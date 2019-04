Mes d'Afrodita o dissimulació

Avui s'inicia el segon dels quatre mesos amb només 30 dies, segons els calendaris anuals -julià i gregorià- i entre totes les seves singularitats d'elles té a veure just amb la seva etimologia, es deriva de llatí "aprolis" pres al seu vegada l'etrusc "Apru"? O ve de "Aphro" hipocorístic d'Afrodita? Altres autors assenyalen que fa a l'obertura de les flors que denota just el transcurs de la primavera i si bé el vocable és un tant indefinit, les efemèrides del primer d'abril, en termes del nostre país, ens recorden que: el 1829 Vicente Guerrero va prendre possessió com a president de la república i tot just 4 anys després -1833- el General Antonio López de Santana va ocupar el mateix càrrec configurant un estat centralista amb el suport de l'exèrcit i els conservadors.









En 1911 Porfirio Díaz va rendir el seu últim informe presidencial donant compte de reformes, renovacions -de la seva gabinet- i una sèrie de audàcies amb l'entorn de l'inici de la revolució maderista. Anys més tard -1954- Mèxic va retirar de circulació les monedes de plata i just un segle abans s'havia inaugurat l'escola de medicina en el que va ser el palau de la Inquisició. Què va quedar pendent perquè avui, membres de la família Salines Plec lliurin una veritable creuada per tornar la plata, com a moneda de curs legal? Té algun sentit això, ara que la banca camina cap a la digitalització i està a punt de donar-li el tret de gràcia als diners [1]?





Aquest primer d'abril del 2019 quan, en tot el planeta, la cobdícia i la deïficació dels béns materials han modificat els estàndards socials, la por més que una altra motivació mobilitza masses irracionals per recarregar d'energia, com si l'estrella central del nostre sistema pogués corregir els errors funcionals que han donat lloc al populisme, la xenofòbia, el descrèdit automàtic dels oponents i una sèrie de conductes de líders que lluny de permetre l'avanç social estan retrocedint a estatus que suposadament ja havíem superat. Saben els pobles savis, cap a on els condueixen els seus líders grollers? Per què els debats, la retòrica política, els programes de concurs -sobretot audiovisuals- tenen com a mètode la desqualificació de l'altre i fins el descrèdit de la majoria?





Els estats nacionals de la il·lustració, els límits fronterers, la terra -a la superfície no en el que protegeix sota com el petroli i els minerals necessaris per a l'avanç de la ciència i la tecnologia- i fins als espais aeris van deixar de ser importants front a la tendència globalitzadora que ha tingut en el seu centre el comerç. Es pot revertir aquesta inèrcia per decret o declaració unilateral? Què data tindrà l'efemèride de la mort del neoliberalisme depredador, refinat i conservador? La tendència de "nacionalistes" [2] sembla estar-nos fent retrocedir misèries que havíem superat, estimin d'aturar la possibilitat de disminució de les grans distàncies econòmiques que funcionen com brou de cultiu de la infelicitat Com avançar i impedir encallar-nos en l'estupidesa col·lectiva? Qui és capaç de trencar la crisi del parlament britànic? De debò els actes vandàlics de París són només culpa de les armilles grocs? Per quant ens dóna l'argument que tota bomba, tiroteig en escoles o centres comercials a Europa, Àfrica o els Estats Units són només agressions o venjances terroristes?





Però fins i tot en el que podria ser celebrat, apareix la imbecil·litat i les reaccions en contra, per exemple d'una adolescent sueca -Greta Thunberg- on es nota la supremacia de l'enveja, l'assenyalament distorsionat i sense arguments anem! l'emotivitat malaltissa que ressalta el pensament maligne en comptes de donar suport als esforços per mantenir en equilibri al planeta És això el que passa en Baixa Califòrnia, quan pescadors decideixen sortir a pescar, sense importar l'extinció de la vaca marina ni l'autoritat dels membres d'institucions mexicanes? Què ens matarà primer, el caos ambientalista o els enfrontaments entre poble i autoritats? Què ens va portar a aquest clima que nega tot el legítim de les institucions, el polític, l'històric i en general el cultural de la humanitat?





En fi en un altre abril, un dia com avui però de 1946, va néixer la primera dona africana que va guanyar el 2004 el Nobel de la pau, per la seva lluita ecologista i el seu activisme polític i en aquest mateix dia i any mentre ella veia la primera llum a Kenya, el planeta patia un terratrèmol de 7.4 graus que a més de sacsejar les costes d'Alaska, va provocar un tsunami amb 159 morts a l'arxipèlag de Hawaii. Just 13 anys abans -1933- a l'Alemanya del III Reich es va inventar "el dia del boicot" contra professors, advocats, metges, comerciants i en general jueus. Què considera més important aquests esdeveniments de la primera meitat del segle XX o la genialitat aconseguida per Steve Jobs, Steve Wozniak i Ronald Waine que el 1976 van donar inici al que avui és una de les fàbriques de electrònics més important del món?





Sigui el mes de la bellesa floral, zoològica o biològica o el de la inquietud del que significa i tanca, abril és molt més que el record del naixement de la fotògrafa Lola Álvarez Bravo o el de molts éssers que potser sense ser reconeguts, van arribar i es van anar -ai d'aquest planeta- disposats a aportar el millor de la seva vida, cuidant-de no caure en la cultura avui prevalent del pensament dolent, pervers i sense ètica. Voleu mantenir en aquest mes d'abril una inclinació per la supervivència del planeta -casa dels seus fills i néts- més enllà de mites, religions, nacionalitats, doctrines polítiques i partits?





Segurament pel 2050 quan aquest petit punt blau de l'espai sideral carregui amb deu mil milions de persones, no estarem aquí; però amb prou feines dins d'una dècada, seran deficients l'energia, l'aigua i els aliments si de cas les noves generacions no tenen el valor de fer els canvis que impedeixin menjar-se els uns als altres. Vostè creu que abans de convertir-se en efemèride, pugui marcar la diferència entre un abril de l'Afrodita de l'amor o la indefinició de la dissimulació?





[1] Històricament encunyar moneda era part de l'exercici del poder. Aquí van quedar l'efígie de molts emperadors reis o líders d'algun grup triomfant en les lluites polítiques.

[2] Podem ficar en aquesta borsa als mandataris dels Estats Units, Brasil, Argentina, Mèxic, França...?