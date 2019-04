Àngels amb sexe

Possiblement d'entre les aportacions de la psicoanàlisi a la cultura contemporània la més escandalosa, la més controvertida, la més ridiculitzada, i també la més important, ha estat el reconeixement que els nens no només tenen sexe sinó també sexualitat; vull dir que no només posseeixen òrgans sexuals, sinó capacitat per usar-los i per obtenir sensacions de plaer. Va ser escandalosa perquè contradeia una idea de sexualitat domesticada al servei exclusiu de la procreació i no com a font de plaer a l'abast de totes les edats. Alterava el mite d'una infància angèlica lliure de desitjos libidinosos. Les observacions que contradeien aquesta visió puritana eren considerades com aberracions que només practicaven nens tarats, malalts, desnaturalitzats o viciosos que necessitaven tractaments especials com era la tancada a asils o cruels teràpies que van arribar, fins no fa massa temps, a proposar la castració real de aquests nois considerats depravats.





La mateixa repressió que queia en l'ús no normatiu de la sexualitat, és a dir, procreatiu, coital, heterosexual i genital atacava als nens que mostraven pràctiques que no entraven en aquest patró. Progressivament l'acostament més objectiu i sense prejudicis al món de la infància i, en general, a coneixement de la sexualitat humana, van ser permetent el reconeixement que els nens no eren subjectes a l'espera d'una adultesa que els obrís les portes al plaer sexual.





Afirmar que els nens estan dotats de la seva sexualitat no vol dir que aquesta sigui igual que la dels adults. La d'aquests està referida a l'ús prioritari dels òrgans genitals (penis o vagina) i deixa altres parts de cos com a acompanyants perifèrics a l'activitat genital, mentre que la dels nens es mostra com repartida per tota la superfície corporal o centrada en algunes regions no habitualment reconegudes com sexuals, com poden ser la boca o l'anus.





No només les conductes diferencien la sexualitat infantil de l'adulta. El nen experimenta en el seu cos sensacions que li exciten i li intriguen. Per això inicia una activitat intel·lectual de recerca i comprensió de les maneres pels que li arriben aquestes excitacions. En aquest moment saber i plaer van de la mà. La curiositat el porta a investigar en el seu propi cos i en el dels altres, especialment dels que té més propers: els membres de la seva família, pares i germans. En la seva investigació el nen es transforma en un petit detectiu a la caça dels gestos amb què aquestes persones expressen el seu amor, la seva atracció o el seu desig. Juguen a mirar i a tocar aquests llocs especialment interessants dels cossos. Penes, vulves, culs o pits són objectes confusament emocionants. Els nois entre ells secreteen alegrement amb paraules o acudits que moltes vegades no entenen del tot, però dels que intueixen significacions picants. Necessiten entendre les diferències que els fan ser nens i nenes. Les atraccions que experimenten per aquestes diferències o per les seves semblances. Amb els seus ninots reprodueixen actes o escenes que els exciten i els acosten a la possibilitat de saber. Es tracta d'un saber molt particular, a mig camí entre el pensament i l'experiència, entre el plaer i el descobriment. En el seu parcial desconeixement busquen explicacions i teories que, si bé des de la perspectiva de l'adult poden semblar absurdes, fantàstiques o allunyades de la realitat, contenen la veritat de respondre a la necessitat de saber. Amb la seva imaginació intenten embastar retalls de converses escoltades, imatges preses al vol, sensacions pròpies per donar coherència a un relat sobre això que se'ls presenta com misteriós. La temptació pedagògica considera que aquest desconeixement pot i ha de ser resolt mitjançant una informació "veritable", adequada a la realitat. D'aquesta manera els educadors creuen que els proporcionen als nens una drecera que els estalviarà aquest tortuós camí d'anades, voltes i revoltes per experiències, dubtes, preguntes, respostes, "errors" i encerts. I no pensen que és justament aquest el camí el que els permet trobar la seva pròpia sexualitat, no a la manera informativa del manual d'educació sexual, sinó a través de les seves pròpies vivències i de les preguntes que aquestes els plantegin. Sovint els manuals o les classes d'educació sexual o explicacions dels adults molt completes i ben formulades responen a preguntes que el nen no s'ha plantejat en aquest moment i per a ell no tenen cap tipus d'interès. És comú en aquestes explicacions que es confongui informació reproductiva amb educació sexual. És clar que els nens estan vivament interessats a saber com neixen, però sobretot com es fan i què té tot això a veure amb les sensacions emocionant i més o menys agradables que ells experimenten en el seu propi cos.





Semblaria que estic desqualificant el paper dels adults i de l'educació sexual que tant ha costat introduir en la vida de les famílies i a les escoles. No és això. Intento transmetre que l'educació sexual no pot reduir-se a una assignatura amb un temari, una nomenclatura tècnica i una avaluació final. No dic que això no serveixi o que no sigui necessari, el que afirmo és que això no és suficient perquè el nen vagi reconeixent en la seva sexualitat.





Llavors, quin pot ser el lloc dels adults i dels pares en la sexualitat dels nois? En primer lloc entendre-la, saber que existeix i que es manifesta, encara que de manera diferent que en els majors; que està dins del cos i de la ment de cada un d'ells; que no és una experiència racional i completament conscient, perquè neix de l'interior del seu cos i de la percepció del cos dels altres, especialment dels seus pares pels que senten interès, curiositat, atracció i amor, sempre d'una manera confusa i difícil d'ordenar amb el pensament; que cada moment i cada experiència li crea preguntes a les que busca, com ja he dit, respostes. Per tot això es requereix paciència, espera i uns pares propers i disposats a respondre a les qüestions que veritablement els preocupin als seus fills. Això no s'inventa, es va creant en la relació familiar, construint poc a poc un ambient de confiança. Els nens des de molt d'hora van creant el recinte de la seva personalitat, d'un si mateixos que necessita de la intimitat. El pudor, la vergonya pel que fa a la seva sexualitat no és un defecte, forma part d'aquesta construcció d'intimitat que el nen necessita que se'l respecti. De vegades els pares en el seu intent de conèixer el seu fill, amb la millor intenció, el molesten a preguntes i poden fer sentir envaïda la seva intimitat en construcció.





L'excés de restriccions que la societat ha posat a l'exercici de la sexualitat ha generat un ideal oposat d'una sexualitat lliure "natural" "sense embuts". Molts pares han considerat que educar els seus fills en la sexualitat era mostrar obertament i sense tabús, però aquests existeixen: la cultura i la societat necessiten posar algunes restriccions a l'ús de la sexualitat. Una és ètica: ningú se la pot imposar a un altre contra la seva voluntat; una altra és cultural: no es pot donar entre els membres de la família. Els pares han de saber que els nois no són indiferents als seus cossos; que la seva nuesa, compartir el llit o una presència física excessivament propera poden ser pertorbadors per als seus fills. Si les carícies buscades es fan massa intenses, massa íntimes, l'excitació pot arribar a ser insuportable per a la seva subjectivitat en construcció. Veure segons quines escenes o imatges poden ferir la seva sensibilitat i davant elles el pretès plaer es pot transformar en angoixa. En l'actualitat els mitjans de comunicació de la xarxa permeten que qualsevol menor tingui accés a qualsevol contingut sexual explícit. És feina dels pares cuidar el risc d'aquesta sobreexposició. El que el nen necessita dels pares són paraules que us ajudaran a entendre, més que experiències directes provinents dels adults. Els límits també existeixen per als pares. El nen pot sentir-se més tranquil si sap que els seus pares li protegeixen dels seus propis impulsos.