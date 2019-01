Madrid s'inclina a la dreta

Després de l'inici de la maror, Errejón han començat a patir les primeres enquestes a la capital del Regne. Unes dades que, sense ser definitius ni de bon tros, orienten el vot cap a les coalicions de la dreta a semblança del que va passar a Andalusia, on VOX, PP i Ciutadans governen amb l'anomenada "estratagema del doble pacte".

Ha estat la TeleMadrid decadent la que ens ha donat a conèixer els primers avenços de la situació possible, on es pot comprovar que a l'alcaldessa Carmena no li surten bé els números, ja que ni sumant amb un PSOE que encara no té candidat o candidata a l'Alcaldia, podria seguir a la butaca municipal, ja que la ciutadana Villacís gairebé la enxampa en vots i, sumant aquesta amb PP i VOX, la sobrepassa en regidors.





En aquest esbandida polític té valor afegit el triple empat en la Comunitat de Madrid on, guanyant Gabilondo aquest, amb els vots de la coalició Podem i Més Madrid, si es fa, cediria de nou la Presidència al PP a canvi que els populars donin suport a l'Alcaldia a Ciutadans, naturalment tot això amb el pacte amb VOX, que ja va pel 12% en expectativa de vot.





A la vista del panorama que naturalment pot canviar en algun dels dos sentits, Madrid torna a on solia mostrant-se com la capital d'Estat menys progressista d'Europa, ja que la ultradreta guanya un terreny electoral molt significatiu, mentre la dreta rància i la dreta vergonyant disfressada de neoliberal es deixa empresonar políticament entre dos murs infranquejables que, de ben segur, ens deixessin a tots tremolant ideològicament i als nacionalismes intransigents, en permanent baralla, especialment quan es conegui la sentència del Procés que ha de dictar per aquelles dates el Tribunal Suprem .