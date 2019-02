Repressió de tota mena

Les diferències entre fingir, falsejar, inventar, simular, enganyar, estafar, ensarronar, burlar, aparentar, són només de grau, perquè tots aquests conceptes porten implícita una conducta conscient, la motivació més socorreguda és no perdre l'estima dels altres, ni el lloc assolit. Mentir al segle XXI, és molt més comú que en el passat com a resultat de tècniques de mercat, tolerants d'algunes "exageracions" tendents a obtenir una mica -el vot dels pobles, la compra dels clients, la simpatia dels companys de grup- que fins i tot pot caure en el il·lícit si les històries que expliquem originades en la ment [1], arriben al grau d'ocultar un crim o fer mal a una persona a la qual es enveja o es tem. Si la recurrència de fingiments arriba al terreny de la patologia, l'autor dels contes, llegendes o fantasies, acabarà sent descobert com un mitòman que difícilment podrà recuperar-se de la caiguda d'un núvol de suposada atracció vital.





Per descomptat que la història registra mentiders professionals, però més d'hora que tard l'evidència és contundent [2] i les seves afirmacions queden en l'àmbit del que inventat, com és el cas de les creus col·locades davant Palau Nacional, amb els noms de periodistes i defensors de drets humans, l'absència no podrà ser atribuïda ni al passat ni als corruptes als quals es va oferir perdonar i oblidar. Qui va matar Samir Flores Soberanes? Serà el govern com diuen les consignes de les marxes de protesta? Va ser per evitar la consulta que legitimi una decisió presa per concretar un projecte que "el poble bo i savi" té més d'una dècada rebutjant? Es tenen els elements per enfangar aquesta lluita a les aigües negres del crim organitzat de Morelos? Es va aconseguir una negociació amb els empresaris afins que han invertit des del 2011 en aquest projecte?





Enfront del que el primer mandatari qualifica diàriament com corrupció, desvergonyiment o passivitat, -amb avantatges que li permeten incrementar el seu percentatge d'aprovació, ja que es presenta com una persona treballadora, interessada pel que preocupa als seus governats- tot just uns quants observadors reflexius noten que aquests qualificatius no s'apliquen de manera genèrica deixant fora de perill "l'honra" d'alguns buròcrates consentits com els de la CFE que discriminen als "fifis" als quals se'ls apliquen factures injustificades, només per que són "rics". Si vostè decideix intentar el camí de la justícia i l'equitat, ha de lidiar amb almenys una dotzena de lleis, reglaments, decrets en els quals es determina que l'usuari de l'energia mai aconseguirà tenir la raó i, en tot cas si opta per il·luminés amb espelmes o llums fotovoltaiques, l'abonament seguirà a l'immoble i fins a la descendència del desafortunat usuari de l'energia. Per això va morir Samir? Algú de la meva descendència pot reclamar que si alguna cosa em passa els responsables [3] seran els de CFE? Per què els més de 20 mil milions de pesos que han de injectar-li a aquesta empresa mal administrada el volen treure del poble? Què fem si no volem ser els seus clients ni molt menys els seus socis? On són les mesures antimonopòliques? Què podem fer els usuaris davant una llei que estipula: 4.- La Comissió Federal d'Electricitat té com a finalitat el desenvolupament d'activitats empresarials, econòmiques, industrials i comercials en termes del seu objecte, generant valor econòmic i rendibilitat... la CFE haurà actuar de manera transparent, honesta, eficient, amb sentit d'equitat, i responsabilitat social i ambiental ... en benefici de la població i contribuir amb això al desenvolupament nacional? Com es empata això amb les amenaces verbals i per escrit que m'han proferit funcionaris d'aquesta empresa de classe mundial advertint amb expropiar la meva propietat després d'enviar-me a buró de crèdit per $ 174, pesos que no els vaig pagar en un rebut que diu que vaig consumir 0 WATS?





Per descomptat que a causa del que he patit en carn pròpia de part de la CFE; puc entendre la fúria de tot un poble que no està disposat a deixar de lluitar només perquè van cegar la vida d'un líder que amb honestedat desitjava que la societat es desenvolupés sense que això impliqués sacrifici de recursos vitals com l'aigua. Vaig viure la mort d'un ésser molt estimat que va protestar pel transformador vell que sonava dia i nit a la finestra del seu dormitori. Té algú de la CFE algun caliu de culpa pel càncer que va contraure aquesta jove mare?





Si vostè es troba en situació similar, té diverses alternatives. Primera: aixecar-se en la matinada, fer la seva pancarta i presenta a Palau Nacional perquè el seu primer mandatari prengui nota que estan vulnerant els seus drets. Segon: demanar diners prestats per donar-la CFE que diu que aquesta és la condició sine qua non per atendre el cas encara que mai li resolgui a favor i es que vostè com una deutora majúscula [4] i tercer: animeu-vos a passar al sector informal i demani-li a algú expert que li modifiqui alguna cosa per pagar menys o sigui el just. I per descomptat deixi la ingenuïtat de costat, no és veritat que la corrupció ha quedat en el passat, ni que escombrarà de dalt cap a baix, ni molt menys que ara l'energia elèctrica li costarà menys. Sigui suspicaç, seguiu cuidant-sobretot si vostè acumula tota una vida a la qual va lluitar per Mèxic, cal assumir amb valor les veritats encara que sàpiguen amarg, en aquestes condicions vostè és una persona pensant i per tant perillosa. Les coses no només seguiran igual sinó que empitjoraran perquè els nouvinguts al poder, ni saben d'ètica, ni de moral, ni de política, ni de res, Es mantenen en el pandero de les mentides, disposats a tot tipus de repressió -fins i tot la presó o la mort- contra tot aquell que els demostri que manipulen, menteixen i falsegen les coses.









[1] Del llatí mentiri: ordir una mentida amb la ment.

[2] Invents entre germans hereus que per afany crematístic, són capaços de desacreditar a un del grup. Però amb el pas del temps, apareixen fotos, textos o testimonis que deixen clar qui va ser el entabanador d'altres.

[3] Porto gairebé dos anys, interposant tota mena de recursos pels cobraments confiscatoris tot i que s'ha demostrat que el 80% del meu domicili està tancat i sense ús. Finalment gràcies a la intervenció de la CNDH, van retirar un dels mesurats lladres; però ¡Que creu !, en l'altre el meu consum segons ells s'ha incrementat 600%. Que fa una dona de la tercera edat, la pensió aquesta per sota de la línia de pobresa, la factura és gairebé igual a la pensió que com almoina el govern li atorga?

[4] Es de persones que es van endeutar per gairebé 50 mil pesos i la CFE simplement va dir "vinga, va caure"