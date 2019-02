Em recomanes un psicòleg?

Han quedat per "fer un cafè". Es coneixen des de l'institut. Van compartir confidències d'adolescents. Després van triar carreres i camins diferents, a una li tiraven mes les ciències, va estudiar Físiques i durant anys va estar de becària a la facultat - allí va conèixer al seu actual marit amb el qual va tenir un fill -, ara sembla que comença a estabilitzar-se professionalment en una indústria de components electrònics; a la seva amiga sempre li va costar decidir i després de diversos assajos i errors acabar literatura anglesa, va passar alguns anys a Londres i des que va tornar treballa donant classes a una escola d'idiomes. Ha tingut diverses parelles, cap d'elles durant més d'un any. Sempre han estat en contacte, a l'inici compartien confidències d'una manera més assídua i intensa, després els mails que es creuaven informaven de les fets i circumstàncies de les seves vides respectives, però mai van perdre aquest lloc interior que cadascuna tenia per l'altra. A poc a poc la conversa passa de les informacions del que fan, dels seus treballs, de l'estat de les seves famílies i dels coneguts comuns, a reprendre el que va ser el seu estil de relació habitual concentrat en els seus estats d'ànim, preocupacions personals, dolors i pèrdues.





- La veritat és que no em sento bé.





- Què et passa?





- Amb exactitud no sabria dir-te. No puc queixar-me: em sento estimada pel meu marit, té les seves coses, però em va bé amb ell, el meu fill és un encant. El treball no és una meravella, però ja no li demano massa. Ens vam guanyar bé la vida, vam viatjar, ens agrada sortir. No obstant això estic intranquil·la, dormo malament, em dóna per plorar i no sé si perquè estic trist, o perquè fer-ho em fa sentir-me millor. Tinc molèsties, dolors, que els metges no encerten diagnosticar, però em donen medicines per això o per allò. De vegades m'espanto i penso si tindré una cosa dolenta, altres crec que no he de fer tant cas a les molèsties, tot i que segueixo sentint-me malament. No tinc ganes de fer res i al mateix temps no puc parar.





- Has consultat amb algú?





- Un altre metge? Com si no hagués anat a cap!





- No, em referia a un psicòleg, a un terapeuta.





- Em van enviar a un psiquiatre, vaig estar prenent pastilles un any. Dormia millor estava menys inquieta, fins i tot de vegades era com si les coses em rellisquessin, em fossin indiferents, ni sentia ni patia. Estava una mica zombi. Mira, no sé què era millor, no riguis, però gairebé enyorava les meves angoixes. Jo sempre he estat una mica angoixes. Potser és masoca, em preocupo per tonteries que em faria vergonya explicar-te. Estic carregada de punyetes. El meu marit em diu que no pensi tant, pot ser que tingui raó, però no sé com es pot no pensar en les coses que penso i que em fan mal. Crec que ell comença a mirar-me com si estigués boja i pot ser que sigui així. Això no és normal.





- No parlava de medicació ni de psiquiatres. Pensava en algú amb qui puguis parlar de tot això que et preocupa.





- I què pot solucionar-me parlar? Els problemes no se solucionen parlant. Pot ser que sí, que necessiti desfogar-me, descarregar, com estic fent ara. Em sento bé parlant amb tu, perquè ets la meva amiga, t'agraeixo que em suports ¡la pallissa que t'estic donant! però sé que quan ens acomiadem al cap d'unes hores tornarà tot i tornaré a sentir-me fatal. Necessitaria que em diguessin què he de fer, que em donessin pautes de conducta per sortir d'aquesta situació encara que tampoc crec que els consells serveixin per a res, tothom me'ls dóna: "no pensis tant", "pensa més en tu", "distreu-te", "cuida't", "has de descansar ..." I com es fa això, si és justament el que no puc? ...





Crec que aquesta pot ser una conversa comuna en una situació freqüent: Algú que pateix intensament. Més, perquè el seu propi dolor se li fa incomprensible, però no troba ni en si mateix ni en el seu entorn natural res que li permeti sortir d'aquest dolor que dura massa. Es planteja una ajuda professional, però, en no conèixer la naturalesa del seu malestar, tampoc pot visualitzar com pot sortir d'ell. És difícil pensar en el dolor psíquic sense assimilar al dolor corporal. El model de la medicina clàssica s'ha imposat a l'hora de pensar en qualsevol dolor. El model mèdic es basa en l'origen orgànic del símptoma i aplica el remei corresponent actuant sobre l'òrgan malalt amb mètodes generalment químics o quirúrgics.





Però és una tractament de difícil aplicació quan no està clar quin òrgan és l'afectat. I aquí és on comencen les disjuntives. Per a alguns professionals l'òrgan afectat és el cervell: la genètica, lesions o tòxics, han alterat la seva fisiologia o el seu funcionament dels quals el dolor psíquic és el seu símptoma Per a altres no hi òrgan específic per al dolor psíquic, es tracta més aviat un patiment lligat a la manera de viure, a la manera en què s'ha conformat la subjectivitat mitjançant les relacions i de les experiències de la seva història personal. Són dues posicions teòriques amb freqüència confrontades, que creen dubtes en la persona que es planteja consultar amb un professional de la salut mental i que es resumeix en: "Vaig a dialogar sobre les meves preocupacions o vaig a explicar la meva dolor perquè em receptin medicaments ".





