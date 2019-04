Els nens i el seu dia

Els dies internacionals van i vénen; demà per exemple a Mèxic celebrem el del nen [1] i simultàniament serà també dia del jazz i qui sap que altres tants podríem sumar però què poden celebrar els nens que en aquest mateix moment són víctimes de pederàstia? Hi pot haver espai de festa per als que han estat reclutats per a la guerra? Els infants que pateixen desnutrició, els separats dels seus pares per "autoritats" migratòries o els que van ser sostrets de la seva família per delinqüents ocupats en el tràfic de persones, tenen motius per commemorar només perquè algú va designar un dia per a ells?









La veritat és que els menors de 18 anys són potser les víctimes més indefenses davant de persones perverses que el mateix els imposen tocaments --fins dolorosos-- que ensenyaments tortes respecte de l'altre. Quants nens han suportat al llarg del seu desenvolupament el temor que els seus pares o germans siguin assassinats si de cas s'atreveixen a compartir amb algú la maldat que els imposa l'oncle, el germà gran, el líder espiritual i en casos extrems el mateix pare o mare? Es d'una militant partidista a la qual el nebot de 5 anys li va dir: "Escolta tia, jo es tot el que has fet per ajudar a molta gent --i va donar tot un rosari de les coses que segons els seus pares li van informar que ella havia realizat-- el que no entenc és per què llavors ets 'priista'?"





Igual que passa, amb aquests éssers humans als quals des dels set o vuit anys se'ls ensenya a robar, molts fills de seguidors de corrents "polítiques" en la comporta subsisteix el ressentiment, l'enveja i tota mena de antivalors comencen a justificar des de primerenca edat actituds vitals d'odi en comptes d'amor. Què hi va haver a la infància d'adults que avui amb la mà a la cintura difamen i conviden a la confrontació irracional en contra del qual manté la seva llar amb certs nivells de gust i dignitat? Per què des de l'adolescència moltes persones cometen excessos aprofitant que algun membre de la seva família gaudeix de certa posició de poder?





Ens afecta --no a tots-- el assabentar-nos que una nena de 4 anys va ser "cachada" en mans d'un senyor que la va portar a cert lloc apartat, per --què imagina? - però res fem quan una torba, incapaç d'entendre perquè serveixen les lleis, actua il·legalment amb un linxament en comptes de portar-ordenadament davant els fiscals.





Quines opcions té algú que com a resultat del bulling cibernètic, ha estat titllat de lladre, corrupte i enemic públic? Sabia que la majoria dels que difonen aquest tipus de fal·làcies en les xarxes són menors de 18 anys? Quin regal li donaran els que han "becat" a aquest univers de nens a Mèxic el dia de demà?





Però més enllà dels que maten després de violar, els que s'embarassen a nenes de 12 anys o els que amb comentaris discriminatoris limiten el desenvolupament sa i l'òptima autoestima de la infància; també hi ha els que violenten els seus drets al circumscriure la seva vida amb un materialisme irracional del que pocs pares o adults se senten amb el valor de discutir en el si de la família Sabia Vostè que s'espera una derrama de 20.400mdp, és a dir 4% mes que l'abril de l'any passat només per la comercialització de regals per a aquest dia el nen a Mèxic? [2] No cal més que una mica de curiositat per trobar en l'Internet, llocs patrocinats per tota mena de comerciants que li indicaran "com pot incrementar el seu negoci aquest 30 d'abril" i per suposat una i mil idees per fer créixer els teus vendes amb motiu d'aquesta celebració.





I així, mentre milions de nens segueixen avui sent víctimes d'homicides, pederastes i en general gent perversa un es pregunta, per què no fan alguna cosa per restaurar la confiança en vacunes com les del xarampió? Molts respondrien que després que en els noranta en diverses ciutats de Califòrnia es va descobrir que moltes vacunes només s'aplicaven a nens llatins o de color la sospita és gairebé un dret. De debò aquestes estranyes i "exclusives" vacunes van ser part d'experiments per esbrinar qui sap que tantes agressions i potser són la causa de la desmillora de salut de molts adults en aquest segle XXI? Serà això el que va inspirar a la sèrie i després la pel·lícula dels expedients secrets X? No considera un millor regal a la infància que informin als pares amb honestedat Quin és el propòsit ulterior de molts medicaments que s'apliquen a milions de nens sense que sapiguem quins són els efectes secundaris d'aquests?





Molt benèfic seria per a la humanitat, que a més d'un dia de festa pogués garantir a la nostra descendència un món sa, sense desequilibris climàtics, sense aliments genèticament modificats [3] amb escoles adequadament instal·lades, amb mestres responsables que mai deixarien a un alumne sense classes com a resultat de pressions per a l'assoliment d'interessos individuals o de grup.





D'antuvi desitgem que en l'últim dia d'aquest anomenat "mes de l'infant" puguem mostrar-los de manera fefaent als nostres, fills, nebots, néts o alumnes, que és possible un món d'harmonia i pau veritable.

________________________________________

[1] Segons l'ONU, al món es celebra el 20 de novembre que per a nosaltres és una festa cívica, en tant que en altres països, en diferents mesos.

[2] Segons estimacions dels líders de la CONCANACO i SERVITUR es gastaran gairebé 800 milions més que el 2018.

[3] La intenció d'aquestes modificacions estan vinculades amb qüestions d'utilitat per als productors d'aliments i no necessàriament amb la bona salut dels consumidors.