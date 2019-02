El meu cordial enemic el càncer

En aquest primer dilluns de Febrer la societat celebra, pur eufemisme, el "dia contra el càncer", paraula que amaga darrera seu el millor i el pitjor de l'ésser humà. A saber: el valor, la solidaritat, la intel·ligència, la medicina més avançada ... són factors que juguen contra la malaltia. Per contra són aliats de la malaltia maleïda la falta de mitjans en la sanitat pública, que és la que tira endavant els projectes de recerca i organismes com l'ICO; l'escassetat dels mecenatges, no només dels que tenen més diners, sinó de tots nosaltres en la mesura de les possibilitats de cada un; i també, per què no -com es fa a la resta del món- els ulls grossos de l'Estat perquè vehiculi fiscalment aquestes energies financeres que són fonamentals per vèncer la malaltia que ens afecta a totes les famílies, en un o altre grau.





El càncer apareix un dia, t'ho diuen, i et preguntes per què t'ha tocat a tu, que no ets fumador i pertanys a una família de consumidors pertinaces del dolç vici de fumar als quals la nicotina no els va privar de la vida. Però d'aquests perquès encara no ho sabem tot. Jo només sé, de cert, que la malaltia també es cura. La meva dona la va patir amb 24 anys i el món em va caure a baix. Avui, gran periodista ella, i coratjosa dona i mare, dirigeix aquest grup editorial i és el millor suport en la meva diària lluita contra la malaltia emblema del segle XX, ja que en el qual vivim, l'Alzheimer, li va guanyant terreny, silenciosa, però implacablement.





Diuen els oncòlegs que quan malaltes la notícia et impacta emocionalment. Ha de ser així, i ho afirmo en aquest temps del verb, perquè el dolor i la preocupació que em va suposar la malaltia de la meva dona en l'any olímpic, crec que m'ha ajudat moltíssim ara per superar amb serenitat aquesta primera etapa del diagnòstic. Em sento bé amb mi mateix. Sé que la malaltia em pot matar, encara que els metges pensin que sóc dels que també la pot palmar d'una altra cosa. Obeeixo cegament el tractament experimental que se m'ha posat i com segueixo la meva vida sabent que aquesta durarà el que duri, m'he tornat als orígens de la meva professió, per poder gaudir del dia a dia, escrivint el que crec millor per als meus conciutadans, amb la sinceritat dels bojos o la dels borratxos, que no és menor, i així m'entretinc omplert d'opinions aquesta secció pensada per vostès. en la qual, el que menys importa és el risc que assumeix l'autor defensant causes perdudes.





Ànim a totes i tots, el càncer ens mata, però també treu de nosaltres el millor que tenim. Uniu-vos, si encara no ho han fet, a la lluita comuna perquè als nostres metges i infermeres no els faltin mitjans per avançar en la seva lluita contra la malaltia i, sobretot, perquè els que menys tenen, estiguin ben cuidats. En un dia com avui, el dia del càncer, a mi només m'agrada cridar: Visca la vida!