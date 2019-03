Recuperar memòria

Com cada any -des de fa 25- al març repàs dels documents que gelosament he guardat doncs conserven en blanc i negre el pensament d'un home, qui es va distingir pel seu afany de conrear la ment, ser part dels que estimen al seu país i no el supediten a l'encant que atrapa turistes i molts pseudo acadèmics, que en realitat poc entenen el perquè de la seva beca. Un mexicà, que més enllà de les conveniències polítiques va donar lloc a l'amor en totes les seves expressions, inclòs el que el va moure a donar suport als més necessitats a partir d'idees genials; un ciutadà sonorense al qual els ingrats i els deslleials pràcticament van ignorar durant aquests cinc lustres; un militant priista de la mort del qual molts es van commocionar -no sé si per culpa, temor o vergonya- altres honestament ens va doldre primer per la violència de la qual va ser víctima i després per l'observació de les llargues files de "vídues" que es van anar convertint en trànsfugues.





Fa 25 anys, van començar a omplir els buits de poder dels líders del poble "barroer", aquest mancada de finor, la resposta que pretén ser graciosa esdevé motiu de llàstima. La generalitat de l'insult ha estat de tal envergadura que fins a la real acadèmia va acabar per reclassificar-lo com barbarisme i enmig de la multiplicació de les confusions, els toscs, els grollers, els oportunistes i disposats a riure de qualsevol ocurrència encara que no es comprenguin els seus abastos , es van transmutar en savis. I així la massa ordinària, rude o grollera, va acabar amb títols quasi-nobiliaris de poble savi.





Com si es tractarà d'una mala representació de la resurrecció [1] després que el primer mandatari visités Sonora i descobrís que per a ell el pensament de Colosio era digne de ser reprès, tots -tiris i troians- s'han declarat colosistes i en nom d'aquell assassinat en Baixa Califòrnia, de sobte hi va haver reunions de qualsevol tipus. L'actual dirigent de la fundació que porta el seu nom, va marxar al costat de la presidenta tricolor, filla per cert d'un altre priista assassinat el 1994- amb familiars i amics a Madalena de Kino. Un acadèmic de línia indubtable en les files priístes va estar a Lomas taurines, sense l'aixopluc que persones que des de la cúpula pretenen heretar el control i pressupost d'aquest partit, a un novell jove governador només pel mèrit de tenir la benedicció de qui ha concertat "qui sap que" per incloure-li en les files del "poble savi". Estan els autèntics priístes disposats a la lleialtat amb Luis Donaldo Colosio? Els queda clar als simuladors que una part central del pensament de Luis Donaldo girava a l'entorn de "la societat civil" com un pilar important de la república? Quina serà la postura del PRI, després del mes d'agost en temes com les estades infantils o els modestos però efectius centres de resguard de dones violentades?





El cap de setmana vaig escoltar tota mena de "anècdotes" [2]. A 25 anys de distància, tots volen poder presumir que: el van conèixer, van prestar les seves instal·lacions -públiques o privades- per a una reunió important, es van rebel·lar davant de algun reny, van saber de les seves amants, van conèixer de la seva inclinació musical i bohèmia i fins es van oferir a donar sang després de l'homicidi; encara que poc s'ha dit de la lluita desigual que van lliurar els patrons d'organitzacions de la societat civil, que davant la mort de Luis Donaldo Colosio Murrieta, es van veure assetjats per governs i fins donants interessats que de sobte van recomanar coses com "has de treure la placa que ho esmenta""amb compte perquè les coses ja van canviar i el PRI ja va de sortida". [3] Què importa si el motiu de la reunió va ser sopar o només cafetó?





En aquest circ, on fins els nans estan creixent, quin és el paper d'una societat civil a la qual es acusat de corrupta, conservadora i Fifí? Han repassat el que Luis Donaldo va pretendre quan va disposar de fons modestos però efectius per desenvolupar a les ONG? Com és que aquesta idea genial i pràctica va esdevenir una burocràcia que va fer dels beneficiaris una mena de possibles "delinqüents" només per donar suport els seus programes amb fons que mai van ser més de 250 mil pesos anuals?





Per als que no estem en el poder i ens neguem a ser transformats en massa grollera l'únic que ens queda és l'anàlisi i la reflexió.





Tenim alguna cosa a dir sobre les prebendes que pretenen els que es van ostentar com a cristians i que només van ser usats per aconseguir llocs? Per què els autèntics comunicadors no s'endinsen en la realitat de les esglésies -catòlica, i no catòliques, cristiana i simuladores- i li mostren al públic la realitat d'un enemic que segueix l'antiga premissa de "divideix i venceràs"?





Molts dels que van estar a Lomas taurines fa 25 anys poden donar testimoni que aquí, el poble segueix amb fam i set de justícia; els malastrucs que parlen, sense plena consciència, de rescatar el PRI de debò faran el possible perquè aquest anhel de Luis Donaldo Colosio si es converteixi en programes i realitats? o només és estratagema de perversos als quals no els ha arribat el mínim de comprensió que per ells és que arribem a aquest punt de destrucció de tot el que els nostres savis, avis i pares ens van llegar? D'antuvi més enllà dels contes i les presuncionals és bo per recuperar la memòria que ens dediquem a l'estudi, no per orquestrar venjances sinó per donar-li causi al que encara tenim com a pàtria.

[1] El corrent filosòfic adherida a la postura de la continuïtat de la vida després de la mort, s'ha convertit en el centre de la fe cristiana, en les seves diverses accepcions del catolicisme, l'evangelisme i fins als simuladors sense essència que fan servir la espiritualitat per manejar les masses.

[2] Una anècdota és un conte curt que narra un incident interessant o entretingut, una narració breu d'un succés curiós, trist o divertit, alguna cosa que se suposa que li hagi passat a algú oa un mateix.

[3] Una calor exemple dels vel·leïtós d'alguns "simpatitzants, ho és l'Institut per a l'atenció integral de l'infant cremat, que ha patit fins vandalisme -dirigit per polítics que volen quedar-se amb les instal·lacions a la dolenta- i simulació judicial abans les múltiples denúncies fetes a Querétaro.