una manera d'informar diferent estava inundant el mercat amb un senyal inequívoc promoguda pel desaparegut Jose Manuel Lara, que dirigida a tota l'esquerra, inclosa la més extrema que hi havia a Espanya - acabaria captant amb paciència i audàcia.





Avui els periodistes de La Sexta poden presumir de la seva capacitat d'haver captat com els seus aficionats als de Podem, a les Marees, als del PSOE i fins als del PP aclaparats pels múltiples escàndols judicialitzats que han protagonitzat i amb això, haver aconseguit així escenificar aquella vella idea larista: Un canal per la dreta (Antena 3) i un altre per a l'esquerra (la Sexta).





Com Telecinco s'ha especialitzat en el que els experts anomenen teleporqueria i s'ha quedat amb tota l'audiència derivada de tal programació, quin paper li quedava assignat a Cuatro? Jo crec que a Mediaset encara s'ho estan buscant i, mentrestant, segueixen experimentant amb passos endavant i cap enrere fins que es donin per vençuts.





I el periodista pregunta: És que no va tenir èxit el binomi de retransmissions durant el Mundial de Rússia? No treballa en la cadena el periodista esportiu de més audiència a la ràdio que fa cada nit El Larguero? Doncs res, a seguir pensant.