L'escabetx de tonyina és una delícia gastronòmica per als de la meva generació, mentre que l'hamburguesa i les patates amb quètxup ho és per als joves d'avui. No citaré les marques perquè cada un té les seves, i en aquest diari, el patrocini es paga. Si els explico aquesta cosa tan populatxera, que no populista, és perquè vull utilitzar el plat que tant agrada als de la meva quinta com a exemple del que passa en els partits polítics espanyols amb les seves llistes electorals, sense que ningú se senti ofès per la comparació.









Toca fer llistes, i els nostres líders patris han decidit donar-se el gran gust d'escabetxar part dels seus i convertir aquesta font de treball partidista en un exquisit plat a degustar a poc a poc mentre els afectats per la corresponent selecció salvatge i venjativa es lamenten pública i privadament de les maneres dels Sánchez, Casado, Rivera i Iglesias.





O sigui: Canvi generacional de líders, escabetx de dissidents, que són com les tonyines de l'estret, però encara més grans i saboroses. Sense excepció, sense remordiments... amb un somriure de satisfacció a la comissura dels llavis. L'únic que s'ha salvat ha estat el candidat Errejón Galván, que es va marcar una de botifarra sense mongetes abans que el matrimoni Montero-Iglesias ho escabetxés viu en Assemblea pública. Un geni, escolti, una veritable eminència Don Íñigo!





Així que, al final, tots calbs i amb pinta. No se salva ni PSOE, ni PP, ni Ciutadans, ni per descomptat Podem. VOX està en una altra dimensió. La seva especialitat són els generals de l'Exèrcit als quals fitxa de dos en dos sense despentinar-se, perquè el que persegueixen és més patriòtic que polític, anem, com en l'època del Generalíssim, una Croada.





I els independentistes? Doncs, dit en català, "el mateix". Que quedi com a exemple "la desfeita", ho escric en gallec, pensant en el Galiciapress i perquè soni menys dolorós, ja que el que ha fet Puigdemont al PDeCAT, al que els catalans han de respondre electoralment quan vagin a triar papereta per al Congrés, és senzillament infumable. Una sola advertència: el de Waterloo ha tornat a mentir: No tornarà a Espanya a recollir la seva acta de diputat, com ja va fer "l'altra vegada". Sap que li van a detenir, no només perquè ho pensin per unanimitat els advocats defensors dels encausats pel Suprem, sinó perquè molts constitucionalistes així ho creiem: És pur sentit comú.





Així que no es tallin a l'hora de votar. No tinguin remordiments. Tots han fet el mateix en proporcions diferents. La Premsa espanyola així ho ha recollit i aquesta, llevat de la compromesa ideològicament, ens diu que cap se salva. I el que digui el contrari menteix. Per això, aquestes seran unes eleccions generals en què l'escabetx de tonyina serà el plat nacional, i no la truita de patates, fins i tot en la meva estimada Zahara de los Atunes, i, per descomptat, al meu Poble Ourense on els sociates estan més escaldats que Isabel la Catòlica quan va ficar la seva règia mà a As Burgas. Una cosa és alguna cosa.