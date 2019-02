Mags o bruixots

Manipular coses, fets i fins i tot persones, és possible amb la pràctica de certes activitats que arriben a dominar-se, bé per comptar amb aptituds especials o perquè es va aprofundir en el coneixement d'altres, mags, xamans o bruixots.





Els mags i les fades es diu que tenen poders sobrenaturals que els permeten estar en contacte amb l'espiritualitat gairebé sempre per buscar l'harmonia entre l'ésser humà i el món que ells dominen. Al llarg de la història hi ha hagut éssers que per enveja o per fins superiors intenten ser part d'aquesta categoria i, bé perquè algú els impulsa o perquè és el seu destí -com en Harry Potter- dediquen bona part del seu esforç a aprendre; encara que moltes vegades amb finalitats perverses sempre amb la finalitat última de saber-se superiors i comptar amb masses que els criden de goig.





Es va saber d'un nen mestís, qui mai va ser una persona caracteritzada per la profunditat de l'anàlisi, l'estudi, la lleialtat i molt menys la humilitat, més aviat provocava desconfiança seva acceleri per arribar a la cúspide de la piràmide tot i que no fos encara la seva temps. Vivia en una extensió física del "país de mai més" i poc el va ajudar tot l'afecte i la comprensió d'una família la mare com la majoria de les dones del seu temps mantenia aquesta ambigüitat de submissió i control absolut però ocult de la seva realitat.





Per a aquest jove, que a molt curta edat va conèixer la realitat de la mort violenta, de vegades dormir no és en si un descans.





Quan tot just era un jove de poc més de 20 anys, va conèixer una fada el treball de la qual la va portar a recórrer el país de l'abundància. Per necessitats de la responsabilitat un parell de vegades va haver de trobar-se amb aquell jovenet, que havia abandonat el poble on de prop va veure la sang i la mort, la qual va enfrontar com a líder juvenil de la cort nacional en aquesta part del territori, al qual pocs desitjaven anar més enllà de la visita curta. Els calors i aiguamolls eren una veritable maledicció, com ho era també l'actitud poc respectuosa "cap a l'altre" que caracteritzava aquest noi convertit en aprenent de bruixot, l'ambició li feia assegurar que un dia, sense importar quantes generacions hauria de mantenir-se al planeta, seria el número u en el sistema imperial d'aquesta terra que com deien els missioners del nord fluïa llet i mel. Com el bruixot del sud, va deixar el grup que inicialment el va acollir malgrat el seu passat i no només va procurar oblidar els malsons de lleons baix del llit sinó que per anys va començar a construir el seu propi somni, al mateix temps que va polir les seves habilitats de bruixot, per garantir que pobles sencers, el rebessin com el mag o xaman més respectable del seu temps, implantant en l'imaginari dels "bons i savis" la imatge gairebé d'un sant.





Com tots els bruixots tenia el domini d'un grup d'especialistes que l'ajudaven a fer servir màgies antigues, les quals -per bé o per mal- li van servir per tal d'assolir el nivell de domini popular que va buscar des de la seva època de mal aprenent de bruixot .





Ni la gent pensant ni els mags i fades, podien entendre què encanteri va ser el que va aconseguir que la gent més necessitada -a la qual per cert mai va ajudar- i sobretot més limitada en la seva capacitat de comprensió li haguessin convertit d'una persona de tantes distorsions emocionals en un bruixot tan poderós. Tots ells -i fins i tot molts dels que si entenien la cosmogonia de l'origen- van quedar encantats i amb una incapacitat inexplicable per veure la realitat que va deixar fora de les opcions de control a molts diabòlics assassins, violadors, lladregots i tot gent bona i servicial a la qual es va marginar en pitjors condicions que els molt perversos, després d'assenyalar-los com els deshonestos, mafiosos i tot el pitjor que es pot adjudicar a una persona quan no hi ha l'exigència de provar-ho.





Aquest bruixot, aspirant a mag o xaman, va començar a modificar la percepció col·lectiva de la realitat, difonent idees estranyes per curar tot tipus de malalties, sota la premissa de cremar a llenya verda totes les institucions existents, a més de controlar, la distribució de medicaments , recursos financers i materials després de comunicar-se amb esperits no visibles per als molts i només susceptibles de ser part dels dons de nans i elfs sota el seu domini.





Del sud i del nord del planeta real, va començar a rebre suports d'altres bruixots que tot i que ja havien destruït els seus propis països lluitaven per mantenir la seva hegemonia, de tal manera que el treball de mags, fades i autèntics xamans es va fer per altres arriscats i molt difícil de practicar, amb tot i els seus poders sobrenaturals. Afortunadament així com les fades i les bruixes tenen característiques molt diferents, arriba el punt en què els bruixots-que requereixen d'instruments per dominar el seu entorn- poden ser vençuts pels mags i en aquesta lluita, l'avantatge és que aquells que van ser afectats per el sortilegi de remeis màgics i fórmules estranyes, seran a la possibilitat de reivindicar els seus errors o anar-se'n al Mictlán, el Tàrtar, el Helmein o Hades.





Quan acabarà el regnat dels encantadors d'humans al món? Impossible saber-ho si no ets autèntic i savi mag, fada o bruixot superior als que estan exercint tal domini autoritari; però segurament passarà aviat perquè com deien les sàvies àvies "No hi ha mal que duri cent anys" ni tampoc hi haurà molts encisats que ho suportin per massa temps. Els bruixots o mags de ficció no tenen més destí que el fracàs i el descobriment de l'essència dels seus trucs.