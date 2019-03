El furor del canvi

No es poden canviar, sense entendre que això implica modificar, el que ha estat fins avui i el conseqüent inici de formes de conducta diverses. Si espero que el canvi ho faci algú però jo segueixo robant, aprofitant l'entorn per a mi benefici -busco un amagatall per accedir a una posició superior, em crec que ara vaig a exercir poder infinit i amb la meva conducta bloqueig l'estabilització de la innovació que buscava- no podrà donar-se cap benefici per al subjecte de la transformació és a dir la humanitat.





El primer impuls per a una alternança dràstica a Mèxic va ser l'any 2000. Es va centrar aquest propòsit a partir de la necessitat de "treure al PRI dels pins", venent-se tal anhel amb publicitat dirigida a l'estat d'ànim col·lectiu i instintiu. Com si es tractés de l'adolescent a la recerca d'autoafirmació, una majoria aclaparadora, va aconseguir el repte de treure a un partit del poder; però, en no donar-se modificacions de conducta -ni en els governants ni en els governats- que alimentessin un canvi més declaratiu que de contingut, el resultat va ser la frustració, el penediment i per suposat un empitjorament de les relacions socials i econòmiques.





Igual que passa en aquest període d'immaduresa anomenat adolescència, el temperamental i les limitacions per raonar les mutacions, van produir enuig davant la incapacitat de proveir eines per a l'autoafirmació, permetent espais per als que abans que els aspirants a una mudança de fins es han forjat un món amb valors contraris als naturals de família, pàtria, justícia, solidaritat etc. Per això va ser que les crisis socials no van poder resoldre? Va explotar la corrupció o simplement aquest discurs es va prendre de documents de l'ONU com el context per continuar en la recerca d'un canvi no aconseguit? Si per màgia s'ha eradicat la corrupció, vam aconseguir una trasfiguración en matèria de disminució de conductes reprovables o tenim ja un estalvi financer en efectiu com a resultat d'això? Ens arriba més els diners? Tenen opcions els milers d'acomiadats en les últimes 12 setmanes?





Els períodes de canvi dins dels governs suposen problemes en la totalitat o part dels seus equips, per exemple, és possible advertir la crisi en el govern nord-americà, al grau que una part important dels seus governants s'han vist forçats a renunciar. Els factors que voregen a governs i pobles complets a enfrontar crisi poden ser externs, com passa a Veneçuela o Síria i gairebé sempre tenen en la seva essència factors de tipus econòmic, com el que va donar lloc a la recessió del 29.





Els països d'Europa van patir tremendes crisi en els períodes d'entreguerres. Crisi polítiques, -de representació o legitimitat- a partir de la pèrdua important d'electors de partits tradicionals que van emigrar a noves i fragmentades forces polítiques a vegades d'extrema esquerra o xenòfobes, nacionalistes i ultra conservadores Li sembla que estem repetint la història en aquest segle XXI?Imagina que en crisi històriques com la revolució francesa de 1789 o la de l'imperi espanyol a finals de segle XVI, havia protestes d'obrers, reaccions conservadores i conductes autoritàries de diversos sectors dominants? La crisi del liberalisme europeu, es va corregir amb el neoliberalisme i el lliure comerç dels últims 50 anys? Li sembla que grans conglomerats van donar suport a qui els oferia un canvi?





El col·lapse de l'imperi romà o la monarquia francesa, tenen en comú masses famolenques a l'una d'elits adinerades i acaparadores de la riquesa; el 10% de la classe mitjana francesa més el clergat i la burgesia- tenia gairebé el 50% de la riquesa la qual cosa es va agreujar pels diners que Lluís XVI, va donar a les colònies americanes, com una forma d'oposar-se a la pèrfida Albió. L'anhel de poder de l'imperi espanyol va ser la causa de la seva ensulsiada ja que els recursos aconseguits pels expedicionaris del nou món, els van usar per l'intent d'expansió a Itàlia, Holanda, Alemanya només per citar algunes metamorfosi que d'alguna manera atreien als seus pobles amb l'argument del poder universal. En què va beneficiar als pobladors de dit imperi les ofertes de canvi expansionista? Sabien les conseqüències que van instrumentar aquests canvis?





Per als que ens trobem en el setè pis de la nostra existència, les crisis llatinoamericanes, militaristes i autoritàries, són un referent proper del que significa l'inici d'una esquerda, impossible d'aturar per més publicitat, i arguments retòrics que esgrimeixen. Crisi que es converteixen en autèntiques perversitats, quan mitja la improvisació, el negoci de la guerra i la globalització de comerços menyspreables com el d'armes, persones, drogues i espècies -animals i vegetals- del planeta.





Davant el ineficaç d'un any internacional de la tolerància, el que estem cursant és de "moderació" que ens convida a promoure i fomentar "la inclusió, el respecte a la diversitat, la cooperació entre els diferents, en termes de cultura, religió i credo". Li sembla que els implicats que vituperen a qui consideren enemic del mandatari en torn que els ha ofert canvi promogui aquests propòsits? Es contraresta l'extremisme i es promou el diàleg, la cooperació i la comprensió, quan es pengen qualificatius ofensius o fal·laços a qui pensa o actua diferent encara que ho faci dins el marc legal? Com poden els mexicans, emprendre iniciatives cap a la moderació, si es donen puntades de peu a les seves iniciatives: estades infantils, organitzacions de la societat civil per a suport de diversa causes, i respecte als que s'han esforçat per la defensa de les víctimes de violència? Som molts que hem exercit la promoció del diàleg, la comprensió i la cooperació; però si no vestim els colors de qui ara governa a partir d'una oferta de canvi, ens serà difícil continuar amb accions voluntàries -que majorment sufraguem amb els nostres propis recursos- si de cas la dita canvi ens considera com a enemics, terroristes i sense drets fonamentals per contrarestar l'extremisme en els seus molt diversos aspectes.