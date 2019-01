El taxi convoca vaga indefinida a Barcelona i torna a paralitzar la Gran Via

El sector del taxi ha convocat vaga indefinida aquest divendres a Barcelona després de conèixer la proposta del Govern al Consell del Taxi d'obligar precontratar als vehicles de lloguer amb conductor (VTC) amb una antelació mínima de 15 minuts. La primera mesura que ha pres és tornar a paralitzar la Gran Via, igual que va fer a finals de juliol i principis d'agost.





El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha cridat els taxistes a dirigir-se a la T2 de l'Aeroport de Barcelona per realitzar una assemblea, on decidiran futures mobilitzacions i com procedir.





Enfront de la Conselleria, on s'ha celebrat la trobada entre Generalitat i associacions de taxistes, uns 500 taxistes s'han manifestat el matí d'aquest divendres, i la concentració s'ha dissolt després de conèixer la posició de la Generalitat.









Els taxistes s'han aixecat de la reunió perquè la clau, que per al sector era el temps de precontratació, s'ha quedat "insuficient".





"Ens diuen que han fet estudis jurídics i que no poden fer un brindis al sol", ha continuat Álvarez, que reivindica que la línia vermella és de sis hores.





"Ara és quan anem a l'autèntica guerra", adverteix Álvarez.





Després de conèixer el contingut de la proposta del Govern, els taxistes han iniciat una marxa lenta en direcció a Castelldefels, provocant congestió en la circulació.