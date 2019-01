Veritats, mentides i propaganda del conflicte entre el taxi i les VTC

Sol dir-se que la primera baixa d'una guerra és la veritat. En el conflicte entre el sector del taxi i les VTC, passa una cosa semblant. Cadascun dels actors llança els teus missatges atenent més sovint a interessos partidistes que a la voluntat d'oferir un reflex precís i imparcial de la realitat.





Repassem alguns dels llocs comuns que solen usar-se per uns i altres en aquesta "guerra" pel transport de passatgers a les grans ciutats.





1. A Espanya no es compleix la ràtio legal de taxis / VTC





En l'actualitat, a Espanya operen prop de 65.000 llicències de taxi davant de poc més de 9.000 VTCs, la qual cosa deixa un ratio "real" de 7 taxis per cada llicència de VTC. Davant d'això, la ràtio actual fixada per llei és de 1/30. Quan es va establir aquesta proporció? La veritat és que el seu establiment data de molt enrere, en concret de la Llei d'ordenació del transport terrestre (LOTT) de 1987.





No va ser fins a 2009, amb el primer Govern de Rodríguez Zapatero, que es va derogar aquesta ràtio i es van començar a vendre i repartir llicències de vehicles de transport a conductor. Però per la pressió del sector del taxi, el 2013 es va restablir la ràtio de 1/30 per part de Mariano Rajoy.





Així doncs, la "explosió" de llicències VTC es va concedir en molt pocs anys però, de totes maneres, mai s'ha arribat a superar de forma efectiva al nostre país. Tampoc sembla que li hagi anat malament al taxi: OkDiario publica que en els últims quatre anys han augmentat un 25% la seva facturació.





2. A la resta del món, els taxis estan més protegits





No és cert. A França la ràtio actual de taxistes per VTC és d'1/2,3. Al Regne Unit, 1/2,6. A Portugal, 1/4. A la resta d'Europa s'han donat durant els últims anys milers de llicències a vehicles privats en detriment del sector del taxi, que ha vist com naixia una competència en el seu nínxol de negoci.





Fins i tot hi ha països on no és necessària una llicència per transportar persones d'un costat a un altre d'una ciutat (Polònia, Noruega, Suècia, Finlàndia, Dinamarca, Lituània, Romania, Estònia).





3. Les VTC paren a clients pel carrer





Fals de nou. El que fan els propietaris d'una llicència de VTC és formar part d'una aplicació mòbil que permet geolocalitzar en tot moment els vehicles lliures per contractar un servei.





Molts usuaris ni tan sols sabrien distingir a simple vista un vehicle VTC d'un vehicle corrent. Els cotxes no van pintats de cap color, ni tenen un rètol o distintiu que pugui ser apreciat de forma fàcil.









4. Els treballadors de VTC reben salaris baixos





En aquest punt hi ha una guerra de xifres entre ambdós sectors, però la veritat és que un conductor d'VTC cobra menys que un taxista. D'entrada, sol passar que els taxistes són treballadors autònoms i, per tant, subjectes a les elevades quotes i retencions del nostre país, mentre que els conductors de VTC solen treballar per compte d'altri, com assalariats.





Segons Examen Taxi, a Madrid un taxista pot treure uns 2.130 euros nets al mes. Treballant (això sí), deu hores a la setmana. Per la seva banda, els conductors de Uber o Cabify han de pagar una comissió pròxima a un 20% de tots els guanys i obtenen entre 1.500 i 1.750 euros bruts al mes. La qual cosa, descomptant despeses bàsiques com el combustible, deixa el sou mitjà d'un conductor de VTC en tot just 1.000 euros nets. Mileurisme sobre rodes.





5. Els taxistes no volen adaptar-se als canvis tecnològics





Bona prova que això és fals és l'exitosa aplicació myTaxi, que va tancar 2017 amb un creixement de la seva flota disponible d'un 350%. Aquesta app reprodueix les prestacions de Uber i Cabify: comoditat, rapidesa, puntuació...





A dia d'avui, myTaxi opera a Barcelona, Madrid, Sevila i València i no deixa d'oferir noves possibilitats, com l'opció myTaxi Match, que permet compartir taxi per abaratir el cost dels desplaçaments per part dels clients.





6. Agafar un taxi surt més car que una VTC





No sempre. L'única cosa que Uber i Cabify ofereixen davant del taxi tradicional és un preu pactat i fixat per endavant que no pot variar. Però aquest preu pot ser més elevat que una carrera en taxi.





D'altra banda, els preus del taxi s'estableixen de forma local per part dels consistoris, de manera que els taxistes apliquen unes tarifes captives que ells no han decidit.





7. Les llicències de taxi són caríssimes





Sí... però a causa de l'especulació de la que participen els propis taxistes. Cada llicència del taxi pot ser traspassada entre particulars en un mercat secundari sense necessitat que l'Administració la recuperi i torni a posar-la al mercat.





Així doncs, s'ha fet tradicional en el sector del taxi cobrar un "pensionàs" quan es deixa de treballar venent per fins a 150.000 euros una llicència de taxi. Per contra, el preu d'una llicència de VTC ronda els 5.000 euros.