La confrontació ve que els partidaris d'una i altra teoria malden per convèncer-nos que la seva és més evident i veritable o evidentment veritable. El dubte es produeix des de l'ambivalència del propi subjecte: "si em mediquen em consideren un malalt mental, un boig." "Si li dono voltes als meus problemes em preocuparé més". M'agradaria acudir a l'auxili dels seus dubtes i dir-los per quina de les dues decisions ha d'optar. Jo com a psicoanalista m'adscric a la segona. Però no puc dir que aquells que localitzen el sofriment humà al cervell estiguin equivocats. Un tumor cerebral, un dèficit circulatori o alteracions fisiològiques produeixen alteracions de l'estat anímic, en la conducta o en la memòria. Però podem reduir tot al funcionament neurològic? Forma part de l'experiència comú que situacions o conflictes vitals produeixen dolors, que no pel fet de ser emocionals, ens fan patir menys que els que es produeixen en el cos. L'abandonament o la pèrdua d'una persona que estimem, el fracàs d'un projecte en el qual havíem dipositat il·lusió i esforç, la comparació de les nostres capacitats amb les d'altres, les diferències entre el desig propi i aliè o l'envellir són causes freqüents de malestar. Sovint no podem reconèixer en el dolor psíquic una causa precisa, fins i tot de vegades, com il·lustra la conversa d'aquestes dues amigues, contrasta amb la presència de motius per a un raonable benestar: les coses li van bé, però ella se sent desanimada i insatisfeta . I és que no sempre s'és conscient de l'existència del conflicte. L'oblit afecta moltes situacions que, justament per ser doloroses, preferim allunyar de la nostra consciència. Algunes impressions produïdes quan la persona era un nen i no havia adquirit l'ús del llenguatge queden opaques a record i a la consciència. El fet de no poder-les portar a la consciència no implica que no pugui exercir la seva influència en el psiquisme i el l'aparició de símptomes, gairebé sempre dolorosos, dels quals no podem racionalment saber el seu origen.





Poden que aquest sigui l'aspecte més controvertit de la teoria psicoanalítica, però les experiència clíniques i els efectes dels tractaments basats en aquesta teoria corroboren una i altra vegada la presència i conseqüències d'aquesta dimensió subjectiva. Com en el cas de la confrontació entre les teories organicistes contra les subjectivistes, la persona que es planteja consultar a un psicoterapeuta torna a trobar-se davant una altra disjuntiva, i igualment m'agradaria poder dir "tria aquesta que és la que jo practico". En lloc d'això prefereixo explicar que no tots els psicòlegs treballem igual i que no totes les psicoteràpies obren de la mateixa manera. La que jo i els psicoterapeutes de la meva línia teòrica hem decidit exercir és la que explico. El consultant té el dret a conèixer i triar les opcions al seu abast.





És propi de l'ètica i de l'obrar psicoanalítics el respecte a la decisió del consultant, tracta de no donar consells, ni pautes que dirigeixin la seva vida, ja que això suposaria que l'analista sap com ha de ser aquesta persona i què li convé; es convertiria d'aquesta manera en una mena de guru amb autoritat sobre un altre, quan precisament el que la psicoanàlisi ofereix és una trobada amb si mateix, el descobriment de la pròpia subjectivitat, remoure els obstacles que impedeixen un pensament autònom, descobrir les submissions als altres i als prejudicis propis.





Un psicoanalista no és un sacerdot o un confessor. La idea d'un director espiritual que et aconsella "pel teu bé" queda fora de lloc, doncs aquest "bé" no el posseeix ningú per endavant, és precisament el que es tracta de trobar, és personal i intransferible. Tampoc és el confessor que et descàrrega dels teus pecats i et absol. La psicoanàlisi no és una teràpia del perdó sinó de la responsabilitat. El subjecte s'enfronta al seu desacord amb si mateix i als seus faltes per intentar saber què vol o què pot fer amb això. Tampoc la psicoteràpia és un lloc per experimentar la descàrrega. Sabem que el viure i els seus conflictes ens tensiona, acumula pressions interiors dels que volem alliberar-nos amb freqüència. En la conversa amb l'amiga aquella dona sent l'alleujament d'aquesta descàrrega, de vegades se l'anomena vòmit com si es tractés d'una indigestió que exigeix l'expulsió dels aliments que ens han fet mal. Però si aquesta tensió subjectiva respon a l'existència d'un conflicte la descàrrega només proporciona un alleujament passatger si no resolem la causa d'aquesta tensió.





Fer una anàlisi o una teràpia psicoanalítica consisteix en confrontar-se amb allò que a un li costa veure i conèixer, com a única via de sortida del laberint dels desitjos contradictoris, dels compromisos alienants, de les servituds que ens roben decisió, dels amors impossibles . Com s'adverteix no és una cura miraculosa ni un acte de màgia. Si bé s'enfronta a l'ocult del subjecte, no és una pràctica ocultista. Es tracta d'un exercici de la paraula lliure per dir més del que conscientment voldríem dir. Per a això l'analista s'ofereix a facilitar aquest parlar. L'analista ha de conèixer les dificultats a què s'enfronta el seu pacient, saber que se li acosta des del dubte sobre l'elecció de la seva persona i de la teoria que el sustenta, des del pudor a comunicar-li la seva intimitat, o des de la por a ser considerat boig. Això li exigeix a l'analista cura, respecte per generar una confiança que faciliti el fluir de la paraula que és coneixement de la pròpia persona i de les relacions amb els que l'han fet ser com és i li han proporcionat els patrons per relacionar-se amb els altres .