El PSOE guanya les eleccions: i ara amb qui governa?

La incògnita dels resultats de les eleccions generals s'ha aclarit. Els votants han donat el triomf al PSOE, que ha aconseguit un gran triomf. Mentrestant, el PP de Casado / Aznar ha estat el clar derrotat: ha perdut més de la meitat dels diputats que tenia amb Mariano Rajoy.





Ciutadans, tot i augmentar el seu nombre de diputats, no ha aconseguit el sorpasso als populars, que era el seu objectiu per liderar la dreta espanyola. Vox, la formació d'ultradreta, entra al Congrés amb 24 diputats, menys dels que esperaven. No obstant això, els 24 es faran notar al Parlament. L'espectacle estarà assegurat.





Podem, com era d'esperar, ha perdut un bon nombre de diputats i s'ha quedat sense senadors, una de les fonts d'ingressos de la formació estatge.





A Catalunya, ERC ha aconseguit el millor resultat de la seva història en unes eleccions generals, desbancant JXC de Puigdemont. Mentrestant, el partit de Colau ha patit el seu primer revés, que s'accentuarà en els comicis municipals.





Els socialistes catalans han remuntat els resultats dels anteriors comicis. Ara bé, que ni Iceta i companyia s'atorguin el bon resultat, molts ciutadans / es han votat a Pedro Sánchez perquè la dreta recolzada per Vox no formessin govern. ¿Vot de la por? També. Cal no oblidar que això ha estat així.





Amb aquests resultats, el PSOE pot triar soci de govern: o ho fa amb Podem, amb el suport del PNB o l'altra acció es diu Ciutadans.





La primera opció li pot comportar més d'un problema als socialistes, després de la dura campanya de Pablo Iglesias contra l'empresariat, la banca i la seva política econòmica, molt allunyada de la realitat espanyola. No ho tindran fàcil els del carrer Ferraz, pel sectarisme mostrat pels podemitas al llarg de la campanya. El poder econòmic i Brussel·les no vol a Podem en un govern.





Tampoc serà fàcil un pacte amb Ciutadans, pel cordó sanitari imposat per la formació taronja al PSOE, a més del pacte de San Telmo a Andalusia i la foto de Colom. Però en moltes ocasions el no és no es transforma, per necessitat, en un sí condicionat.





Governar també vol dir fer coses que no agraden. "Governar sempre vol dir fer descontents", deia l'escriptor francès Anatole France.





Sigui com sigui, en els pròxims dies es va a tenir més informació sobre cap a on poden anar els pactes del PSOE per formar un govern còmode, per poder portar a la pràctica el programa electoral i les propostes dels socialistes.





La bona notícia d'aquesta jornada electoral és la gran participació dels ciutadans, que han acudit en llibertat a dipositar el seu vot.